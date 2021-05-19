《不再等待指示》：挑剔不等於「為你好」，停止使用「NO型回應」

文：大平信孝

挑剔≠「為你好」，停止使用「NO型回應」

究竟主管該給部屬什麼樣的回應才對呢？

主管給部屬的回應大致上只有兩種——「NO型」和「YES型」。

NO 型：先否定、找缺點型。

YES 型：先說YES 的接納型。

各位屬於哪一型呢？

在專為主管舉辦的研習課程中，只要我問到「各位屬於哪一型呢？」NO型主管總是占絕大多數，約有八成的主管都是NO型。

在這些主管中，很多人都認為「否定是主管的職責」。換句話說，他們認為這是為部屬著想，才採用NO型回應的。

不過，這種觀念是錯的。YES 型回應才能有效把部屬培養成懂得自行思考、主動出擊的人才。

因此，我在研習活動中，有時會讓學員進行以下的互動，實際檢驗「NO型回應是否真的有效？」

假設這裡有A和B兩人。

A深感自己平常缺乏運動，便找了B商量。B給了以下這樣的建議：

「要不然你提早一站下車，多走一點路到公司？」

「要不然你在公司上下樓時都爬樓梯？」

「要不然你午休時去散散步？」

聽了這些建議之後，如果A像以下這樣全盤否定，事情會怎麼發展呢？

「早上沒那麼有空，不可能提早一站下車走路。」

「我腰痛，不想爬樓梯。」

「要是有時間散步，還不如睡個午覺。」

B會覺得「以後A找我商量，我仍要試著幫他想一些解決方案」、「我要再想更多對A有用的方案」嗎？

還是他會覺得「幸好我鼓起勇氣提了建議給A」、「很好 ！雖然歷經一些波折，但我未來還是要積極表達自己的意見」？

應該不會這樣想吧？

如果A是你的主管，當A說「我想聽聽你的意見或想法」、「你有什麼職涯規劃？」、「你信仰的價值觀是什麼？」時，你會怎麼想？

想必你就算被問到，也不會思考答案；就算想到答案，也不會想回答。各位不覺得A對B的態度很糟嗎？

接到部屬的報告、聯絡或提案時，若各位都以「先否定」的方式回應的話， 那就等於每次都用A那種方式對待部屬。

若各位都對部屬採取「NO 型」回應，被全盤否定的部屬就會很火大，而導致雙方的信任瓦解，部屬的工作動機也會隨之降低。

再者，如果部屬是在眾目睽睽之下被否定，可是會不甘與羞憤的，這有時會在他們心中留下對主管的情感疙瘩。

上述這些情況，如果平常隨時都在發生，那麼部屬可能就會做出公然批評主管的指示或意見、在背後說主管的壞話、陽奉陰違等行為。

有些人則會變得軟爛頹廢、坐等指示，最後只願意做最低限度的基本工作。如果再惡化下去，部屬甚至可能申請留職停薪或辭職走人。

而當主管採取「YES型」回應時，部屬又會出現什麼樣的變化呢？

我們同樣以「A深感自己平常缺乏運動，B給了他一些建議」為例。

如果B給了和上述一樣的建議，而A採取「先接納對方意見」的回應，例如：

「原來如此。」

「原來還有這一招！」

「你是這樣想的啊！」

B會怎麼想呢？

他應該會覺得「幸好我鼓起勇氣提了建議給A」、「以後A找我商量，我仍要試著幫他想一些解決方案」、「我要再想更多對A有用的方案」、「很好 ！ 雖然歷經一些波折，但我未來還是要積極表達自己的意見」吧？

A並沒有同意或贊成B的提議。

但只要先接納對方說的話，就能加強彼此的關係。

書籍介紹

本文摘錄自《不再等待指示：三拍子有效溝通打造高效團隊》，好優文化出版

作者：大平信孝

譯者：張嘉芬

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Photo Credit: 好優文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬