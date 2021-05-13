國軍取消軍團編制並非「去中國化」，而是朝三軍聯合作戰的機制邁進

最近最大的國防相關新聞，毫無疑問是國防部長邱國政證實國軍將取消現有的澎湖與花東指揮部，還有第六、第八以及第10軍團編制，整合入現有的五個作戰區內。同時現有的台北關渡指揮部和蘭陽指揮部，則分別改稱為「台北作戰分區」及「蘭陽作戰分區」。此一軍制改革的目的，顯然是要讓國軍擺脫往日的大陸軍思想，朝三軍聯合作戰的機制邁進。

按照傳統編制，作戰區是以台灣、澎湖以及周邊其他離島的地理位置劃分。平時作戰區內的海陸空三軍各有各的指揮體系，一旦戰爭爆發則全數納入陸軍出身的軍團指揮官指揮。比如清泉崗基地的空軍第三戰術戰鬥機聯隊，在共軍犯台時就會被納入陸軍第10軍團的指揮體系內，未必還能因應日益複雜化的現代化戰場環境。

所以此次軍制改革，依據國防部的說法是未來作戰區司令也有可能由海軍或者空軍出身的將領擔任，強化國軍的戰場應變能力。不過還是有許多媒體從意識形態角度出發，認為國軍是在追隨民進黨政府的「去中國化」政策，將大陸時期就存在的軍事編制取消掉，好讓中華民國國軍能進一步朝演變為「台灣國軍」的道路上邁進。

確實今天陸軍的三個軍團，歷史都可以追溯到大陸時期的國民革命軍，如第六軍團為湯恩伯將軍的第13軍，第八軍團為杜聿明將軍的第五軍，第10軍團則是孫立人將軍的新一軍。所以將軍團指揮部的編制撤銷，看起來似乎真的切斷了國軍與大陸的歷史淵源，也難怪三立新聞台會以「擺脫中國軍制」來形容這次國防部的軍制改革。

可這次改革的動機，真的純粹只是為了切斷國軍與大陸的歷史淵源嗎？大陸軍思想真的還符合今日國軍面對的作戰環境嗎？國軍真的會因為移除掉軍團指揮部的編制，就與過往東征、北伐、剿匪、抗戰還有戡亂的歷史傳承一刀兩斷嗎？事實上，比裁撤軍團更為大膽，甚至於更為前衛的軍制改革構想，早在兩蔣時代就已經為來自大陸的軍事將領提出過。

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以島嶼防衛戰為核心的軍制改革

已故陸軍退役中將廖明哲為湖南省道縣人，陸軍軍官學校第17期畢業，抗戰與戡亂期間效力胡璉將軍的第18軍「土木系」，是一位標準忠黨愛國的黃埔軍人。廖明哲後來當到陸軍第10軍團副司令，在瞭解到蔣中正父子實際上已放棄武力反攻大陸的政策之後，便認為國軍以往推行的大陸軍主義不合時宜，應該推行更符合島嶼作戰需求的軍制改革。

他主張將聯勤總部與警備總部通通裁撤，然後將國防部與陸軍、海軍還有空軍總司令部通通整合為一個聯合軍種作戰司令部。換言之，廖明哲將軍不只排斥大陸軍主義，還認為應該徹底打破三軍的隔閡，完全以北、中、南、東四個地區來劃分國軍的作戰責任區、勤務補給區以及平戰動員區。在四個地區的聯軍作戰司令部指揮下，三軍官兵將合為一體投入戰鬥。

所以脫離大陸軍思想的軍制改革，其實早在經國先生的時代就已經提出，而且還獲得廖明哲的學長，陸軍官校第15期畢業的孔令晟將軍支持。孔令晟將軍同樣是曾經在戰場上擊敗過日軍和共軍的愛國將領，他是否贊成廖明哲將國防部與三軍合併到一起的「激進」建議，筆者並不得而知，但是他確實贊成廖明哲裁軍的構想，將國軍數量降低至20到30萬。

據廖明哲將軍回憶，孔令晟似乎因為提出裁軍建議的關係而在軍中失勢，他本人合併國防部與三軍總司令部的構想也沒有被接受。然而以地區來劃分國軍作戰責任區、勤務補給區以及平戰動員區的構想，乃至於逐漸縮小國軍規模的精實案還是在李登輝上台後的90年代開始推行起來，後來又發展出陳水扁時代的精進案、馬英九時代的精粹案與勇固案。

某種意義上，廖明哲將軍不愧為國軍軍制改革的先聲，唯一的差別是當年他提出將國防部與三軍總司令部合併的構想時，可能還考慮到兩岸經由政治談判走向統一的可能性。所以將國防部裁撤掉，目的還可能是方便讓國軍與共軍在和平統一後共組為民主新中國的國防軍。所以他在回憶錄中還提出：「實際上我們也無國防可言，除非自認是台灣國。」

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再來看看中共的軍事改革

換言之，今天台灣這個看似脫離過往大陸軍編制，朝向以島嶼防禦為基礎的軍制改革構想，居然是出自一位「統派」將領，所以筆者一直覺得將軍制改革和「去中國化」議題劃上等號很模糊焦點。基本上，除了沒有把國防部與三軍司令部合併起來之外，國軍的改革大體上沒有脫離廖明哲與孔令晟兩位外省籍將領的設想，又如何能批評今天的國軍是在搞「台獨」呢？

再來觀察中共自2015年起推出的「軍隊改革」，我們不難發現往日受到蘇聯建軍影響，大陸軍主義比國軍還要嚴重的中國人民解放軍，也正在想方設法擺脫大陸軍主義的思想箝制。比如共軍傳統上有空軍、海軍還有第二砲兵司令部，目的就是為了彰顯陸軍地位凌駕於其他三個軍種，甚至於可以直接控制其他三個軍種的特殊地位。

此種特殊地位，就好比中國共產黨不需要像其他八個「民主黨派」必須註冊為「合法政黨」，卻可以當中國永遠的執政黨一樣。結果在習近平推動「軍隊改革」後，共軍正式設置陸軍司令部，讓海軍、空軍還有改名為火箭軍的第2砲兵和陸軍享有同樣的平等地位。而在2017年的第二次改革中，共軍又將陸軍18個集團軍裁減到13個，充分說明陸軍地位已大不如前。

當然這不代表中共完全放棄陸軍，或者海空軍還有火箭軍的地位真的已經達到完全與陸軍平等的境界。然而當今除了印度之外，中共面對的威脅通通來自海洋和天空，無論東海、台海還是南海都不例外。也難怪現在得到大陸官方媒體關愛的，還是天天到南海與美軍玩捉迷藏的遼寧號或者山東號航空母艦，再加上環繞台灣飛行的轟-6戰略轟炸機。

既然共軍都試圖擺脫大陸軍思想，賦予海空軍與火箭軍更加平等的地位，台灣又怎麼能故步自封，讓陸軍享有凌駕於海空軍之上的特權？無論是「決戰境外」還是「防衛固守，有效嚇阻」，中華民國的國防戰略都是以在台灣本島之外與敵人作戰為首要目標。尤其是以澎湖還有花東為代表的第一還有第二作戰區，空軍和海軍扮演的角色更不是陸軍所能取代的。

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真的是「去中國化」嗎？

最後身為長期研究中華民國軍史的研究者，筆者真的不認為這次軍制改革的目的是「去中國化」，否則廖明哲將軍也可以被視為「台獨軍事大老」了。沒有錯，軍團的編制消失了，可是軍團下三軍各單位當中還是有不少淵源來自於中國大陸。比如屏東的陸軍「埔光部隊」，即隸屬第八軍團的機動步兵第333旅，前身就是著名的陸軍第52軍。

而隸屬於第10兵團，以台中大里為據點的機動步兵第234旅，與第333旅同樣來自第52軍，還因為參加過1933年長城抗戰的原因得到「長城部隊」的外號。不知道是巧合還是部隊長官有意安排，第234旅第三營第二連一排與第333旅第二營第三連第一排在2019年11月29日締結為「兄弟排」，讓兩支具有同一歷史淵源的機動步兵旅重新走到一起。

空軍的七個聯隊，包括未來即將成立的F-16V戰鬥機聯隊，通通都能追溯到對日抗戰的歷史。今天的中華民國海軍，則是以清末的南北洋艦隊為基礎所打造，比中華民國本身都還要歷史悠久。國軍與中華民國的歷史淵源，不會因為軍團編制的消失就被輕易切斷。獨派媒體沒必要為此操弄族群仇恨，統派媒體也沒必要賣弄悲情。

更何況過去在大陸時期，國民政府就已經有以區域來劃分國軍作戰責任區的政策存在，比如抗戰時期就有所謂的第九戰區、第六戰區或者第五戰區的編制。作戰區在軍制的意義上，與抗戰時的戰區或者戡亂時的綏靖區沒有什麼差異。就筆者來看，取消軍團並且擴大作戰區職權的做法並沒有「去中國化」的嫌疑，某方面可能還是「再中國化」呢。

就如同蔡英文上台後，採納時任國防部長的馮世寬將軍建議，把空軍各聯隊的三碼番號改回一碼。嘉義空軍基地的第455戰術戰鬥機聯隊改回第四戰術戰鬥機聯隊，其實更貼近大陸時期第四驅逐大隊的番號，無疑走上了「再中國化」的回頭路。針對這次的軍制改革，筆者認為任何過度的政治解讀都是不必要的，無論大家是支持還是反對，都應該回歸軍事角度來討論此議題。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航