誰利用了污名傷人？關於網路歌曲〈喂妓女回來〉、語言與政治正確的討論

最近，關於網路歌曲〈喂妓女回來〉的討論很多，主要有兩篇評論我認為特別值得思考，一篇是針對「妓女一詞本身帶有的汙名意味」，另一篇是關於「語言的政治正確未必是非歧視的」，本文不限於對事件本身的討論，而是對語言與政治正確的廣泛討論。

誰利用了污名傷人？

首先，第一篇評論者主張，除了性工作議題的討論以外，使用「妓女」多半是羞辱、嘲諷意味，而「像妓女」、「是妓女」的說法，更帶有對女性的貶抑，至於此次被討論的「喂妓女回來」，甚至是男性對女性的性支配權力的展現。筆者認為，這說法並沒有不對，至少在回應「認為妓女有正向意涵，並主張覺得有問題的人才是職業歧視」的論點時，這件事情確實回應得很精準，但也有一些事情值得商榷。

文中回應的那種論點，可以追朔到馮光遠嘲諷金溥聰為「男妓」的事件，當時馮光遠主張認為「男妓」一詞有污名意味的人，才是真正污名化性工作者的人。然而，這個論點在現在看來是不合理的，因為馮光遠確實是用於羞辱、嘲諷的意義之上。

就好比有人拿榔頭敲人之後，被別人指控拿武器傷人，再說「榔頭本身是工具不是武器，覺得它是武器的人才是武器化榔頭的人。」一樣弔詭，忽略了正是自己利用了榔頭的特性，把榔頭拿來當成武器傷人。

簡單來說，很多人是利用了詞彙本身既有的污名意義，用以羞辱、嘲諷他人，比如「你穿得像是流浪漢」、「你皮膚黑得像外勞」，在此類情境脈絡下，是發言者本身利用了污名傷害別人，而不是感到被羞辱或指出問題的人在污名化弱勢群體。因此，真正需要被檢討的是以污名傷害他人之人，感到被冒犯的人則應該獲得道歉與補償，指出問題的人則應該受到肯定。

政治正確未必沒有利用污名

其次，第二篇文章指出了另一個重要的問題，並不是使用「政治正確」的名詞就沒有利用污名傷人。文中舉出以「要有病識感」代替「有病就要看醫生」的例子，同樣具有羞辱的意圖與效果，也不會因為換了一個政治正確的詞彙，就變得去污名化、具包容性且符合社會正義標準。

在此次被討論的案例中，不會因為把「喂妓女回來」改成「喂（女性）性工作者回來」就失去句中權力展現的意涵，同樣地，馮光遠改稱金溥聰為「（男性）性工作者」也不會變得沒有嘲諷之意。

類似的案例，還有女性、同志、跨性別、原住民族人、移工、新住民、街友、身心障礙者、精障者、愛滋感染者與藥癮者等，即使詞彙本身帶有去污名意涵，仍然可以用在以污名傷人的用途上。

甚至在沒有惡意的狀態，也可能帶有污名，比如「她真的是女生，不是跨性別」就代表發言者認為跨性別女性不是「真的女生」，或者「他是台灣人，不是新住民」則代表發言者認為新住民並非屬於台灣的一份子，而「他很正常，不是身心障礙者」也代表發言者覺得身心障礙者「不正常」。在這種情境下，就比較跟使用什麼名詞無關了，更多是發言者背後意識形態的問題。

此外，對身為弱勢群體的人來說，當自己的身分認同被人認為具有羞辱意涵時，可能會感到有些不舒服。比如有人因為被說是原住民族人而感到被羞辱，並急忙澄清自己不是的時候，真正的原住民族人可能會產生「被說是原住民有哪裡不好嗎？」的感受。但筆者認為，問題仍在鉅觀的社會結構、文化脈絡，以及微觀的使用情境與發言者意圖上，未必在感到被冒犯的人身上。

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「擁抱污名」的侷限

因此，也有另一種說法是，面對此類污名詞彙的羞辱時，不應該急著切割這些污名，而是應該「擁抱污名」。如果別人笑你是「死胖子」的話，你就應該說「我以身為是死胖子為傲！」

這個說法可以回朔至「酷兒」（queer）一詞，這個詞曾被用來傷害同志與跨性別群體，但同志與跨性別社群卻擁抱並重新詮釋這個詞，賦予「酷兒」積極的政治意涵，並發展出「酷兒研究」（queer studies）與「酷兒理論」（queer theory），如今多元性別群體的字首縮寫裡面，也包含了queer一詞，成了LGBTQIA+社群與運動。

這個說法被延續使用，另一個經典的案例是，在2011年時，加拿大多倫多市警察局在約克大學演講時，發表了：「婦女們為了不要受害，應該避免穿得像蕩婦。」（women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized.）一說，引起了市民們的不滿，因此於同年四月初，市民們在多倫多發起了首屆蕩婦遊行（slut walk），呼籲關注婦女人身安全、抵抗譴責被害人並喚起相關意識。

然而，此種抗爭模式也被基進女性主義者所質疑，認為擁抱「蕩婦」一詞並不會賦權（empower）女人，而是延續了男性宰制下的好／壞女人二分，甚至還會衍生出良婦羞辱（prude shaming），那到時是否又要舉行一場「良婦遊行」（pure shaming）？而且仇女詞彙多變，母豬、綠茶婊層出不窮，女人又要擁抱多少污名才能完全去污名呢？

回到台灣現實中的例子，曾有學生因為被嘲笑為「娘砲」向老師求助，但信奉「擁抱污名」觀點的老師並沒有依法進行性平通報，而是要求受性霸凌學生自行「以娘砲自稱」並「以此為榮」。但這當然沒有解決任何問題，學生的情緒及校園適應狀況並沒有改善，性霸凌問題也越演越烈，出現了肢體霸凌、潑水羞辱等行為，最後直到家長反映校方才進行妥善的處理。

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一昧追求「政治正確」的衍生問題

然而，另一種極端則是跟《南方公園》（South Park）中的「政治正確校長」（PC Principal）一樣，對每一個詞彙的政治正確性過於執著。

雖然筆者仍然會認為，在用詞上有所留意，或去學習如何友善地稱呼對方，尊重對方的身分背景與文化脈絡，避免會造成對方傷害的說法，這些作法是必要的。但有時這種狀態已經跟「禁止說髒話」或「挑語病」沒有兩樣了，並不是關於實現社會正義，而是一種超道德性規範，有時還是知識菁英彰顯文化優越性的生活方式。

筆者並沒有感受到，使用「性工作者」一詞的知識菁英，必然真的會比使用「做s的」一詞的草根群眾更加懂得尊重以從事性產業維生的人們。筆者也沒有感受到，使用「跨性別」、「新住民」、「移工」或「無家者」的知識菁英，就一定比使用「第三性」、「外籍新娘」、「外勞」跟「遊民」的人更能同理他們的處境。但知識菁英菁英卻常仗著自己的文化資本，去對較低文化資本的群眾進行某種道德審查，有時甚至是羞辱跟人身攻擊。

這種方式也經常忽略了當下的語境，有次筆者的某位老師在課堂上講解台灣歷史的時候，將1980年代末的「雛妓救援運動」稱為「未成年性工作者救援運動」。先不說「未成年性工作者」忽視了當時弱勢少女，特別是原住民族少女被押賣虐待的處境，就算改稱為符合現代法治觀念的「兒少性剝削倖存者救援運動」，卻也忽視了當時根本沒有「性工作」或「性剝削」這些詞彙與概念，也一樣是錯失了歷史及政治意義。

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結語

語言固然會影響我們對事情的認知與觀點角度，因為我們不僅使用語言，也被語言結構所驅動著。而去污名、包容性的語言有助於社會弱勢群體融入社會，包含醫療與社福資源的近用性，以及減少弱勢群體青少年的自殺念頭與自殺率。

但並非每一句話、每一則貼文、每一份史料都要符合政治正確的黃金標準，這是非人化且去歷史化的道德準則，同時也陷入了菁英主義、西方中心主義與「現代性競逐」的陷阱。

筆者不是在說，我們不能指出用詞及其背後意識型態的問題，以幫助自己與他人對社會現象進行反思，並避免對弱勢群體的傷害。而是我們應該以「同理心」、「情境性」、「歷史性」與「政治性」來思考如何使用語言，批判反思我們既有的意識型態，不是到處去當糾察隊、道德魔人跟網路海巡署，這也是唯一能讓我們共同進步的方式。

最後，希望我們能投注更多心力在拯救生命的實際行動上，包含法律、社福、制度的改革，政治與經濟的民主參與，以及意識覺醒的教育。而不是花大多的時間在網路上爭論，甚至到後來可能是：義大利餐館的「煙花女義大利麵」（又稱「妓女麵」）要不要改稱為「性工作者義大利麵」這類的事情，而非跟性產業有關的政策倡議、社會支持與政治行動。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航