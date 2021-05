誰利用了污名傷人？關於網路歌曲〈喂妓女回來〉、語言與政治正確的討論

最近,關於網路歌曲〈喂妓女回來〉的討論很多,主要有兩篇評論我認為特別值得思考,一篇是針對「妓女一詞本身帶有的汙名意味」,另一篇是關於「語言的政治正確未必是非歧視的」,本文不限於對事件本身的討論,而是對語言與政治正確的廣泛討論。

誰利用了污名傷人?

首先,第一篇評論者主張,除了性工作議題的討論以外,使用「妓女」多半是羞辱、嘲諷意味,而「像妓女」、「是妓女」的說法,更帶有對女性的貶抑,至於此次被討論的「喂妓女回來」,甚至是男性對女性的性支配權力的展現。筆者認為,這說法並沒有不對,至少在回應「認為妓女有正向意涵,並主張覺得有問題的人才是職業歧視」的論點時,這件事情確實回應得很精準,但也有一些事情值得商榷。

文中回應的那種論點,可以追朔到馮光遠嘲諷金溥聰為「男妓」的事件,當時馮光遠主張認為「男妓」一詞有污名意味的人,才是真正污名化性工作者的人。然而,這個論點在現在看來是不合理的,因為馮光遠確實是用於羞辱、嘲諷的意義之上。

就好比有人拿榔頭敲人之後,被別人指控拿武器傷人,再說「榔頭本身是工具不是武器,覺得它是武器的人才是武器化榔頭的人。」一樣弔詭,忽略了正是自己利用了榔頭的特性,把榔頭拿來當成武器傷人。

簡單來說,很多人是利用了詞彙本身既有的污名意義,用以羞辱、嘲諷他人,比如「你穿得像是流浪漢」、「你皮膚黑得像外勞」,在此類情境脈絡下,是發言者本身利用了污名傷害別人,而不是感到被羞辱或指出問題的人在污名化弱勢群體。因此,真正需要被檢討的是以污名傷害他人之人,感到被冒犯的人則應該獲得道歉與補償,指出問題的人則應該受到肯定。

政治正確未必沒有利用污名

其次,第二篇文章指出了另一個重要的問題,並不是使用「政治正確」的名詞就沒有利用污名傷人。文中舉出以「要有病識感」代替「有病就要看醫生」的例子,同樣具有羞辱的意圖與效果,也不會因為換了一個政治正確的詞彙,就變得去污名化、具包容性且符合社會正義標準。

在此次被討論的案例中,不會因為把「喂妓女回來」改成「喂(女性)性工作者回來」就失去句中權力展現的意涵,同樣地,馮光遠改稱金溥聰為「(男性)性工作者」也不會變得沒有嘲諷之意。

類似的案例,還有女性、同志、跨性別、原住民族人、移工、新住民、街友、身心障礙者、精障者、愛滋感染者與藥癮者等,即使詞彙本身帶有去污名意涵,仍然可以用在以污名傷人的用途上。

甚至在沒有惡意的狀態,也可能帶有污名,比如「她真的是女生,不是跨性別」就代表發言者認為跨性別女性不是「真的女生」,或者「他是台灣人,不是新住民」則代表發言者認為新住民並非屬於台灣的一份子,而「他很正常,不是身心障礙者」也代表發言者覺得身心障礙者「不正常」。在這種情境下,就比較跟使用什麼名詞無關了,更多是發言者背後意識形態的問題。

此外,對身為弱勢群體的人來說,當自己的身分認同被人認為具有羞辱意涵時,可能會感到有些不舒服。比如有人因為被說是原住民族人而感到被羞辱,並急忙澄清自己不是的時候,真正的原住民族人可能會產生「被說是原住民有哪裡不好嗎?」的感受。但筆者認為,問題仍在鉅觀的社會結構、文化脈絡,以及微觀的使用情境與發言者意圖上,未必在感到被冒犯的人身上。

「擁抱污名」的侷限

因此,也有另一種說法是,面對此類污名詞彙的羞辱時,不應該急著切割這些污名,而是應該「擁抱污名」。如果別人笑你是「死胖子」的話,你就應該說「我以身為是死胖子為傲!」

這個說法可以回朔至「酷兒」(queer)一詞,這個詞曾被用來傷害同志與跨性別群體,但同志與跨性別社群卻擁抱並重新詮釋這個詞,賦予「酷兒」積極的政治意涵,並發展出「酷兒研究」(queer studies)與「酷兒理論」(queer theory),如今多元性別群體的字首縮寫裡面,也包含了queer一詞,成了LGBTQIA+社群與運動。

這個說法被延續使用,另一個經典的案例是,在2011年時,加拿大多倫多市警察局在約克大學演講時,發表了:「婦女們為了不要受害,應該避免穿得像蕩婦。」(women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized.)一說,引起了市民們的不滿,因此於同年四月初,市民們在多倫多發起了首屆蕩婦遊行(slut walk),呼籲關注婦女人身安全、抵抗譴責被害人並喚起相關意識。

然而,此種抗爭模式也被基進女性主義者所質疑,認為擁抱「蕩婦」一詞並不會賦權(empower)女人,而是延續了男性宰制下的好/壞女人二分,甚至還會衍生出良婦羞辱(prude shaming),那到時是否又要舉行一場「良婦遊行」(pure shaming)?而且仇女詞彙多變,母豬、綠茶婊層出不窮,女人又要擁抱多少污名才能完全去污名呢?

回到台灣現實中的例子,曾有學生因為被嘲笑為「娘砲」向老師求助,但信奉「擁抱污名」觀點的老師並沒有依法進行性平通報,而是要求受性霸凌學生自行「以娘砲自稱」並「以此為榮」。但這當然沒有解決任何問題,學生的情緒及校園適應狀況並沒有改善,性霸凌問題也越演越烈,出現了肢體霸凌、潑水羞辱等行為,最後直到家長反映校方才進行妥善的處理。

一昧追求「政治正確」的衍生問題

然而,另一種極端則是跟《南方公園》(South Park)中的「政治正確校長」(PC Principal)一樣,對每一個詞彙的政治正確性過於執著。

雖然筆者仍然會認為,在用詞上有所留意,或去學習如何友善地稱呼對方,尊重對方的身分背景與文化脈絡,避免會造成對方傷害的說法,這些作法是必要的。但有時這種狀態已經跟「禁止說髒話」或「挑語病」沒有兩樣了,並不是關於實現社會正義,而是一種超道德性規範,有時還是知識菁英彰顯文化優越性的生活方式。

筆者並沒有感受到,使用「性工作者」一詞的知識菁英,必然真的會比使用「做s的」一詞的草根群眾更加懂得尊重以從事性產業維生的人們。筆者也沒有感受到,使用「跨性別」、「新住民」、「移工」或「無家者」的知識菁英,就一定比使用「第三性」、「外籍新娘」、「外勞」跟「遊民」的人更能同理他們的處境。但知識菁英菁英卻常仗著自己的文化資本,去對較低文化資本的群眾進行某種道德審查,有時甚至是羞辱跟人身攻擊。

這種方式也經常忽略了當下的語境,有次筆者的某位老師在課堂上講解台灣歷史的時候,將1980年代末的「雛妓救援運動」稱為「未成年性工作者救援運動」。先不說「未成年性工作者」忽視了當時弱勢少女,特別是原住民族少女被押賣虐待的處境,就算改稱為符合現代法治觀念的「兒少性剝削倖存者救援運動」,卻也忽視了當時根本沒有「性工作」或「性剝削」這些詞彙與概念,也一樣是錯失了歷史及政治意義。

結語

語言固然會影響我們對事情的認知與觀點角度,因為我們不僅使用語言,也被語言結構所驅動著。而去污名、包容性的語言有助於社會弱勢群體融入社會,包含醫療與社福資源的近用性,以及減少弱勢群體青少年的自殺念頭與自殺率。

但並非每一句話、每一則貼文、每一份史料都要符合政治正確的黃金標準,這是非人化且去歷史化的道德準則,同時也陷入了菁英主義、西方中心主義與「現代性競逐」的陷阱。

筆者不是在說,我們不能指出用詞及其背後意識型態的問題,以幫助自己與他人對社會現象進行反思,並避免對弱勢群體的傷害。而是我們應該以「同理心」、「情境性」、「歷史性」與「政治性」來思考如何使用語言,批判反思我們既有的意識型態,不是到處去當糾察隊、道德魔人跟網路海巡署,這也是唯一能讓我們共同進步的方式。

最後,希望我們能投注更多心力在拯救生命的實際行動上,包含法律、社福、制度的改革,政治與經濟的民主參與,以及意識覺醒的教育。而不是花大多的時間在網路上爭論,甚至到後來可能是:義大利餐館的「煙花女義大利麵」(又稱「妓女麵」)要不要改稱為「性工作者義大利麵」這類的事情,而非跟性產業有關的政策倡議、社會支持與政治行動。

