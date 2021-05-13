多國聯手仍不敵中國插手，但台灣還有視訊參與WHA的機會

台灣能否重返「世界衛生大會」（WHA），隨著時間逼近，希望看似渺茫，縱然日前「七大工業國組織」（Group of Seven，G7）的外長會議上已提出聯合公報，力挺台灣有意義加入「世界衛生組織」（WHO）論壇及WHA，以及法國參議院以高票無人反對通過「台灣加入國際組織」的決議文，國際社會挺台聲浪震聲隆隆，但卻一直沒有收到WHO正面的回應。

尤其，WHA網路報名系統已經截止，台灣仍未收到邀請函，外界評估今年要重返WHA仍有難度，不過，今年WHA是以線上方式進行，仍存有一線機會，能否在最後一刻突破中國阻撓，以觀察員身份受邀重返WHA？各界仍有期待。

中國全面控制WHO，全面封殺台灣參與WHA

自2017年開始台灣已經連續四年被拒於WHA門外，中國一再以「一中原則」中「經中央政府同意」為由加以阻撓台灣加入世界衛生體系；縱然期間國際社會不乏有支持台灣重返的聲音，但總是在中國的政治打壓下，台灣最終仍是抱憾收場。

如今，COVID-19疫情在全球肆虐不減，許多國家紛紛表態不應讓台灣被排除在全球衛生體系之外，今年眼看國際聲援的力道之強前所未見，就算今年仍可能無法參與，但全球已看到台灣的重要性，在全球公衛意識逐漸提高的形勢下，西方國家將會更關注WHO的改革，台灣重返不會絕路。

當然，中國面對國際齊力挺台的聲量，絕不可能示弱而放行，一直以來，中國將台灣問題內政化，此時若接受國際社會的提議，台灣順利重返WHA等於打臉了中國過去的流氓行徑，而且這無疑是給了民進黨政府便宜。不過，台灣問題早不是中國說了算，當台海穩定備受全球關注，美國幫台灣說項，深獲國際社會認同，台灣問題國際化，這是中共所不願樂見的結果。

這兩年是習近平建立千秋萬世的關鍵時刻，絕對要傾全力來阻撓台灣的國際空間，否則將不利於中共政權的穩定，只是，中國越是打壓台灣，越會加深以美國為首民主陣線的疑慮，台灣必然會走向親美的道路，兩岸關係也難以迴旋。

可以關注的是，台灣重返WHA與否也反應在美中之間的競逐關係，既然美國大動作相挺，倘若結果仍是叩關失敗，這不只是台灣連五度落空，更是讓美國在全球多邊機制中臉上無光，直白的說，這會是拜登上台後，首次美中較量的首敗紀錄，美國該如何討回顏面，勢必會出手對WHO開刀，改革全球多邊體制已刻不容緩。

早在疫情剛爆發之際，國際社會就有檢討WHO的聲音，放大鏡檢視WHO與中國之間的關係，批評WHO對中國護航才導致疫情快速在全球蔓延，並直指WHO秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就是幫手，直言之，WHO根本已被中國滲透，公正性屢遭質疑。

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台灣重返WHA案，背後深藏著美中競逐縮影

只是，當外界提問WHO有關台灣能否重回WHA時，WHO回覆這需要由所有成員國以簡單多數來決定，此說法完全忽略了WHO秘書處有權對外發出邀請，而且公衛本身就是屬於超越國家主權的議題。

WHO刻意用代表權來放大台灣資格問題，況且觀察員並沒有成員國的議事或表決權利，說法顯得推託，足以懷疑WHO深受幕後黑手的操控，完全按照中國所希望的劇本，由成員國來投票議決，表面上是集體意志的表現，實質上卻是讓中國得以施壓迫使多數弱小國家投票反對，一同分擔責任並作為決議斷絕任何挺台提案。

此外，可以懷疑的是，WHO秘書處可能也有考量美中因素的複雜度，不願由秘書長來提出邀請，不願承受來自中國的責難與施壓，同時也不會因為不發邀請而得罪美國；此外，據悉譚德賽有意爭取連任，必須取得來自中國及其投票部隊的支持，那麼責成全體成員國來議決台灣資格，也可能是向中國表態。

換句話說，WHO也有著自己的盤算，反正投票結果由所有成員國承擔，不得罪任何一方，也沒有政治上的風險，台灣能否重返WHA的決定完全甩鍋給成員，顯然對WHO而言，政治利益高於人類健康福祉。

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可悲的是，部分國家仍然沒有從這場疫情中得到教訓，病毒無國界、無差別性的對全球人類生命帶來浩劫，雖然不如一戰、二戰時的驚心動魄，但帶來衝擊卻是有過之而無不及，病毒不受國界的限制，流動性更不是局部性或地域性，也就是說疫情不分國籍四處迫害人類的生命。

由此來看，疫情改變了傳統安全的概念，而遭受病毒攻擊情況也不侷限在主權國家，也因此，有關人類健康福祉及全球永續發展是否應當框定在傳統國家主權之中，則有待國際社會反思。今年的WHA，中國絕對不會開綠燈，台灣除了平常心看待之外，應當和各國協力找出一條不受中國干擾，又能對世界有貢獻的道路，呼應G7外長聯合公報中的「有意義參與」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航