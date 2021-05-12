警國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店，鄧炳強指案件交O記調查

香港警務處國安處處長蔡展鵬蔡展鵬，被多間傳媒報導涉嫌光顧無牌按摩店。警務處處長鄧炳強今（12）日下午見記者，確認蔡展鵬正休假接受調查，但拒絕交代案件詳情。

蔡展鵬去年7月晉升至警隊高級助理處長，為首任國家安全處處長，他亦是因北京推動《港區國安法》而被美國制裁的其中一名官員。

多間傳媒報導，警方在一項查牌行動中時，在一間無牌按摩院發現蔡展鵬，而警方正調查一宗涉及警務人員不當行為的指控，涉案人員現正休假接受調查。報導指，蔡展鵬已休假接近一個月及未有於上月15日的國安日露臉。

鄧炳強今日下午5時30分見傳媒，在記者多次追問下，終確認蔡展鵬受查。不過，對於案發時間、事件涉及幾多名警務人員、是否有刑事成份，以及蔡展鵬是否有接受色情服務等問題，鄧炳強均指案件正在調查當中，未有回應。鄧炳強只強調，蔡展鵬於調查展開時，已休假。鄧炳強又指現時召開記者會回應，已是開誠佈公。

鄧炳強指案件現時已交由有組織罪案及三合會調查科跟進，指是要確保有公平、公正的調查。他指事件涉及內部調查，案件經調查後，會向公務員事務局報告。

被問到會否擔心事件影響警隊形象，鄧炳強表示事件對警隊形象確實有影響，但強調不會影響國安處的工作，「國安工作不是只由一人進行」。

對於會否因自己是蔡展鵬的上司而問責辭職，鄧炳強回應：「可能好多人想我辭職，因為覺得我正義，覺得我處理國家安全令到佢哋無空間，我唔會畀呢啲人有機會。」他指會公平處理事件，但如果有缺失，會根據機制「承擔一切」。而他又否認蔡展鵬已提出呈辭。但被問到有否當面訓斥蔡展鵬「知法犯法」，鄧炳強則沒有回應。

鄧炳強明年7月便要退休，而蔡展鵬原被視為下任「一哥」大熱人選，有記者問他會否因事件而延任，鄧炳強回覆「睇情況」，又指警隊有「完備接班計劃」。