台股大崩盤、匯市卻超淡定？後勢如何操作，專家建議一定要看懂「匯率」

昨（12）日台股面臨大幅度修正，一度重挫1400點創歷史最大跌幅。但股、匯市走勢卻意外不同調，新台幣上下震盪後，終場僅貶值0.3分，收在27.955元，相對穩健。經濟學者李明黎說明，匯市狀況對於投資市場來說是關鍵，國外資金流入與流出背後代表了許多訊息，對股市來說也相當重要。謙和商務投資社社長余哲安表示，從匯率變動來看，資金並沒有因為疫情而大幅撤離台灣，投資人不必太過擔憂，但要持續關注疫情和國際情勢，若察覺台幣大幅貶值，一定要趕緊做好風險管控。

台股崩盤 匯市卻超淡定

國內新冠肺炎疫情嚴峻、社區感染範圍擴大，台股昨日釀股災，盤中一度重挫1400點，為歷史最大跌點，跌幅達8.55%，市值蒸發則近4兆元，終場收斂在15,902.37點，下跌680.76點，成交金額爆出7,794.99億元，合計上市櫃成交金額高達8,919.28億元，創下歷史新高。

三大法人也是持續賣超，合計賣超180.93億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.79億元；投信買超3.86億元；自營商賣超（合計）63億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.91億元，自營商（避險）賣超31.09億元。

反觀匯市大不相同，走勢非常淡定，新台幣匯率昨日走勢上沖下洗，盤中一度貶至7.3分，高低震盪1.2角最低貶至28.025元，之後介於27.905至28.025元震盪。不過，午後不受疫情影響一度翻升，終場僅貶值0.3分，收在27.955元，台北外匯經紀公司成交量12.95億美元。

昨日金融監督管理委員會針對台股崩盤一事指出，總體經濟持續成長，按主計總處概估今年第1季經濟成長率8.16%，較2月預測數6.2%大增1.96個百分點，且創下10年半單季新高。

另一方面，109年度稅前淨利較108年增加21.58%；110年截至4月份營收約12.27兆元，較去年同期增加24.55%；又台股集中市場110年截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54%(加計股票股利為2.64%)，基本面尚屬穩健。

金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

匯率強弱透露五個重要訊息

台股大幅度回檔，股民受到震撼教育，擔憂台灣經濟是否面臨泡沫化危機。經濟學者李明黎指出，可以從匯市的動態評估經濟情況。

他說，一國匯率強弱勢，顯示外資流入當地市場的活絡程度。資金流入越多，也代表看好該地經濟發展，進一步推升當地貨幣走強，使股市或債市上揚。反之，資金大量流出，則是對判斷後市不樂觀。

李明黎說明，匯率是本國貨幣跟其他國家貨幣，交換時的兌換價格。而價格高低取決於市場的供需來決定，因此每天每刻都有不同的報價，一般來說匯率的強弱，還有幾個重要的訊息。

訊息一：反映該國經濟體質強、弱

當經濟動能強勁，國際資金就會流入、投資意願也會越高。反之，不斷流出則是經濟不佳，投資意願低落。另外特別注意，不是採行「自由浮動匯率」的國家（台灣），常利用壓弱匯率使其走貶促進出口產業或避免投機炒作。

訊息二：顯示當地居民國際購買力

當該國匯率越強，表示能換到的外幣也就相對多，當地民眾赴國外消費的購買力也就越高。例如，台幣換日幣的匯率走強，一萬台幣能換到的日幣就會更多，反之則是越低。

訊息三：表示相對貿易對手國的競爭力

匯率強弱代表國家對外貿易的價格競爭力。當一國家匯率相對較強的時候，生產的商品價格也會越高，也代表價格競爭力較差，貿易會受到影響。反之，匯率較低，價格競爭力較強，貿易銷售也會比較好。

訊息四：尋找受惠產業和投資契機

匯率對出口貿易商影響最大。例如，台幣走強、美元走弱主要賺取美元的出口商獲利便會縮水。反之，賺台幣的進口商，則會因為匯差使獲利增加整體受惠。

訊息五：判斷外資動向與股市走勢

一個國家的匯率強弱，代表國外基金是否青睞當地市場。例如，美國投資公司看好台灣，便會以美元換到新台幣，進入台灣市場，如此推升台幣走強，投資公司再選擇看好的標的參與，使該股、債市場價格走揚。

自去年新冠疫情爆發後，新台幣升值屢創新高，顯示台企受國際資金青睞。日前，台灣經濟研究院院長張建一指出，未來兩年將是重要的轉捩點。如果台灣產業的競爭力改善，而台幣因經濟基本面轉強而升值，那麼央行將必須尊重市場。

余哲安表示，昨日股票市場因為受到疫情影響而震盪，但從匯率來看，並沒有讓海外資金撤離台灣，外資還是持續停留台股，而台灣整體基本面也沒有改變，未來仍要持續觀察疫情走向或國際發生重大的事件。

余哲安強調，投資市場學問很多，各種指標都要參考了解，才能有更多工具可以判讀市場走向，且投資人一定做好風險評估，擬定好策略，倘若台幣大幅度貶值時，才能有萬全的應變。

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核稿編輯：翁世航