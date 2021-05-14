莫蘭山踩踏事件：官方心知肚明的公安危機，依然帶走以色列45條人命

今（2021）年以色列時間4月30日凌晨1點左右，在該國北部的一場大型宗教活動中，發生嚴重的踩踏事故，造成45人死亡、超過150人受傷。

2007年在耶路撒冷一處篝火節營火慶典｜Photo Credit: 以色列新聞局（Amos Ben Gershom）

這場每年例行的宗教活動，是猶太教徒為慶祝篝火節（Lag B'Omer）所舉辦的，這個節日落在猶太曆以珥月的第18天，是今年西曆的4月29日日落至4月30日日落之間；該節日是第2世紀拉比約海（Rabbi Shimon bar Yochai）的忌日（註1），事發地點、位於該國北部的莫蘭山（Mount Meron），據信是拉比約海的長眠之地（註2）。

每年，成千上萬的猶太教徒、特別是哈雷迪（Haredi，註3）男性猶太教徒，從以色列及世界各地（註4）來到莫蘭山朝聖，他們會點燃營火，佐以歌舞及美食，一同共襄盛舉。

篝火節重要習俗之一是幫滿三歲的小男生剪髮｜Photo Credit: 以色列新聞局（Mark Neyman）

今年活動前的天氣預報顯示，篝火節當天，以色列多地包括莫蘭山在內，將會十分乾燥、炎熱且風大，很可能增加營火釀成火災的風險。因應這樣的天氣預報，在篝火節一週前，以色列官方簽署一份禁止在全國各地私自點燃營火的命令，僅列出一些包括莫蘭山在內的例外地點。

亦有如薩巴村（Kfar Saba）與亞實基倫（Ashkelon）這樣的地方政府，基於空汙與安全考量，表示政府會提供比較集中的營火、與像是烤肉及提燈籠之類的替代活動，並允許民眾在特准的地點點營火。

也就是說，先撇開違章建築、擁擠等後文將提及的危險因子，莫蘭山篝火節慶典中的重頭戲營火本身，就已經可能對公安與環衛造成危害；而新冠肺炎肆虐全球的狀況，也讓政府的衛生單位相當憂心，提出相關措施企圖防範。

然而，營火與肺炎的問題至今沒有發生，取而代之的，是以色列史上最嚴重的的踩踏事件，也是該國承平狀態時造成最多平民傷亡的意外事故。（註5）

遺憾的是，這並非莫蘭山篝火節慶典第一次發生事故。110年前，在1911年的莫蘭山篝火節慶典，也發生一座5到8公尺高的看台圍欄倒塌，導致11人死亡、約40人受傷的慘劇。

在當時的時空背景下，不少當地的猶太教徒相信，此一慘劇的發生，是因為許多來自歐洲的世俗猶太移民，在篝火節慶典上行為不檢點的緣故，甚至還有拉比因此決定禁止女性參加之後的篝火節慶典。

事發經過

4月30日是以色列的週五，當日早晨，以色列民眾起床、開始照例為週五晚上的安息日做準備時，紛紛從電視新聞與社群媒體中得知，莫蘭山發生了嚴重的踩踏事故。儘管傷亡者都是哈雷迪猶太教徒，但事件迅速獲得大眾的關注，不少在莫蘭山附近的民眾，加入救援行列；全國多地的許多民眾，也趕在安息日開始前，響應捐血行動，以為傷者盡一份力。

事發至今，不少媒體記者紛紛試圖了解與還原事件經過。

根據官方估計，事發當天，在這個依法只能聚集大約1萬5000人的地點（註6），聚集了10萬左右的信徒。

莫蘭山慶典會場共有三個進出口，事件發生在位於南邊、上千為男性教徒使用的進出口鐵製階梯間。根據以色列時報的報導及12號頻道所播放的監視器錄像，4月30日週五凌晨12點44分左右，慶典剛結束，原本只有數十人的這個南邊進出口，開始湧現散場的人潮；此時，監視器畫面仍沒有錄到任何企圖維持散場秩序的警力，或是前來救援傷者的醫療人員。

12點45分、即一分鐘之後，監視器就拍攝到一名醫療人員，奮力地想移動出口的鐵製圍欄，以清出更多的空間；監視器畫面還顯示，這時，在樓梯間高處的一些民眾似乎站不穩而失足，開始擠壓到位於樓梯間下方的人。

僅僅兩分鐘之後，監視器畫面就顯示，位於進出口的人群已經多到動彈不得，此時三名警察抵達，企圖扶起跌倒或被擠壓在地上的人，也有一些人開始拍打走道旁的圍欄，似乎是想要疏散擁擠人潮的壓力。12點52分，更多警力與救難人員抵達，挪動更多的圍欄，但為時已晚，因為已經有數十人在擠壓與踩踏下，當場死亡。死者之中包括12位未成年人，最年輕的只有九歲。

事發至今，以色列有不少聲音都強烈要求政府確實接管莫蘭山篝火節慶典，以防止類似公安事件再次上演。但是，莫蘭山是否真的是無人可管之地呢？

錯綜複雜的莫蘭山慶典「治理」

莫蘭山每年的篝火節慶典，是以色列最大的猶太教慶典之一。在這場大型的宗教聚會中，集結了哈雷迪猶太教的許多支派。

官方的不同單位也有各自負責「管轄」的事務：在宗教事務部（Ministry of Religious Affairs），負責主導各部門間的協調；運輸與道路安全部（Ministry of Transportation and Road Safety）負責安排大型巴士與接駁車，載運從以色列各地前往莫蘭山的朝聖者；以色列警察的北區分部則負責慶典中有關維安的事項；以色列北部的多家公立醫院與診所也嚴陣以待，準備接受來自各地朝聖者可能的突發醫療狀況。

1939莫蘭山篝火節慶典一景｜Photo Credit: 以色列新聞局（Hans Pin）

多年來，投入莫蘭山篝火節慶典的單位與宗教支派有增無減，導致任何試圖改革的力量，常會遭遇重重困難。

早在1957年，一個跨部門的官方調查小組，就已經指出莫蘭山篝火節慶典人擠人的現象，是堪慮的公安問題；2008年，以國的監察單位發布一份報告，指出莫蘭山慶典會場違章建築對逃跑路線安全的危害；同一年，一位地方政治領袖企圖取消篝火節慶典時，就遭遇來自政府部門、國會議員及當地居民的龐大壓力。

2011年與2016年，都有官方報告指出，莫蘭山設施不足以應付每年在篝火節前來朝聖的龐大人群，其公安問題堪憂；一位當地資深政治人物哈培林（Mordechai Halperin），也表示自己長期以來一直向政府單位提出莫蘭山公安問題，卻不斷被打槍；他直指，出事的這座樓梯間，就是違章建築；他還說，莫蘭山的公安議題對地方與中央政府來說都像是一塊燙手山芋，誰也不願意打破現狀。

莫蘭山篝火節慶典被以色列警方歸類為「自發宗教活動」（spontaneous religious event），但考量慶典背後所投入的人力、計畫、時間，活動看起來一點都不像是民眾「自發」參與的，使得這樣的歸類看來有些弔詭；然而，以色列時報記者古爾（Haviv Rettig Gur）指出，這個歸類形同是以色列警方默認，執法單位無法就參加人數上限及基礎設施標準等，依法進行規範。

2008莫蘭山篝火節慶典｜Photo Credit: 以色列新聞局（Mark Neyman）

去（2020）年的莫蘭山篝火節慶典只有150位受邀者參加，且只有三個官方許可的營火，分別代表阿什肯納茲（Ashkenazi）猶太人、塞法迪猶太人（Sephardi，註7）及宗教錫安主義（Religious-Zionist）猶太人，中央與地方政府也限制民間的營火慶典（註8）；今年的莫蘭山慶典是新冠肺炎蔓延以來，以色列首次官方核可的大型聚眾活動。悶在家一年的許多猶太教信徒，自然更覺得不能錯過。

以色列肺炎疫苗有著相對較高的施打率，且似乎在疫情控制上奏效，今年篝火節幾週前，政府就逐漸放寬公眾聚集人數的上限，但對一般聚集人數仍控制在最多500人。

衛生部也企圖針對莫蘭山慶典進行一些相關的規範措施，包括將人數上限訂為9000人，以及藉由查看「綠色護照」，以確保與會者施打了兩劑新冠疫苗；但最後並沒有執行人數上限。

此外，由於參與者眾多，警方並沒有在現場查看「綠色護照」，而是仰賴各個哈雷迪組織，在民眾從以色列各處地點乘車的時候，確保上車的人不是已經從新冠肺炎康復，就是注射了疫苗。至於各組織如何確認、是否真的有做確認的動作，這又是另一個問題了。

可惜的是，從目前已知的資訊看來，官方在事前完全沒有企圖強制執行的魄力；慶典前夕，一些哈雷迪政治領袖對公安部門施壓，表示為補償去年慶典取消的情況，要求讓今年的莫蘭山慶典一切照舊，不受一般聚眾活動人數上限的限制；而公安部長歐哈那（Amir Ohana）也批准了該請求。

以色列現任公安部長歐哈納｜Photo Credit: 以色列新聞局（Kobi Gideon）

不過，事故發生至今，多數相關單位與個人不是噤聲、就是互踢皮球；已經公開承擔所有責任的，只有主管慶典維安的以色列警察北區指揮官西蒙・利未（Shimon Levy），他在事發後第一時間表示，自己要為事件負擔全責，願接受相關單位調查。

「國中之國」？哈雷迪社群的「非正式自治權」？

歷史學者尤金・韋伯（Eugene Weber）提到，19世紀末到20世紀初時，法國統治者利用軍隊及學校，作為對國內來自各地的民眾，進行現代化及國家統一的利器。以色列可說是當代少數幾個仍兼用軍隊及學校，企圖鞏固人民、或至少猶太裔公民向心力的國家之一。

但以色列的哈雷迪猶太教徒社群，可說是一個鮮明的例外。

2008年莫蘭山溝火節慶典一景｜Photo Credit: 以色列新聞局（Mark Neyman）

佔以國人口12％的哈雷迪猶太教社群，被認為在許多領域中，享有高度的非正式自治權（informal autonomy），他們有自己的學校系統、無需服兵役，在來自國家的福利幫助下，許多哈雷迪男性終身學習猶太教經典，不太需要為生計發愁。（註9）

在2020年新冠肺炎疫情蔓延後，以色列多地、或像紐約市這樣有較大哈雷迪社群的地區，傳出一些哈雷迪猶太教徒繼續在婚喪喜慶等場合群聚的畫面，便成為媒體與大眾詬病的焦點；許多人抨擊他們不顧官方禁令，持續群聚；哈雷迪社群的確診病例數字也一度持續攀升，更讓許多人認為，他們是防疫下的害群之馬；而一些哈雷迪政治或宗教領袖對防疫禁令的無視，甚至站出來呼籲群眾盡情忽視官方禁令，更引發不少民怨。

這次莫蘭山篝火節「意外」發生後，不少資深官員或前官員也跳出來直指，各種試圖針對莫蘭山公安進行的行動，根本沒有人膽敢執行，因為大家都心知肚明，在哈雷迪政治領袖的壓力下，任何試圖針對公共安全對莫蘭山集會進行限制的人，一定會面臨「走路」的命運。

但是，哈雷迪政治領袖對莫蘭山集會的各種堅持，是否真的是以哈雷迪民眾的利益為先？

在檢討莫蘭山此次踩踏事件的聲音中，不乏像是文章開頭提到的、從神諭之類的角度，來看待事故發生原因的論調。但在哈雷迪社群中，仍陸續傳出不少主張，呼籲從世俗的政治與制度面，進行改革。

莫蘭山事故後幾小時的週五早上，現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）前往事發地點視察之際，現場的部分哈雷迪猶太教徒，對他發出噓聲，有些甚至朝他丟躑空瓶。這樣的憤怒似乎顯示，他們認為政府無視哈雷迪民眾的安危，必須對事故負責。

本身是哈雷迪猶太教徒的女記者米加爾・曼海莫爾（Michal Manheimer），在踩踏事件後投書媒體（註10），抨擊哈雷迪政治領袖與政府做出有違哈雷迪社群利益的決定；在哈雷迪社群的媒體中，融合世俗角度檢討事故的聲音，此起彼落。

這類論點的浮現，似乎表示哈雷迪社群中，漸漸有反傳統之道而行的聲音，更敢於提出與哈雷迪宗教或政治領袖們相左的意見；即便他們在聲量上可能仍力道不足，但也許是預示改變的開始。就如同以色列時報記者古爾所言：「哈雷迪社會是可以隨著時間改變的，只要人們不大聲嚷嚷這些改變。」（Haredi society can change with the times, as long as it does not admit the change aloud.）

註釋

參考資料

以色列時報關於咎責問題的詳盡報導

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航