如果蔣介石再世，費鴻泰和陳時中兩人之中，他會「槍斃」誰呢？

文：黃澎孝

自從蔣介石「崩殂」後，台灣已多年沒聽誰説過要「槍斃」誰的。沒想到10日，在台灣的民主殿堂立法院，卻聽到了國民黨的黨團總召費鴻泰，大聲疾呼說要「槍斃」防疫指揮官陳時中。

莫非：費鴻泰是不是被蔣介石的神靈附體啦？才膽敢在這民主法治的時代，揚言要槍斃一個內閣官員？但是，根據「促轉會」的調查，蔣介石「槍斃」最多的乃是「匪諜」或是「通匪」的官員。

顯然，以陳時中的言行作為，既不「附匪」，更不「舔共」，完全不符合蔣介石的槍斃標準。反而，因為陳時中在台灣防疫成功的貢獻，倒是讓中國共產黨早就把他視為必欲除之而後快的眼中釘。因此，最想要「槍斃」陳時中的，當然是中共了。

這也難怪共產黨會想要「槍斃」陳時中。你瞧：不就是因為陳時中作為一個台灣的防疫指揮官，讓台灣在這次中共釀成的武漢肺炎世界之災中，得以有效防控；陳時中亮眼的防疫績效，讓美國和法國的參議院，全票通過支持台灣加入世界衛生組織。

更讓中共恨之入骨的是，連七大工業國集團外長會議的聯合聲明都強烈主張，台灣有權參與WHO等國際組織。因為，台灣所擁有的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫經驗，可對全世界做出貢獻「排除他們（台灣）參與是自取滅亡」。

面對我們台灣的防疫成功所獲致的國際肯定和支持，中共歪曲解讀為「以疫謀獨」，國台辦還「見笑轉生氣」地指責蔡英文政府「愚弄島內民眾、誤導國際社會」。國台辦甚至轉達中共中央意旨恫嚇說，統一後「一切出賣民族利益、分裂中國的台獨份子終將被歷史審判和清算。」

就在這個檔口上，國民黨立院總召費鴻泰，「適時地」喊出「槍斃」陳時中。你說：這會是偶然的巧合嗎？還好，蔣介石已經「人死不能復生」了，否則，蔣介石再世的話，你說，費鴻泰和陳時中兩人之中，他會「槍斃」誰呢？

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