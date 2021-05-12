新增16例本土確診、其中3例感染源不明，指揮中心：防疫警戒維持二級、防疫物資供應無虞

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增16例本土及1例調查中COVID-19確定病例，皆為本國籍，目前將繼續保持疫情二級警戒。

16例本土個案中，3例為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者（案1216、案1231、案1232），10例為新北獅子會前會長案1203接觸者（案1218、案1219，案1223至案1230），另外有3例感染源待釐清（案1217、案1220、案1221），另也有1例調查中個案為案1187華航機師接觸者（案1222）。

銀河百家樂遊藝場員工群聚，新增3人確診

指揮中心表示，案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為案1211接觸者，案1232為案1210接觸者。

上述3人近期無出國，亦無疑似症狀，因該遊藝場發生群聚事件，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，並於今日確診。該起群聚截至目前共計8人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

新北獅子會前會長接觸群聚，新增10人確診

與新北獅子會前會長有關之案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為前會長的同住家人，其餘9人為友人，因案1203確診，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診，個案活動史及接觸史持續調查中。

新增3人感染源待釐清

感染源待釐清部分，案1217為50多歲女性，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，感染源待釐清。

調查案1217接觸史，已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診。

目前相關單位已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診，已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢，個案活動史及接觸史持續調查中。

曾與華航機師接觸者，新增1例

案1222為30多歲女性，為航空公司空服員，5月5日曾與確診華航機師一同執勤至越南，5月9日出現喉嚨痛症狀未就醫，5月10日匡列為案1187接觸者並進行居家隔離，同日接受採檢，於今日確診，已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離，個案活動史及接觸史持續調查中。

陳時中：疫情未達升級標準，警戒仍停留在第二級

指揮中心記者會前，媒體即傳出多起疑似確診報導，衛福部長陳時中當日在立法院備詢時也被問到「是否要將疫情警戒調升至三級」，但記者會中定調，暫時停留在第二級。

根據指揮中心「疫情警戒標準及因應事項」，單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土案例時，會將警戒提升至第3級。對此陳時中表示，由於今日只有3起感染源不明個案，目前也只有宜蘭、新北這兩起群聚，其他仍屬於不明感染源，因此暫時不需要升級。

針對萬華不明感染源的問題，陳時中也表示，因為目前個案間還看不出關聯性，疫調還需要進一步釐清，「疫情警戒標準」也只是基礎架構，實際執行時會考慮風險，例如親密接觸者可能就會不算，如果確診者是外人，就會進行研判，決定是否符合提升警戒的標準。

陳時中也提到，雖然目前疫情警戒還沒有升級，但建議民眾可以做一些相應的措施，例如啟用或小規模演練異地辦公、分流上班等，基本上「能夠不見面就不要見面，能夠遠距開會就遠距開會」，在可以營運的前提之下，把接觸減到最低。

不過陳時中也指出，第三級警戒中「停止室內5人以上聚會」指的是「聚會」，並非辦公室內有5個人就不行。

個人防護裝備供應無虞無須搶購，鼓勵民眾施打疫苗

因應疫情升溫，指揮中心也將放寬疫情通報定義並擴大篩檢。目前通報症狀的部分沒有改變，但未來即使沒有旅遊史或接觸史，只要地緣相關，院所若遇到類似狀況仍會鼓勵通報；指揮中心也會將篩檢站佈署更廣，讓民眾需要篩檢時更加容易，隔離期間的採檢也會增加。

關於近日民眾搶打疫苗的情況，陳時中表示自費疫苗基本上不限量，要打都打得到，昨日打了11018劑，累積超過11萬人，醫務人員目前也有超過5萬1000人施打。此外，5月底到期的疫苗目前大約還剩11萬劑，「以前怕打不完，現在怕打不夠」，下一批進口疫苗有進度時也會再跟大家報告。

此外陳時中也表示，目前國內醫療口罩還備有約6億8000萬片，防護衣、酒精、呼吸器等防疫物資足夠，國內也都有生產的廠商，請大家可以預備但不必搶購，同時也也鼓勵民眾戴口罩，勤洗手，避免近距離接觸，可以的話打疫苗，把個人的防護做好。

指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，曾於相關時間及場所活動的民眾，應進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺