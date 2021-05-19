什麼是「自尊」？給自己一個價格，你會估多少錢？

文：李炯德（臨床心理師）

給自我一個價格的話，你會幫自己估多少錢？先在心中想好一個數字後，再花幾分鐘想想以下的問題，然後想想看你會不會想更改原先的數字：

我是誰？我有哪些優點和缺點？有哪些長處和不足？

我能做什麼？有哪些成功，哪些失敗？

在我自己眼裡，在親友眼裡，在那些認識我的人眼裡，我的價值是什麼？

我是否把自己視作一個值得別人憐惜、喜歡和愛的人？或者相反，我是否常常懷疑自己值得被人欣賞和喜愛？

我是否按照自己的願望在生活？

我的行動是否與我的願望和觀點一致？或者相反，我是否因為我自己「想成為的樣子」和「實際的樣子」之間存在巨大的差異而感到痛苦？

我是否能平靜的接受我自己，還是總覺得不滿意？

我最近一次是什麼時候對自己失望、不滿和感到難過？

什麼時候我為自己感到驕傲、滿意和快樂？

在剛剛的過程裡，你的數字有任何變化嗎？像是股市走向一樣，有時高、有時低，最後的收盤，又是落在哪裡？

如果你給自己一個還滿漂亮與滿意的數字，恭喜你，你可能屬於是高自尊的一群人。如果你發現自己的數字非常低，你可能傾向是自尊較低，甚至是有自卑感的一群人。

在工作中，我有時仍不免詫異，低自尊的現象如此普遍，幾乎每個來到我面前的人，都會覺得自己很不好、很糟糕、很不值得。甚至，有人告訴我說：「我覺得自己比豬還不如，豬至少還是經濟動物，我卻什麼都不是，一直在浪費資源。」對於他們來說，他們給自己貼上的「無價」，不是非賣品，而是免費都沒有人想要。

我們的自尊高低是怎麼來的？為什麼有時候，或在某些方面，會覺得自己有較高的價值感，但在其他部分，卻感到自己糟糕透頂？

自尊確實是個較複雜的概念，在生活中也容易以不同面貌呈現，例如：對自己是否有信心、滿意、篤定？能否自愛或自戀？夠不夠認識、了解自己，甚至能夠肯定、接受與相信自己？對自己有很高的期望，能為自己感到驕傲嗎？

我為自尊做了一個簡單的整理與區分，可以粗分成三個面向：「自我能力」、「自我評價」與「自我接納」。這也會對應到「自己與行為的關係」、「自己與他人的關係」、「自己與自我的關係」。

自我接納

它是一個人的構成基底，也是一個人對自我的核心信念，是重要的自我基模。它牽涉到我是否能無條件的喜愛自己，或是我是否「值得」被喜愛，都源於我達到某些條件。如果是後者時，自己將容易因為擔心自己達不到條件而開始擔心不被愛、被丟棄。

而當開始深信自己是無能或沒人愛的時候，更會影響到自我評價與自我能力。在自我接納這個作為最基底的層次，通常是較根深柢固且難以動彈的，它影響了我們習慣用什麼目光看待與評價自我，所以也更需要在這裡重新發展出自愛，無條件的接納自己。

自我評價

這涉及到的是對自己的看法，亦即是自我觀，這部份也是最容易受到與他人關係所影響。自我評價會針對自己的各項特質、優缺點、行為表現等，進行全方面的評估。沒有達到期待時，會感到挫折、失落，但達到標準時，就能感到滿意、驕傲。

當自我觀不夠穩定時，就會不斷地透過別人的評價來建構自我認同。不只是變得很容易受到社會價值觀、他人道德觀的影響，也會變得過份在意他人的想法與評價，甚至會害怕得到他人的負面評價，並會以能否得到他人的好評價與認同為依歸。這樣除了沒有辦法較好地認識與了解自己，也很容易受他人的批評影響。

自我能力

自我能力與自信感、自我效能感有關，是一個人可否知道如何運用自己擁有的資源來幫助他達成目標。如果不行的話，在行為上可能出現逃避與退縮。自我能力的來源可以來自於不同面向上，也將引領自我採取行動，獲取更多的成功。

然而，當表現不好、遭遇挫折時，將會直接打擊到自我能力，而如果所有能力感受都奠基在某一塊之上，如：成績表現，那當有更會讀書更會玩的人出現，或是考試不如預期，都會因為自我能力滑落，而連帶使得其他層面也變糟。

自尊之所以開始低落，往往是自我與他人的標準不同，或是內外在不一致時，造成價值感改變，而這樣的落差也會造成負面情緒的產生。像是當自己感受到不被他人所愛、沒有可以歸屬的地方，或是當別人批評或否定他，亦或在某些能力表現不如預期時，這些狀況都會影響自我看待的目光與評價自我的方式，最後很可能一直給自己貼上不好的價值標籤。

讓你的自尊能恰如其分

雖然我們會因為自尊的不同面向受到打擊，而讓自己出現負向的自我看待，開始懷疑自己的價值，甚至批評自己。反過來講，我們不管從某些面向去改變，也都有機會像是好的蝴蝶效應，連帶地改善其他部份，進一步建構出更合適的自我認同。

在自我接納部份，可以練習用更疼惜且包容的方式看待自己，試著喜愛自己每個部分。

在自我評價部分，需要用更合理且合乎自身需求與價值觀的方式來建構，也需要試著去肯定與看到自己好的部分。

在自我能力部分，則需要透過小小的行為與成功來幫助我們增加自信，也可以不過度害怕挫折與失敗。

希望我們都不需要給自己一個價格，也不用讓他人來定義我們自己的價值，我自己，就是最好的存在。

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本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航