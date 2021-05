《遊牧人生》、《花漾女子》、《父親》⋯⋯回顧2021奧斯卡強檔電影經典台詞

奧斯卡頒獎典禮落幕,呼聲最高的《遊牧人生》勇奪最佳影片大獎,成為最大贏家!而尹汝貞榮獲最佳女配角,成為南韓史上第一位獲得奧斯卡獎的韓國演員。

2021年最佳影片入圍片單超過半數都是改編是真實故事、圍繞在社會議題,VoiceTube精選五部電影,帶你一起回顧這些電影的經典台詞:

1. 《芝加哥七人案:驚世審判》 The Trial of Chicago 7

If blood is gonna flow, let it flow all over the city. 若非流血不可,就讓血遍流整座城市。

Flow有「流動」的意思,gonna是going to的非正確用字,表示某人「將會」做某件事,是常見的口語用法。所以這裡blood is gonna flow代表著「將會流血」,而all over則有遍佈的涵義,等同於throughout。主角Tom Hayden在公園所說的話,具有強烈的渲染力,讓全場民眾瞬間熱血沸騰。也因如此,使得這句話被認定成煽動暴動的鐵證。

電影 《芝加哥七人案:驚世審判》講述1968年一場社會運動的法庭審判。民主黨在芝加哥舉辦全國大會時,正時越戰期間,許多無辜的美國士兵為此犧牲,七位領袖以「反越戰」為訴求,帶領人民越州到芝加哥抗議,事後卻捲入一場不公平的審判。

The world is watching you. 全世界都在看!

《芝加哥七人案》劇照|Photo Credit: 中央社(Netflix提供)

這句話是反越戰的口號,也是貫穿電影的經典台詞。

2. 《父親》The father

I feel as if I’m losing all my leaves. The branches, and the wind, and the rain. I don’t know what’s happening anymore. 我感覺我就像一棵樹葉要掉光的樹,所有樹枝、風雨……我不知道我在幹嘛。

台詞中的as意思是「如同」,後面接比喻的事物。Branch則是樹枝,運用在店家或是銀行,就是「分行」的意思。失智症英文是 dementia,阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)是最常見的退化型失智症類型。常見的失智症狀有:喪失判斷力(loss of judgement)、懷疑(doubt)、注意力下降(decreased concentration)、健忘(forgetfulness)、易怒(irritability)、迷失方向或時間(disorientation in space or time)。

電影《父親》另譯為《困在時間的父親》,講述主角安東尼得到失智症之後生活出現劇烈變化,安妮鞠躬盡瘁地照顧父親,但隨著病情惡化,女兒的生活也出現問題,身心俱疲之下無力感隨之而生。而父親記憶開始混亂,產生懷疑、不安全感,像是獨自走在迷宮,卻始終找不到正確出口,最後困在時間這座的迷宮裡。然而憑藉著在《父親》裡絕佳的演技,安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)實至名歸、獲得2021奧斯卡最佳男主角獎!

《父親》劇照|Photo Credit: 中央社(采昌國際提供)

3. 《曼克》Mank

You cannot capture a man’s entire life in two hours. All you can hope is to leave the impression of one. 你無法在兩小時內道盡一個人的人生,最多只希望能大致勾勒出個輪廓。

Capture有捕捉、抓住的意思,entire是完整、完全,所以可以使用entire life來表達一生。「All you can + V」代表「只能…」,impression代表「印象」,leave the impression是留下印象。這部電影除了講述《大國民》(Citizen Kane) 的故事,電影還有很多特色要素:傳記電影(biographical film)、劇情片(drama)、黑白電影(black and white film)、真實事件改編(adapted from real events)。

電影《曼克》以電影發展為主題,透過《大國民》編劇Herman J. Mankiewicz的視角,講述30-40年代風光一時的好萊塢年代,是一部黑白色彩的傳記劇情片。電影《大國民》紀錄大膽突破電影審美觀的年代,被認為是史上最偉大的電影之一,也因此曼克的上映也成為電影界很重要的作品。

最佳原創音樂:Trent Reznor, Atticus Ross《曼克》

最佳攝影:Erik Messerschmidt《曼克》

最佳美術設計:Donald Graham Burt, Jan Pascale《曼克》

《曼克》|Photo Credit: Netflix

4. 《花漾女子》Promising young woman

Can you guess what every woman’s worst nightmare is?

The thing is you thought you’d gotten away with it because everyone had forgotten. 你猜得到女人這輩子最大的惡夢是什麼嗎?

就是那些你以為過了就會好的事情,因為大家都已經忘記了。

Nightmare是惡夢、夢靨,gotten away來自於go away,就是離去、走開的意思。這句是主角Cassie找到性侵她摯友的Al Monroe時所說的話。2021奧斯卡最佳原創劇本《花漾女子》改編自真實故事,講述女性仍然因性別而遭受不平等的對待。許多人看似尊重女性,言行卻背道而馳,試著把自己的不當的行為合理化。

故事裡Cassie每個夜晚會假裝喝醉讓男人撿屍,在得逞之前清醒讓他們百口莫辯,以這樣的方式為摯友報仇。VoiceTube非常推薦大家看這部電影,不但探討性侵以及性別平等議題,電影的結局走向出乎意料之外,不愧是獲得最佳劇本的作品啊!

Photo Credit: 《花漾女子》

5. 《游牧人生》Nomadland

I’m not homeless. I’m just houseless. Not the same thing, right? 我不是沒有家,只是沒有房,兩者不太一樣,對吧?

最後一部,當然要介紹2021年奧斯卡的最大贏家啦!《游牧人生》不但眾望所歸贏得最佳影片,導演趙婷、女主角法蘭絲麥杜雯分別也獲得最佳導演以及最佳女主角的殊榮。而這部電影改編自同名書籍,故事背景為2008年金融海嘯過後的美國,一群被社會遺棄的銀髮族群失去了工作。為了減輕經濟壓力,他們選擇拋棄房屋,以露營車為家,四處游牧、做著季節性工作的故事。與自己選擇流浪、探索世界的年輕族群不同的地方是,他們多了一絲無奈和不安全感。

大家都知道home是家的意思,對於大多數的人來說,屋子(house) 就代表著家(home),但對於電影中的遊牧族群來說卻不是,露營車是他們的住所(house),沒住在房屋中不代表沒有家人、家庭(home),因此這裡特別使用home跟house兩個大家常見當作「家」的用詞做出對比。

Home, is it just a word? Or is it something that you carry within you? 家是一個字,還是帶在身上的信念?

奧斯卡最佳影片:《游牧人生》Nomadland

奧斯卡最佳導演:趙婷

奧斯卡最佳女主角:法蘭西絲麥朵曼Frances McDormand

從《游牧人生》可以發現家是一種信念、一種歸屬感,不是水泥建造的住所才是家。家是不被空間所限的。

2021年作品多以社會議題為主題。利用疾病、性別、真實事件等貼近民眾的這些生活議題,讓大家感同身受。儘管沒得獎,但部部都是經典,值得大家加入片單細細品味喔!其中《夢想之地》、《父親》兩部電影得獎劇作上映不久,還沒看過的人,趕緊買票進電影院欣賞奧斯卡最佳女配角、最佳男主角的演技吧!

