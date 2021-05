常搞錯的luck用法：「Just my luck.」不是指自己很幸運

大家應該很熟悉luck這個字,意思是運氣。Good luck這字也經常出現在日常口語中。但如果聽到有人說Just my luck.千萬不要誤解,以為那是說自己很幸運,意思剛好相反,表示有一點自嘲地說「我一向這麼倒楣」。今天就一起來看luck的道地用法和誤區。

Just my luck.

(X)我就是好運。

(O)我運氣向來很背。

Just one's luck的意思為「某人的運氣很不好」,和表面的意思相反。英英字典的解釋是:An expression of exasperation when something bad happens, especially when it seems like bad things happen repeatedly. 這是指一件壞事發生時,對自己運氣不佳的感嘆,特別是它經常發生。

多讀幾個例句,可以比較熟悉它的語境:

They sold the last ticket five minutes before I got there - just my luck!

在我到那兒的五分鐘前他們賣掉了最後一張票──真倒楣!

That's just my luck! First the flat tire, and now I'm locked out of the apartment.

運氣真壞,一開始是爆胎,接下來是被鎖在門外。

luck of the draw

(X)抽獎很幸運

(O)全靠運氣

Draw是抽籤,意思是「如同抽籤一樣全憑運氣」。

You can't choose who you play against - it's just the luck of the draw.

你無法選擇比賽對手──只能靠你的運氣了。

The team was assembled by chance. It was just luck of the draw that we could work so well together.

這個團隊的組成純屬偶然。我們能這麼好地在一起工作是命運的安排。

Tough luck.

(X)渡過難關的運氣。

(O)活該/真倒楣。

They lost a lot of money on their investment.

他們的投資損失慘重。 Tough luck - they should have been more careful.

活該──誰叫他們不小心呢。

Lots of luck.

這句話有可能是正面的意思,意即祝人好運,也可能帶有反諷意味。

真心祝人好運,注意介系詞的用法:

Lots of luck in your new job! 祝你的新工作成功!(=Best of luck to you in your new job!)

Luck不只有幸運的意思,也可以指「成功」。

Have you had any luck with booking your flight? 你訂到機票了嗎?

諷刺性的用法,表面上是祝福成功,但諷刺你沒希望的反語:

Think you stand a chance? Lots of luck! 你以為你有希望嗎?祝你好運!

再來學一句luck的好話,適合用來安慰人:Better luck next time. 意思是「下一次會更好」。

I'm sorry to hear that you failed your driving test. Better luck next time! 很遺憾你沒考過駕照,不過祝你下次成功!

