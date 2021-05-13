《82年生的金智英》：男女對立之外，這是我們都有的母親

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

談到性別，容易聯想社會控訴、怨氣，在世代之爭外，男女兩性的對立。像港女、毒男、物化、拜金、不上進等標籤，局限著千萬男女，各有各性別定型。

2019年韓國電影，《82年生的金智英》，同名小說改編，相對原著更加溫柔，沒有聲撕力竭的責罵，寫實而平淡道出亞洲都市女性的困局，身邊常見的人事。

金智英，韓國常見名字，象徵廣大婦女，你我身邊的人。她身為人妻，撫養女兒，看似美滿，卻放棄了自己的寫作夢、工作的可能。從小的差別待遇，迫她生出其他人格，令老公不知如何應對。

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

金智英的丈夫——鄭道賢，可謂接近完美男人。他深愛妻子、小孩，主動打理家頭細務，知道老婆患上精神病，卻不忍告訴她，苦苦支撐家庭，憔悴不堪，身心俱疲。

與其說這片是講述父權女性的悲慘，更貼切形容，乃男女都因此過得很苦。鄭道賢極力尋覓出路，通通都被打壓，關心妻子，求助無門，無法反抗社會結構的潛規則。

他幫助老婆洗碗，被讚美是新時代的男性，妻子擔心外婆誤會，強調日常並非如此。眼見智英找到工作，他主動提出申請育兒假，卻等如收入大減，失去前途等，現實的不可能。

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

回首這一切的開端，是多麼美好的新婚。他們半出於外界壓力，半出於真愛，生養小孩，「生個小孩什麼都不會改變」，委實過於天真。為人母者，只能把自己的職業，換作主婦。

母親、主婦，資本主義之下，能算職業嗎？不具產值的勞動，只有付出，沒有收穫。煮飯、育兒、打理屋企，年中無休的全職，隨時比男人更加疲於奔命。偏偏被人看作，只懂花丈夫錢享樂，無所事事的「媽蟲」。

智英當家庭主婦是最現實的決定，皆因女性難以上流。智英和女上司傾談，上司說：做我真的好嗎？不是好媽媽、好女兒、好老婆，備受嘲諷。社會一直都說：「沒把孩子照顧好，就是失敗。」

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

每個母親都有自己的夢，多為子女犧牲，不是我們常見的嗎？她可能是HKU數學系，可能是主修戲劇，本來各有理想。甜蜜的負擔，是母愛，也是對社會的妥協。電影一句「妳應該當個男人」，才能實現自我。

82年出生，或許已經算得上幸運了吧？在乘搭巴士時，被男生跟蹤，嚇得大哭；公司保安，在廁所安裝針孔攝影偷拍。結果總是blame the victim，女生要檢點，「唔出現喺現場咪無事囉」。

女性主義說，要逃離社會父權的掌控，好像，除了死亡，就是成為瘋女人。金智英的精神失常，化身其他女性人格，理直氣壯地說：為什麼不對智英好些呢？

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

那是無數世代的壓縮，縮成了炸彈。當別人的母親、別人的妻子，自我何在？精神的扭曲，不健全的心，最終歇斯底里。

智英母親得知女兒患病，趕到她的身旁，她卻化身婆婆，悲涼說超當年智英母親的犧牲。母女二人，都為家庭付出，忘了自己，母親眼紅一句：「智英啊，做妳想做的事吧。」

回家之後，智英母親責罵丈夫，跪倒在地。為什麼只買藥給兒子，你的女兒在哪？這樣對待智英，她能夠不病嗎？內疚質問，真情得感人。

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

可是，社會的結構難以打破。像智英的父親，把兒子愛吃豆沙麵包，錯記為女兒喜好，難免寫實得讓人失望。但是，總有改變的可能，像他得知智英患病，主動幫女兒也買一箱藥。更早之前，當女兒考上公司，感動慶祝，互相擁抱。其實，我們都渴望擺脫枷鎖。

當年父親買鋼筆給兒子，筆記本給女兒，差別待遇。弟弟特意把鋼筆轉贈，讓智英重拾寫作夢，她在筆記本，寫下自己的名字，金智英。女性先要擁有自己的房間，才能成就自己的聲音。

電影尾聲，智英再遇稱她為「媽蟲」的人。她挺身而出，質問他們：你了解我嗎，何以單憑幾分鐘的接觸，就能判斷我？找到自己的聲音，乃心靈健全的關鍵。

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

最後的鏡頭，智英自信坦然地書寫，背後閃爍陽光，意味新的開始，多美好。然而這一切一切，都來之不易，眾人支持的同情與諒解。現實之中，許多智英、母親，依然痛苦。

《82年生的金智英》，票房口碑俱佳，但在韓國，充斥惡評，上映前狂刷低分。男女對立之盲目，卻看不出電影的真義，一如主演鄭有美說：「無論是誰，都有母親呀。」

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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