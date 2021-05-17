從產品策略、外銷狀況來看，電動車與燃油車是否即將「黃金交叉」？

傳統油車是不是回不去了？

2020年是全球電動車產業的一大重點年，除了各國為了環保減碳訂出燃油車年限，也包括Tesla以外的世界各大車商紛紛量產推出二輪、四輪電動車產品，讓運具電動化進入百花齊放的時代，隨著這些大廠積極佈局，預估全世界電動車銷量可以增長40-50%。

而台灣的狀況又是如何？即便國際的電動車市場布局從2010年起非常明顯，台灣扎扎實實落後國際快十年之久，2019年又受限於燃油車廠「油電平權」的偽論述，電動化進程又倒退兩、三年。

在政策的影響下，台灣電動機車業者並未因此退縮，陸續推出全新的車款，此外從經濟部統計處提供機車銷售量與銷售總價資料來看，近三年來電動機車單價由69756、66966、63065元逐年降低，降幅將近1成；反之，燃油機車的平均價格從54573、57798，逐步上升至60776元，漲幅超過一成。

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這意味著一個樂觀的可能，綜合全球的發展趨勢以及台灣的價格趨勢，市場上盛傳已久的「油電車價格黃金交叉」越來越有機會在近幾年發生並成真，未來，台灣消費者能夠以更實惠的價格，買到性能更好也更聰明、環保的代步工具。

與此同時，燃油運具的未來卻越來越不樂觀，從近期的新聞報導、網友反饋來看——在電動車喊降的時刻，傳統油車竟然年年喊漲？

車商傳統的銷售策略其來有自

「性能規格用料也沒突破性發展，是在漲幾點的？」、「補助是為了給油車廠漲價好嗎？」、「感覺油車廠的訂價策略就是跟著補助走，消費者最後根本就沒有便宜到。」、「補助油車最後也不在消費者的荷包，油車品牌要漲價只能吞下去」、「廠商勇於挑戰消費者口袋, 他們十拿九穩的賺。」

這些是各大討論區和評論裡網友針對燃油機車漲價的批評，即便台灣是去年全球唯一補助購買燃油機車的國家，但對大多數民眾來說卻是「看得到、吃不到」，回顧十年前的油車平均售價只有4萬元左右，2019年已經達平均6.5至6.7萬不等，但今年下半年估計又要漲5%不等，油車的平均售價，只有更高，而不見盡頭。

燃油機車年年漲早已不是新鮮事，據媒體報導，A牌一款機車（ABS版）售價大約7萬，2020年推出的七期車款，售價藉此調漲超過8%；另一款（ABS版）漲幅也逼近7%。B牌某車款2019年售價84000，2020年推出的七期車款定價高達92000，漲幅破9%。

如果沒有扣抵購車金、禮券等，傳統油車的價格將變得非常不親民，燃油機車雖然接受政府補助，但性能提升有限，售價不見下跌，已成為消費心中的痛點。統整網友提出的評論，「配備沒變要漲價就不合理」、「補助油車最後也不在消費者的荷包，油車品牌要漲價只能吞下去」的聲音，一直在各大論壇上出現。

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無論是受到全球的政策趨勢，或是在營利考量下不願意降價，已經上漲的油車價格目前看來是很難回頭。傳統大廠似乎也嗅到這個趨勢，機車業龍頭光陽董事長柯勝峯在去年8月時表示，電動車時代將在十年內看到。今年3月更一口氣推出四款新電車，強調「電動車是不會回頭的趨勢」，而Gogoro也在今年甫推出6萬有找的125cc車款，電車產品正在逐漸扭轉過去高不可攀的價格印象。

售價降低又有政府補助相輔相成、穩定成長，促使台灣電動車產業進入良性循環，對於電動車我們期待的是下一個好消息：油電機車售價黃金交叉，究竟有沒有可能在幾年內發生？

全球趨勢加持，讓燃油機車的淘汰成不可逆定局

現今世界各國正逐步往燃油車禁售的時程推進，最有效作法包括補助、綠色採購與其他規範等配套，並訂出時間表：

如挪威早在2020年已成為全球第一個純電動車年度銷售超越燃油車的市場，並繼續往2025全球第一個全電動化國家邁進。德國、比利時、丹麥、英國和印度把全面禁售燃油新車的年限訂在2030年，另一亞洲機車大國越南也規定2030年禁止燃油車進入河內市。日本、美國加州於2035年，法國、西班牙則預計在2040年前完成禁售目標。

訂出燃油運具落日時程的不只是各國政府，還包括國際四輪車廠。

Cadillac在今年4月中推出新款電動車後，宣布不再開發任何燃油車；BMW宣布2025年推出最後一款燃油車；Volvo、Aston Martin、將全面電動化年限訂在2030年；而保時捷也表示除了經典911跑車外，會在2030年全數電動化。

全世界展現減碳決心並推進智慧運具的趨勢，從外銷數字也能略知一二。據報導，燃油機車去年外銷近30萬台，包括中國、中南美洲及歐洲市場，話雖如此，我們從台灣機車外銷數字可以清楚發現，2003年外銷數量超過55萬台，到2020年底已經衰退到35萬台，看得見世界的市場需求，也正在朝電動運具移動。

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今年4月22日世界地球日當天，蔡英文總統也表示：「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。」在運具電動化的推進上，這一番談話象徵著在2050年之前，台灣必須有82%的小客車以及53%的貨車都是電動車，才有可能達標，更有學者具體建議要在2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車，才能在時間內達到預期的減碳幅度。

國際淘汰燃油運具已成不可逆的趨勢，科技大廠也紛紛承諾減碳目標、力推運具電動化之際，已經比國際慢好幾拍的台灣更不能放慢腳步、應該大刀闊斧，把握產業轉型契機並加速能源政策的腳步；而作為消費者，也得為我們想要的未來，做出對產業、對環境都有利的消費選擇，否則後續產業升級、淨零排放、環境保護都只會是不切實際的空想。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航