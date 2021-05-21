《情緒過勞的我，有些話想對自己說》：活在有這麼多「瘋子」的世界，我真的好辛苦

文：趙玟英（조민영）

真的很討厭外貌情結

最早開始會跟其他人比較外表，大概是小學的時候。我是個早熟的孩子，很快就知道大部分男孩最喜歡的人氣女孩是哪一種類型，並且開始注意她們與我的差異，觀察結果，我得到的結論是受歡迎的女孩，大部分都是一看就是女孩樣，臉長得漂亮、身材修長、有一頭飄逸的長髮還別著髮夾或戴髮箍，說話或行動都很溫柔，還會動不動就發出「哇啊～」的聲音輕輕地笑。現在回想起來當然也有很多女孩不是那個樣子，但當時在我狹隘的見解裡，「受歡迎的女孩＝漂亮女孩」。相較之下，我是屬於不漂亮的女孩，而且我無論如何都無法成為她們，既然不能成為漂亮女孩，我決定乾脆就像男孩一樣好了。

於是從那時候起，我把頭髮剪短，心想既然不漂亮，至少也要帥氣一點，成為我一貫的主張。這樣的症狀在讀女中、女高、女大期間變得更加嚴重。我的頭髮越剪越短，校服上衣的鈕釦鬆開幾顆，比起端莊的感覺，我更想給人看起來粗曠的感覺。同時我還會盡可能以強烈的方式表達自己想說的話，如果有必要還會故意罵人，走路也大喇喇的，就像不良少女。像男人一樣的女人，會保護「哇啊～」蜂擁而至的女孩，我的目標是看起來像電視劇裡的女強人一樣。只有這樣，我才不會和那些女孩被放在同一個基準線上進行比較，換句話說，我是為了不想被比較，所以乾脆讓自己變成無法比較。

沒有女人味這件事在我心中形成一種自卑感，在那之後不斷發生一些強化自卑感的事（但也有可能是因為我有那種自卑感才發生，或者是我自己選擇性地只記住那些事）。與一般女孩相較，我天生就是屬於汗毛較多的人，不過我一直沒有意識到這一點。大概是小學高年級的夏天，在公車上，因為沒有座位，所以我手拉著吊把站著，在我旁邊有一位大叔，當時也許他只看到我手臂上的手毛，以為我是男的，後來大叔要下車時，轉過身來才看到我的臉，他當場一副受到驚嚇的表情，很大聲地說：「啊！嚇我一跳，原來是女的啊！」那一瞬間我極度感覺到「羞恥」。那天以後，除了學校制服之外，我再也不穿任何裙子，一直到小學畢業，我整個夏天都穿著長袖衣服。

上中學時，同班同學中有一個胸部發育特別好的女生，在當時，中學生如果胸部大，比起羨慕，更容易成為被取笑的對象。於是，那個女同學每次上體育課時都會成為笑柄，她因此受到很大的壓力。也許是因為這樣，她把當時班上胸部發育最慢的我當成靶子，將她的壓力發洩在我身上。上體育課換運動服時，她常常動不動就來到我旁邊說：「妳前後都是背啊？」、「妳根本沒胸部只有兩粒葡萄乾啊！」經常說些侮辱性的話。有一天她似乎是累積了很大的壓力，突然針對我毫不留情地說：「喂，妳胸部那麼小，將來沒有男人會愛妳的。男人都喜歡胸部大的女生啊！」當下我感覺好像被魔女下了詛咒一樣，我無法反駁那句話，因為實際上我也那樣認為。從此那句話就刻印在我的心裡。

那句話讓原本就自覺女人味不足而感到自卑的我，心完全凍結了。從此我的腦海中開始出現荒誕不羈的邏輯：「我的胸部小 → 男人喜歡大胸部的女人 → 所以沒有男人會愛我 → 萬一我愛上了某個男人，為了他的幸福，我不能跟他結婚 → 因為他和胸部大的女人在一起才會幸福，如果我真的愛他，就不能跟他結婚」。雖然現在回頭看，那根本就是錯誤百出、風馬牛不相干的邏輯，但在當時，我是真的那樣相信，而且還很害怕萬一將來出現心儀的對象，在得知我胸部那麼小後會離開我。或許就是那樣，我在不知不覺中排斥談戀愛，只選擇偷偷暗戀，風險比較小的單戀。

進入大學之後大概三月中旬 ，系上有了第一次聯誼。是八對八的聯誼，我們系上當然都是長得漂亮的女學生代表參加，現在來看，可算是「復仇者聯盟」等級的。但是在聯誼之前，突然有一個學生沒有辦法參加，這樣變成七對八，對男生那邊似乎不合乎禮儀，但又不知要找誰替補，而我正好有時間，她們就決定帶我去當代打。到了會合地點，當我們和男生在一張長桌面對面坐下的瞬間，我就知道誰是當天與我配對的人。雖然不知道對方是不是也像我一樣是代打，但男方八人中也有一個所謂「級別低」的男學生。我們霎時就結成「拆彈班」的夥伴，意思是我們自己看狀況動手自爆，不要破壞其他雙雙對對的浪漫氣氛。或許是我們都心知肚明，所以彼此的心情都不太好，那次聯誼讓我又再度受到傷害。

還有一次，在PC通信社團活動中，晚上大家在啤酒屋喝酒聚到很晚，凌晨三、四點左右要攔計程車回家，擔心女生單獨攔車不太好，同社團的前輩們便陪我和另一位女性友人一起去攔車，這時一位前輩對我說：「妳的臉就是武器，有什麼好擔心的？」接著對一旁的女性友人說：「雖然有點擔心，不過別怕，我會把車號和司機名字記下來。」果不其然，就像證明前輩的預言一樣，那位女性友人事後說，當天乘坐的計程車司機還跟她搭訕說一起去喝酒，她情急之下給司機看戒指，謊稱結婚了才解除危險。而我呢？我和計程車司機只針對路線討論了一下，然後安全抵達家門。雖然聽起來很荒唐，但想到那位前輩說「臉就是武器」是不爭的事實，心裡就覺得很苦澀。

在擔任講師生涯初期，每當學生們要求和我拍照留念時，我都搖搖手拒絕。當發現他們試圖偷拍我時，更是會用手遮臉或轉過頭，拼命躲避。雖然學生們會傷心，但是我更討厭以自己都不知道的奇怪面貌出現在別人的鏡頭裡。沒有辦法，大家的手機裡都是滿滿的自拍照，但我沒有。我討厭不漂亮的自己，討厭不像別人有女人味的自己，當時的我就是討厭自己，真的。

快速耗盡我能量的一切

為了不要再讓自己發生過勞的狀況，我必須找出導致過勞的核心原因。前面提到在我生命中向來都是問題的三大議題——好人情結、想得到認可的慾望、對外貌的自卑感，除此之外，還要仔細找出讓我感到疲憊的因素，這樣才能找出應對的辦法。我先回想了一下，在過勞症狀爆發之前的生活中，我最常說的話是什麼，是「瘋了嗎？」這幾乎成了我的口頭禪，每天總要說好幾遍，我會在生活中反覆這麼說，是因為發現有太多無法用我的常識和標準理解的人。不知道是這世上本來就有很多瘋子，還是只有我身邊有那麼多瘋子。總而言之，要避開那些像地雷一樣無所不在的人真的很辛苦。

從當時我自己對「瘋子」的特別定義來看，首先，是赤裸裸地只追求自身利益的人，極其自私，只知道自己，對別人連一丁點關懷都沒有的人，讓人會忍不住說「怎麼可以那樣？」的人，這種人就是我認為最具代表性的瘋子類型。可能是因為當時我完全陷入好人情結中，以我的標準，不善良的人全都是「瘋子」，身為好人的我是正常人，壞的你就是不正常。

其次被我視為「瘋子」的是不把對方放在眼裡，只顧著盡情表達自己的慾望或情感的人。那種人會明白表達自己的要求，並大聲說「不可以嗎？快點幫我做啊！」一旦不順他的心意就臉紅脖子粗地「哦哦！哦哦！」大聲表現出來的人。最瘋狂的是他們在大大發洩過後，將自己的情緒都釋放出來，然後就像什麼都沒發生過一樣，又變成看起來很親切的人，哇……真的，在我眼裡，那樣的人完全就是瘋子，我就算死而復生也不願成為那樣的人，我總是戰戰兢兢地想著要如何隱藏自己的慾望，不表露自己的感情，但那些人正好與我相反，我完全無法理解他們。

最後一種「瘋子」的類型，是與我價值觀不一樣的人，如果看到有人的行為與我的信念不同，我就會覺得「瘋了嗎？」簡單舉例來說，我對於在路邊隨地吐痰的人是絕對無法容許。以我的基準來說，吐痰這個行為本身就是不衛生也是沒有禮貌的事，尤其在外頭隨便什麼地方吐痰更是要不得，至於對方是為什麼必須在那一瞬間吐痰，這一點都不重要。不論男女老少，我只要一看到有人吐痰就會皺起眉頭，毫不掩飾在臉上顯露鄙夷的表情，還怕吐痰的人沒看到，會直直盯著對方看很久。

活在有這麼多瘋子的世界，我真的好辛苦。要找到與我一樣的正常人就像摘天上的星星一樣難。剛開始看起來還不錯、好像很正常的人，在稍微深入了解之後，就會毫無保留地展現出瘋子的面貌。沒有人與我心意相通，我越來越孤獨了，經常有種「是我太奇怪嗎？」的自愧感。別人做那種像瘋子一樣的事，卻過著快樂的生活，為什麼只有我這麼痛苦，我真的無法理解。漸漸地我對於人際相處開始感到疲累，別說認識新朋友，就算是跟原本就認識的人見面也會抗拒。我對他人的期望只有一個，「拜託請讓我一個人靜靜待著就好」。在別人面前，我必須忍受自己無法理解的部分，努力不顯現出不耐煩的樣子，所以到後來每次與人見了面回到家，我都像全身的能量耗盡了一樣，疲倦又無力。

既然跟別人見面相處是如此活受罪，自然就想「斷絕」關係，就像現在常聽到的「潛水」。遇到不想見的人，覺得相處起來讓我煩躁時，心裡就會迫切希望斷絕所有聯繫，讓我獨自安靜地過日子就好。忍著忍著，到了忍不住爆發的地步，就會突然更換手機號碼，與人斷絕聯繫。不知緣由的人們，會驚慌失措地找我，但很快就會放棄。（話說人們太輕易放棄這點也會讓我很不高興。）

但是結束潛水又再次浮現在人群中的也是我自己，因為我總不能一直不見人啊！既然出生在這個世界，人註定都要活在生死之中，但不知如何才能在這個瘋狂世界保持完整的精神生存下去，即使不願意也只能忍。忍得久了會精疲力竭，那麼累了就躲起來，等休息夠了再出來。這種時候，其實人們都覺得我很奇怪，而我則有各種藉口——因為我生病了、工作太多、有無法說出口的苦衷等等。活著不是一件容易的事，而九成的原因都是人造成的。我真的特別討厭除了我以外的瘋子們。

也許正因如此，我覺得自己的人生就好像一直穿著不合身的衣服。用另外一種表現方式，就是格格不入。感覺哪裡都不適合我，沒有歸屬感。有時覺得自己像是為正義而戰的鬥士，又像孤獨帥氣的理想主義者，自我安慰。但在大部分情況下，我活得比其他人都累，常常覺得委屈。最讓我無法理解的是，我一方面非常討厭這個瘋狂世界，但同時卻又希望完全歸屬其中。我一直希望自己能屬於主流，希望自己能成為在這個世界中不可替代的存在。雖然我動不動就跟人斷絕關係，但其實是渴望得到所有人的喜愛。在如此極端的兩種心情之間，當處於不知所措的時候，我的能量卻也莫名其妙地消耗殆盡。

接下來我要將深入觀察內在複雜的心情，從中得到的發現說出來。我的內心裡到底在想什麼？我心裡真正想要表達的是什麼？我如何對自己的內心如此不屑一顧？然後還要看看我的能量是如何快速消耗的，也談談如何不再消耗我擁有的能量。希望我這段「過勞」的經歷，可以對其他人有幫助。

書籍介紹

本文摘錄自《情緒過勞的我，有些話想對自己說：閱讀治療師陪你走過心靈修復之路，擺脫五種毒性心態，重建剛剛好的人際距離與自我平衡》，三民出版

作者：趙玟英（조민영）

譯者：馮燕珠

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情緒也會過勞，但你未必察覺

極端的二分法、無謂的期待、完美主義、過度防禦、好人情結

這些讓現代人疲累不已的心理模式，其實有跡可循

坦誠地審視內心，便是復原的開始

即使身心都仍不夠結實，還是能好好克服無數困難

那些你沒有察覺的有毒內心戲

其實正在燃燒你的能量

讓你越來越累……

如果愛我，就要接受原來的我。

期待朋友收到禮物高興的樣子，卻收到冷淡回應，失望地想：「他不懂我的用心。」

無法忍受以前比我差的人，現在卻比我好。

害怕對方認為自己沒能力，所以任何無理的要求都爽快地答應。

訊息被已讀不回，擔心地想：「是不是我做錯了什麼？」

本書作者趙玟英原為音樂劇作家、作詞人，還是在五所大學兼七堂課的大學講師，是位標準的斜槓人士。某天，她在課堂上倒了下來，被判定為過勞，對自己完全失去自信。

在一次偶然的機會下，她接觸了「為我寫作」課程，也與研究閱讀治療的心理學家進行諮詢，將一直以來隱藏在內心的許多負面情緒攤開來，原本堅信無疑的思考方式因此崩潰，但心卻變得寬廣，也不容易生氣了。

後來她決定以閱讀治療師、寫作治療講師的身分展開第二人生。在「心靈補充課程」上，她發現學生們為了家庭、學校、職場、感情、外貌等問題感到心累。她從這些故事中看到自己過勞前的樣子，開始與學生一起研究了解內心的方法。這段經歷整理為本書，帶我們一起思考——

我的內心到底在想什麼？

我心裡真正想表達的是什麼？

我為何對自己的內心如此不屑一顧？

我的能量是如何快速消耗的？

如何不再消耗我擁有的能量？

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰