《科技與惡的距離》：「懷孕太野蠻了！」推動人造子宮的研究完全符合道義責任

文：珍妮・克利曼（Jenny Kleeman）

第十一章 完美的妊娠

「懷孕太野蠻了！」安娜・斯梅多（Anna Smajdor）博士鄭重申明。「讓問題一再發生的疾病，就是嚴重的疾病。」

我坐在奧斯陸大學（University of Oslo）安娜辦公室的綠色沙發上，正對著她的愛貓照片製成的月曆。

她有著一頭黑色及胸長髮，手上掛著一條綠色束髮帶，坐在有輪子的椅子上左右滑動，手肘抵住桌子。她是生物倫理學家、實踐倫理學（Practical Philosophy）副教授（Associate Professor），但她的骨架小、表情生動、雙眼充滿感情，感覺就像個貪玩的少女。

「一輩子深受憂鬱、尿失禁困擾的女性眾多，但是社會卻不願正視這個問題。」她繼續說道。「這是因為既有的世俗觀念，不只是針對母親這個身份，還有生產這件事。我們希望女性能夠享受整個過程，這很值得探討，應該好好關注我們對女性誕下新市民的過程中，存在著什麼樣的期待。」

讀過安娜探討人造子宮的兩篇論文，我就很想和她見上一面。

這兩篇論文立意新穎，一篇是二○○七年的《體外發育的道義責任》（The Moral Imperative for Ectogenesis）；另一篇是二○一二年的《捍衛體外發育》（In Defence of Ectogenesis），可說是第一篇論文的續集。

第一篇論文闡明女性擔負起社會期待女性繁衍後代的重擔、男性如何把妻子或伴侶當作代理孕母看待，以及男女先天生育功能的差異，如何讓女性被物化的情況永存於世。

「懷孕帶來苦痛，只有女性受到影響。男性不須要經歷痛苦就能獲得有血緣的孩子，但是女性卻逃不過，這是本質上的不公平。」她在第二篇論文中寫道。

「懷孕、生產和普遍認可的社會價值之間，存在著一種本質上不可避免的衝突，包括獨立、機會均等、自主、受教育、工作、人際關係的實現……我們可將女性視為胎兒的載體，女性因而必須抑制個人喜好，把孩子的利益置於優先，或是承認社會價值和醫學專業無法與人類『自然』繁衍兼容。」

任誰都會覺得懷孕是男女之間最不平等的一件事。

家庭生活的分工從懷孕、生產、哺乳到請育嬰假，不論社會多進步、爸爸的意志多堅定，母親和另一半投入的差距有如一道跨不過的鴻溝。女性從一開始就比男性更能滿足孩子的需求，從胎盤、母乳到午餐餐盒無一不出自女性。

安娜認為「體外發育」從各方面來看，都能讓生育的分工在社會中變得合理，因此，推動人造子宮進展的研究完全符合道義責任。

在生物袋或「夏娃」療法出現前，她就發表過一篇假設完美的「體外發育」存在的論文：在維護女性權利的社會中，一個人造的子宮，功能如健康女性的子宮一般，而且使用人造子宮沒有任何技術性風險。

不要怪我覺得安娜是硬核女性主義者（Diehard Feminist），因為她引用了激進女性主義者舒拉米斯・費爾斯通（Shulamith Firestone）認為懷孕很「野蠻」的言論。當我問到女性主義對她的研究有多重要時，她猶豫了。

「我感興趣的並非女性主義本身，而是和正義相關的議題、和人體被視為生產媒介或受到政府、醫療介入的相關議題。」「體外發育」沒辦法被歸類，安娜也是。

「這是我最感興趣的話題。」她笑得很開心。

「我對生殖議題著迷，尤其是懷孕及生產，我覺得這是非常奇特的過程。觀察不同物種繁衍的方式，就知道生殖沒有一定的型態。我還記得小時候不想看醫生，我媽對我說『好吧，等妳有孩子就知道了，妳的身體不是妳自己的』。好像每個女人都一定會生小孩，為什麼非得靠女人的身體才能有下一代呢？太詭異了。這整個過程充滿危險，就算有西方醫療還是一樣。」

為了說明她的論點，她談到同事拔智齒的經驗。

她建議拍下拔智齒的過程，因為這是一個值得分享與回味的體驗。「就是現在！看，開始縫合了！哇，你不靠任何止痛藥就做到了！」我笑翻了，因為用這樣的方式比喻生產實在太過粗糙又有違常理，我能理解她要表達的是什麼。

世人對生產的態度很不正常，就算一切順利，生產還是會流血、會痛，還須要縫合，我們對這一切卻視而不見，盲目推崇身為母親所必須經歷的懷孕及生產。

「我們在懷孕和生產方面，越來越依賴外科手術的介入，因為以前女人和嬰兒常在懷孕、生產的過程中死亡，很令人傷心，但這就是真實發生的情況。近來，存活率提高，也生出了窄臀、大頭寶寶。我們讓自己在生產時更依賴醫療的介入，現代生產之所以安全，有很大的因素在於抗生素的使用。」潛在的抗生素抗藥性，讓母親的未來是場大災難。

全球的孕產婦死亡率以及死產機率皆下降，但是安娜認為這並不全然是好消息。

「這不代表妳或寶寶能夠毫髮無傷，醫學越進步，女性所承受的傷害越多。」安娜說。「監控子宮裡的胎兒對女性生活確實有影響，也就是那些允許在母體身上進行的醫療介入。在「母胎醫學」（Maternal–Foetal Medicine）方面沒有什麼重大突破，但是目前的確越來越了解胎兒，以及什麼對胎兒有害或有益，這讓女性變得像生殖媒介，女人的功能僅止於對嬰兒提供最大助益。」

雖然我不會用如此強烈的措辭來描述，但我確實感受到什麼是生殖媒介。我躺在病床上看著醫院的天花板，當二十公分長的針刺進我的肚皮汲取兒子的DNA時，我嘗試保持冷靜，這僅是因為某次常規超音波檢查，讓醫生懷疑他可能患有唐氏症（他沒患有唐氏症，他一點問題也沒有，但我後來得了闌尾炎）。

在逼自己喝下噁心的黏稠糖水時，我得抑制想吐的感覺，還要抽好幾次血，因為上次的超音波檢查顯示我可能患有妊娠糖尿病，恐會危及整個孕程（但我沒患有妊娠糖尿病）。

我必須打開雙腳躺在手術台上，讓外科醫生縫我的子宮頸，因為某次超音波檢查發現我有再次早產的風險。

懷孕是一件很不平凡的事，能改變人的一生，我很享受第一次懷孕的過程，但是這期間接受產婦照護時，我感受到前所未有的非人對待，我就像是一件物品。

我所接受的進一步診察大多不是沒來由的，純因我的醫生太過專業和敬業，了解太多胎兒可能會有的狀況。

「在墮胎合法的國家，會優先考慮女性的利益而非胎兒，但是一旦胎兒有了狀況，且當孕婦被監測出胎兒有狀況接受診治時，大家理所當然就會把胎兒的利益置於媽媽之前。」安娜說。

「媽媽就默默接受了。」

「是的，因為這能顯示出妳是個好媽媽，而且在我們的社會中，沒有什麼比當一個壞媽媽更窮凶極惡了。」

安娜主動告訴我她還沒當媽。

「我沒有孩子，也不想有，但是在不同的人生階段，我還是承受著來自大家的壓力。當我考慮懷孕這個可能性時，讓我苦惱的是，如果我懷孕了，大家什麼都會知道，尤其是像我這種寫了關於懷孕一切的人，這樣所謂的醫療保密就蕩然無存了。」她說。「懷孕這麼公開，讓我感到不安。」

我完全明白在眾目睽睽下，懷孕對她來說相當棘手。我沒想過讓老闆知道我懷孕，儘管我的工作不覺得懷孕是件野蠻的事。

「我已經當媽了。」我說「懷孕時我完全不想讓別人知道，反觀我老公則是大肆宣揚。」

在我說出自己已經是個媽媽這個事實後，我隱隱感覺到室內的氣氛似乎發生了變化，我們彼此分享的私人訊息像懸浮在空中，有一道無形的牆橫亙在我們之間。她對「體外發育」感興趣是學術研究使然，所以可以用極度邏輯思考的視角來看待，但我不能。

安娜的關鍵論點在於人類在生理及社會層面都進步許多，但是我們誕下孩子的方式卻遠遠落後。

「有很多關於政府和雇主應該如何友善對待懷孕及生育的倡議，但妳就是沒辦法受惠，因為女性在職場最關鍵的那幾年、開疆闢土的那幾年，正好是醫生建議的生育年齡，懷孕和生產不可能完全不影響工作。」

她似乎認為職場和生涯是一成不變的，要想解決這樣的難題，不是靠改變工作環境或工作模式，而是靠改變生育，為了讓女性獲得真正的平等所必須做出的改變令人感到挫折。

我們身處挪威一處乾淨又現代的大學校園，這裡是世界上最進步的國家之一，因育嬰假給得大方、嬰幼兒照護選擇多元而聞名全球，堪稱是世界上最適合當母親的地方了。

「如果全球女性都能享有和挪威女性一樣的福利，那麼女性所面臨的不平等不就消失了嗎？」

「可能吧，但是出生率會下降。」她淡淡地說。「這就是挪威的寫照。」

她說的沒錯。幾個月前，挪威首相埃爾娜・瑟爾貝克（Erna Solberg）呼籲國民增產報國，因為以目前的低出生率，挪威的社會福利制度可能會因為過少年輕納稅人，而在幾年內徹底崩解。

「挪威需要更多的孩子。」瑟爾貝克說。「我想我不用多說要怎麼做吧！」

「越慷慨的社會越富有。」安娜繼續說道。「這代表女性有更好的受教育機會，在挪威，每個人都上大學，幾乎每個人都有碩士學位。」她搞笑地翻了個白眼。「這營造出一種氛圍，那就是『我受過教育，我可以多看看，我可以決定自己要成為怎樣的人、要做什麼工作』。」

有孩子只不過是眾多選項之一。

那個有孩子比什麼都重要的時代，已經不復存在（如果真有那樣的時代），現在因為有其他更遠大的目標擺在眼前，生小孩不再是第一順位。如果沒有「體外發育」，社會各界就得不斷強調女性身為母親的身份。

第一次看到費城兒童醫院的胎羊照片時，安娜不怎麼驚訝。

「我會說這些人很精明，他們的……」她用字非常小心。「行銷、選用的照片以及相關的新聞都經過精心安排，當然，不願對『體外發育』多加著墨，是公關策略的一部份。科學家總是快人快語地說『我們對『體外發育』沒有興趣，從來都沒有想過，我們只是想更加了解妊娠，進而拯救早產的孩子』。我想這也是我最擔憂的事，因為『體外發育』作為拯救嬰兒的手段發展得極為隱密，我認為這對女性完全沒有任何益處。」

安娜認為不應該把所有資源都集中於拯救早產兒，而是應該一開始就讓胎兒在人造子宮裡成長。

「如果能找出一種替代妊娠的方法，這樣結果會更好，因為從子宮移出，就算能靠生物袋順利存活，還是會對胎兒造成損傷。」

「在道德層面上，完全的『體外發育』比生物袋更為人所接受嗎？」

「是的。」

安娜很喜歡用冷靜、邏輯分析來製造聳動的效果。

她寫了一篇論文提出健康照護不一定要具備同理心，因為富有同理心的醫護人員可能會精疲力盡，導致危險發生，這樣的論點在二○一三年造成了轟動。不過，她最有爭議的論述，莫過於「體外發育」的相關研究。她說她爸媽覺得很「驚悚」，而且不只她爸媽這樣認為。

「我收到很多恐嚇信。」

「是什麼樣的人寄的？」

「什麼人都有，男人、女人、女性主義者、男性維權主義者，保守黨人士和天主教會就更不用說了，肯定無法接受我的想法。」

她告訴我其中一封來自梵蒂岡的電子郵件內容有多諷刺，這個人抱怨拉屎是一件有損人格並且痛苦的事，要求研發出某一項產品，讓消化可以在體外進行，如此一來，他就不會再感到羞辱和痛苦。（安娜回信說自己很同情，但她不是工程師，愛莫能助。）

和奧隆・凱茨一樣，安娜用激進、駭人的手法提出問題，激起大眾討論。這種手法很有用，讓我認真思考世界各國對於正常的出生、懷孕以及母親這個身分的看法多麼混亂。

如果安娜所說的完美「體外發育」真的存在，一定會有女性排隊迫切地想搶先使用。

癲癇或躁鬱症患者如果懷孕，就必須停用可能會對胎兒造成傷害的藥物，如此一來就會危及自己的生命。

孕期中發現罹患癌症的婦女，必須在繼續懷孕保住孩子的性命，或是開始治療保住自己的性命之間抉擇，即使是部份的「體外發育」，對她們來說仍大有助益。而「恐育症」（Tokophobics）患者則因為經歷性侵，害怕懷孕及生產，雖然很想要孩子卻無法克服恐懼。

此外，有些女性沒有子宮。每四千五百人就有一人是先天性無子宮、無陰道症候群（MRKH），也就是子宮發育不全或缺損。有些人則是因為醫療因素摘除子宮，如子宮體癌或子宮頸癌患者、子宮內膜異位重症患者，如莉娜・丹恩（Lena Dunham，美國電影製作人、導演及演員）就在三十一歲時，因為子宮內膜異位而摘除子宮。

以上提到的這些女性族群，目前皆符合子宮移植的標準。自二○○一年，約有四十名女性接受子宮移植，誕下約十二名嬰兒，但是須服用免疫抑制藥物，且須開刀，如果是活體移植的話，受贈者和捐贈者都要開刀（大部份的情況皆是活體移植）。

子宮並非重要器官，其他器官的移植能夠拯救生命，子宮移植則不然。如果子宮移植開放的對象更廣，絕對會有更多人競相接受移植手術，人造子宮能夠跨越這些道德難題。

「體外發育」還能幫助那些不太可能會獲得同情的女性，像是薩哈基安的客戶，那些因為社交因素尋求代孕的女性；年紀較大、身體無法承受妊娠過程的女性，而同齡男性卻輕而易舉就能有孩子。

「體外發育」讓懷孕不再受限於年齡，女性可趁年輕時讓卵子受精，等到退休時再讓受精卵於生物袋裡成長。

或許最可能因這項科技而獲得解放的，會是非生理女性的那群人，如迫切渴望有親生孩子的單身男性、同性戀男性、跨性別女性，人造子宮能讓他們在後代繁衍上獲得平等。

書籍介紹

本文摘錄自《科技與惡的距離：AI性愛伴侶．人造肉．人造子宮．自主死亡，它如何改變人性和道德，影響現在和未來的我們》，墨刻出版

作者：珍妮・克利曼（Jenny Kleeman）

譯者：詹蕎語

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人類未來式＝隨時有完美性愛＋不殺生大口吃肉＋不懷孕能當母親＋無痛死亡自己

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這不是一本科幻小說，本書所談的一切，都不是未來可能發生的事，而是正在發生的事！

取代上帝，改變人之所以為人的世界，我們變得更好嗎？

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰