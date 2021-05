莫蘭山踩踏事件：官方心知肚明的公安危機，依然帶走以色列45條人命

今(2021)年以色列時間4月30日凌晨1點左右,在該國北部的一場大型宗教活動中,發生嚴重的踩踏事故,造成45人死亡、超過150人受傷。

2007年在耶路撒冷一處篝火節營火慶典|Photo Credit: 以色列新聞局(Amos Ben Gershom)

這場每年例行的宗教活動,是猶太教徒為慶祝篝火節(Lag B'Omer)所舉辦的,這個節日落在猶太曆以珥月的第18天,是今年西曆的4月29日日落至4月30日日落之間;該節日是第2世紀拉比約海(Rabbi Shimon bar Yochai)的忌日(註1),事發地點、位於該國北部的莫蘭山(Mount Meron),據信是拉比約海的長眠之地(註2)。

每年,成千上萬的猶太教徒、特別是哈雷迪(Haredi,註3)男性猶太教徒,從以色列及世界各地(註4)來到莫蘭山朝聖,他們會點燃營火,佐以歌舞及美食,一同共襄盛舉。

篝火節重要習俗之一是幫滿三歲的小男生剪髮|Photo Credit: 以色列新聞局(Mark Neyman)

今年活動前的天氣預報顯示,篝火節當天,以色列多地包括莫蘭山在內,將會十分乾燥、炎熱且風大,很可能增加營火釀成火災的風險。因應這樣的天氣預報,在篝火節一週前,以色列官方簽署一份禁止在全國各地私自點燃營火的命令,僅列出一些包括莫蘭山在內的例外地點。

亦有如薩巴村(Kfar Saba)與亞實基倫(Ashkelon)這樣的地方政府,基於空汙與安全考量,表示政府會提供比較集中的營火、與像是烤肉及提燈籠之類的替代活動,並允許民眾在特准的地點點營火。

也就是說,先撇開違章建築、擁擠等後文將提及的危險因子,莫蘭山篝火節慶典中的重頭戲營火本身,就已經可能對公安與環衛造成危害;而新冠肺炎肆虐全球的狀況,也讓政府的衛生單位相當憂心,提出相關措施企圖防範。

然而,營火與肺炎的問題至今沒有發生,取而代之的,是以色列史上最嚴重的的踩踏事件,也是該國承平狀態時造成最多平民傷亡的意外事故。(註5)

遺憾的是,這並非莫蘭山篝火節慶典第一次發生事故。110年前,在1911年的莫蘭山篝火節慶典,也發生一座5到8公尺高的看台圍欄倒塌,導致11人死亡、約40人受傷的慘劇。

在當時的時空背景下,不少當地的猶太教徒相信,此一慘劇的發生,是因為許多來自歐洲的世俗猶太移民,在篝火節慶典上行為不檢點的緣故,甚至還有拉比因此決定禁止女性參加之後的篝火節慶典。

事發經過

4月30日是以色列的週五,當日早晨,以色列民眾起床、開始照例為週五晚上的安息日做準備時,紛紛從電視新聞與社群媒體中得知,莫蘭山發生了嚴重的踩踏事故。儘管傷亡者都是哈雷迪猶太教徒,但事件迅速獲得大眾的關注,不少在莫蘭山附近的民眾,加入救援行列;全國多地的許多民眾,也趕在安息日開始前,響應捐血行動,以為傷者盡一份力。

事發至今,不少媒體記者紛紛試圖了解與還原事件經過。

根據官方估計,事發當天,在這個依法只能聚集大約1萬5000人的地點(註6),聚集了10萬左右的信徒。

莫蘭山慶典會場共有三個進出口,事件發生在位於南邊、上千為男性教徒使用的進出口鐵製階梯間。根據以色列時報的報導及12號頻道所播放的監視器錄像,4月30日週五凌晨12點44分左右,慶典剛結束,原本只有數十人的這個南邊進出口,開始湧現散場的人潮;此時,監視器畫面仍沒有錄到任何企圖維持散場秩序的警力,或是前來救援傷者的醫療人員。

12點45分、即一分鐘之後,監視器就拍攝到一名醫療人員,奮力地想移動出口的鐵製圍欄,以清出更多的空間;監視器畫面還顯示,這時,在樓梯間高處的一些民眾似乎站不穩而失足,開始擠壓到位於樓梯間下方的人。

僅僅兩分鐘之後,監視器畫面就顯示,位於進出口的人群已經多到動彈不得,此時三名警察抵達,企圖扶起跌倒或被擠壓在地上的人,也有一些人開始拍打走道旁的圍欄,似乎是想要疏散擁擠人潮的壓力。12點52分,更多警力與救難人員抵達,挪動更多的圍欄,但為時已晚,因為已經有數十人在擠壓與踩踏下,當場死亡。死者之中包括12位未成年人,最年輕的只有九歲。

事發至今,以色列有不少聲音都強烈要求政府確實接管莫蘭山篝火節慶典,以防止類似公安事件再次上演。但是,莫蘭山是否真的是無人可管之地呢?

錯綜複雜的莫蘭山慶典「治理」

莫蘭山每年的篝火節慶典,是以色列最大的猶太教慶典之一。在這場大型的宗教聚會中,集結了哈雷迪猶太教的許多支派。

官方的不同單位也有各自負責「管轄」的事務:在宗教事務部(Ministry of Religious Affairs),負責主導各部門間的協調;運輸與道路安全部(Ministry of Transportation and Road Safety)負責安排大型巴士與接駁車,載運從以色列各地前往莫蘭山的朝聖者;以色列警察的北區分部則負責慶典中有關維安的事項;以色列北部的多家公立醫院與診所也嚴陣以待,準備接受來自各地朝聖者可能的突發醫療狀況。

1939莫蘭山篝火節慶典一景|Photo Credit: 以色列新聞局(Hans Pin)

多年來,投入莫蘭山篝火節慶典的單位與宗教支派有增無減,導致任何試圖改革的力量,常會遭遇重重困難。

早在1957年,一個跨部門的官方調查小組,就已經指出莫蘭山篝火節慶典人擠人的現象,是堪慮的公安問題;2008年,以國的監察單位發布一份報告,指出莫蘭山慶典會場違章建築對逃跑路線安全的危害;同一年,一位地方政治領袖企圖取消篝火節慶典時,就遭遇來自政府部門、國會議員及當地居民的龐大壓力。

2011年與2016年,都有官方報告指出,莫蘭山設施不足以應付每年在篝火節前來朝聖的龐大人群,其公安問題堪憂;一位當地資深政治人物哈培林(Mordechai Halperin),也表示自己長期以來一直向政府單位提出莫蘭山公安問題,卻不斷被打槍;他直指,出事的這座樓梯間,就是違章建築;他還說,莫蘭山的公安議題對地方與中央政府來說都像是一塊燙手山芋,誰也不願意打破現狀。

莫蘭山篝火節慶典被以色列警方歸類為「自發宗教活動」(spontaneous religious event),但考量慶典背後所投入的人力、計畫、時間,活動看起來一點都不像是民眾「自發」參與的,使得這樣的歸類看來有些弔詭;然而,以色列時報記者古爾(Haviv Rettig Gur)指出,這個歸類形同是以色列警方默認,執法單位無法就參加人數上限及基礎設施標準等,依法進行規範。

2008莫蘭山篝火節慶典|Photo Credit: 以色列新聞局(Mark Neyman)

去(2020)年的莫蘭山篝火節慶典只有150位受邀者參加,且只有三個官方許可的營火,分別代表阿什肯納茲(Ashkenazi)猶太人、塞法迪猶太人(Sephardi,註7)及宗教錫安主義(Religious-Zionist)猶太人,中央與地方政府也限制民間的營火慶典(註8);今年的莫蘭山慶典是新冠肺炎蔓延以來,以色列首次官方核可的大型聚眾活動。悶在家一年的許多猶太教信徒,自然更覺得不能錯過。

以色列肺炎疫苗有著相對較高的施打率,且似乎在疫情控制上奏效,今年篝火節幾週前,政府就逐漸放寬公眾聚集人數的上限,但對一般聚集人數仍控制在最多500人。

衛生部也企圖針對莫蘭山慶典進行一些相關的規範措施,包括將人數上限訂為9000人,以及藉由查看「綠色護照」,以確保與會者施打了兩劑新冠疫苗;但最後並沒有執行人數上限。

此外,由於參與者眾多,警方並沒有在現場查看「綠色護照」,而是仰賴各個哈雷迪組織,在民眾從以色列各處地點乘車的時候,確保上車的人不是已經從新冠肺炎康復,就是注射了疫苗。至於各組織如何確認、是否真的有做確認的動作,這又是另一個問題了。

可惜的是,從目前已知的資訊看來,官方在事前完全沒有企圖強制執行的魄力;慶典前夕,一些哈雷迪政治領袖對公安部門施壓,表示為補償去年慶典取消的情況,要求讓今年的莫蘭山慶典一切照舊,不受一般聚眾活動人數上限的限制;而公安部長歐哈那(Amir Ohana)也批准了該請求。

以色列現任公安部長歐哈納|Photo Credit: 以色列新聞局(Kobi Gideon)

不過,事故發生至今,多數相關單位與個人不是噤聲、就是互踢皮球;已經公開承擔所有責任的,只有主管慶典維安的以色列警察北區指揮官西蒙・利未(Shimon Levy),他在事發後第一時間表示,自己要為事件負擔全責,願接受相關單位調查。

「國中之國」?哈雷迪社群的「非正式自治權」?

歷史學者尤金・韋伯(Eugene Weber)提到,19世紀末到20世紀初時,法國統治者利用軍隊及學校,作為對國內來自各地的民眾,進行現代化及國家統一的利器。以色列可說是當代少數幾個仍兼用軍隊及學校,企圖鞏固人民、或至少猶太裔公民向心力的國家之一。

但以色列的哈雷迪猶太教徒社群,可說是一個鮮明的例外。

2008年莫蘭山溝火節慶典一景|Photo Credit: 以色列新聞局(Mark Neyman)

佔以國人口12%的哈雷迪猶太教社群,被認為在許多領域中,享有高度的非正式自治權(informal autonomy),他們有自己的學校系統、無需服兵役,在來自國家的福利幫助下,許多哈雷迪男性終身學習猶太教經典,不太需要為生計發愁。(註9)

在2020年新冠肺炎疫情蔓延後,以色列多地、或像紐約市這樣有較大哈雷迪社群的地區,傳出一些哈雷迪猶太教徒繼續在婚喪喜慶等場合群聚的畫面,便成為媒體與大眾詬病的焦點;許多人抨擊他們不顧官方禁令,持續群聚;哈雷迪社群的確診病例數字也一度持續攀升,更讓許多人認為,他們是防疫下的害群之馬;而一些哈雷迪政治或宗教領袖對防疫禁令的無視,甚至站出來呼籲群眾盡情忽視官方禁令,更引發不少民怨。

這次莫蘭山篝火節「意外」發生後,不少資深官員或前官員也跳出來直指,各種試圖針對莫蘭山公安進行的行動,根本沒有人膽敢執行,因為大家都心知肚明,在哈雷迪政治領袖的壓力下,任何試圖針對公共安全對莫蘭山集會進行限制的人,一定會面臨「走路」的命運。

但是,哈雷迪政治領袖對莫蘭山集會的各種堅持,是否真的是以哈雷迪民眾的利益為先?

在檢討莫蘭山此次踩踏事件的聲音中,不乏像是文章開頭提到的、從神諭之類的角度,來看待事故發生原因的論調。但在哈雷迪社群中,仍陸續傳出不少主張,呼籲從世俗的政治與制度面,進行改革。

莫蘭山事故後幾小時的週五早上,現任總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)前往事發地點視察之際,現場的部分哈雷迪猶太教徒,對他發出噓聲,有些甚至朝他丟躑空瓶。這樣的憤怒似乎顯示,他們認為政府無視哈雷迪民眾的安危,必須對事故負責。

本身是哈雷迪猶太教徒的女記者米加爾・曼海莫爾(Michal Manheimer),在踩踏事件後投書媒體(註10),抨擊哈雷迪政治領袖與政府做出有違哈雷迪社群利益的決定;在哈雷迪社群的媒體中,融合世俗角度檢討事故的聲音,此起彼落。

這類論點的浮現,似乎表示哈雷迪社群中,漸漸有反傳統之道而行的聲音,更敢於提出與哈雷迪宗教或政治領袖們相左的意見;即便他們在聲量上可能仍力道不足,但也許是預示改變的開始。就如同以色列時報記者古爾所言:「哈雷迪社會是可以隨著時間改變的,只要人們不大聲嚷嚷這些改變。」(Haredi society can change with the times, as long as it does not admit the change aloud.)

