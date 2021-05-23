《戀愛中的人》：夢、神話、無意識，一探榮格觀點的愛情心理學

文：羅伯特・強森（Robert A. Johnson）

前言：鼓起勇氣，誠實審視戀愛

在西方心靈中，戀愛（romantic love）自成一個最大的能量體系。在西方文化中，戀愛取代了信仰，成為男人與女人尋求意義、超越、完整與狂喜的場域。

戀愛，不只是一種「愛」的形式，而是一整個心理狀態，其中有信任，有理想，有態度，有期望。所有這些往往互為矛盾的想法共存於我們的無意識中，支配我們的反應及行為，我們卻全然無所覺察。對於與另一個人的親密關係，我們該如何感受，該「割捨」什麼，我們自有自己的想法。

之所以如此，因為戀愛並不只是愛一個人，而是「相戀」。這是一種非常獨特的心理現象。兩個人一旦「相戀」，我們相信自己已經在另一個人的存在中找到了終極的生命意義。我們覺得自己終於完整了，找回了失去的部分自己。突然間，生命擁有了整體（wholeness），擁有了人類所不能及的強度，將我們提升到了一個超越尋常存在的高度。對我們來說，這一切皆是「真愛」的象徵。這一整個心理狀態，包括一個無意識的要求：我們的情人或配偶永遠會為我們帶來這種狂喜與熾烈的感受。

西方人一向自以為是，總以為我們的「愛」──戀愛──才是最好的，其他各種兩人之間的愛，相較之下既缺乏溫度又無足輕重。但若西方人有自知之明，就必定會承認，在愛情的處理上，我們實在不怎麼高明。

「戀愛」時儘管我們欣喜若狂，但多數時候卻覺得孤獨，感到疏離，常常覺得未能得到真心相愛，未能得到忠誠相待而消沉喪氣。通常我們都會責怪對方辜負了我們；或許，真正需要改變的是我們自己的無意識心態，亦即我們對親密關係，以及對另一個人所強求的期望與要求，但我們做不到。

這就是我們西方心靈的巨大傷口，是西方文化的大問題。卡爾．榮格說，如果發現了一個人或一個民族的心靈傷口，也就找到了通往其意識的門戶。因為，在治療自己心靈傷口過程中，我們將會認識自己。如果我們真正用心去了解愛情，愛情也會成為一扇通往意識的門戶。西方人如果能把自己從無法自主的無意識承擔與期待中解放出來，對親密關係，乃至於對我們自己的自性，都會帶來新的理解。

在許多文化中，戀愛自古以來就有，在古希臘、羅馬帝國、古波斯及封建日本文學中都可以找得到。但歷史上，在所有的文化當中，戀愛成為一普遍現象只見於現代西方社會，只有我們西方社會才把戀愛（romance）當成婚姻與親密關係的基礎，並視為文化理想上的「真愛」。

戀愛之於西方社會，濫觴於中世紀，首度出現於西方文學的就是崔斯坦與伊索德的神話，傳唱於吟遊詩人的歌詩之中，又稱為「宮廷愛情」（courtly love），典型內容是：英勇的騎士心儀一美好的女子，驚為天人，視其為至美至善的化身，是推動他追求高貴、虔誠、優雅及崇高人格的典範。時至今日，我們已經把宮廷愛情融入了性關係及婚姻，但仍然保持著中世紀的看法：對一個在我們心目中形象完美的男人或女人的心醉神迷的崇拜（ecstatic adoration）才是真正的愛情。

卡爾．榮格明白告訴我們，一個人的生命中突然出現某種重大的心理現象，那就表示有巨大的潛在無意識能量竄升到了意識層面。對一個文化來說也是如此。在一個民族的某一個歷史點，一種新的趨勢從集體無意識中爆發出來，一種新的理念，新的信仰，新的價值，或新的宇宙觀，如果能夠整合到意識中，那就表示是一種正面的趨勢，但在它爆發之初往往勢不可擋，甚至破壞力十足。

在西方歷史中，戀愛就是這種勢不可擋的心理現象之一。戀愛興起，征服了我們的集體心靈，永遠地改變了我們的世界觀。但以我們的社會來說，我們還沒學會如何掌握戀愛這種沛然莫之能禦的力量，戀情往往變成悲劇與決裂，而不是天長地久。但我相信，無論男人或女人，一旦了解了愛情背後的心理動態，懂得有意識地加以掌握，在親密關係上，對自己，對別人，必都能夠發現新的可能。

本書用崔斯坦與伊索德的神話來探討戀愛。這則神話堪稱所有偉大史詩中最動人、最淒美、最悲愴的故事，是西方文學處理愛情的第一個作品，是西方所有愛情文學的濫觴，從羅密歐與茱麗葉到坊間電影院放映的愛情故事，無不皆然。我們應用榮格心理學來詮釋神話中的象徵，從而明白其中所教導的愛情的源起、本質及意義。

一如帕西法爾（Parsifal）神話，崔斯坦與伊索德神話是「男人的神話」，講的是年輕的崔斯坦長成一個高貴無私的英雄，後來與王后伊索德熱戀，從而展開一段驚心動魄的人生經驗。整個故事有如一幅充滿象徵的巨畫，生動描繪一個男人陽性意識的發展，從努力奮鬥養成陽性特質（masculinity）到意識到自己的陰性面向，以及對愛與接納的處理。敘述一個男人消磨於愛情的歡樂、激情與痛苦中時，陽性心靈所承受之矛盾力量與忠誠的撕裂之苦。

然而，這則神話對女性也有極大的價值與好處，因為，崔斯坦所揭示的愛情心理動態同樣適用於男性與女性（參閱〈寫給女性讀者〉）。用心讀完這則神話，將之當成一段豐富的西方心靈之旅去加以體驗，不僅可以使女性更加了解生命中的男人，也可以更加明白那些在她自己之內運作的力量。

誠實地審視戀愛，無論男女，都是一趟需要勇氣的旅程，強迫我們不僅要審視戀愛之美及其潛在的能量，同時審視我們內在無意識層面的矛盾與幻象。需要勇氣的旅程總不免要行經黑暗的幽谷，面對艱難的衝突，但若堅持下去，對意識必將獲得嶄新的認識。

一探神話裡的戀愛與心靈

若要聽愛與死的動人故事，就來聽崔斯坦與王后伊索德吧。聽他們的歡喜，但也聽他們的悲傷，聽他們的相愛相惜，但最後，他們為愛共赴黃泉，她依偎著他，他依偎著她。

崔斯坦與伊索德的動人故事，如此這般開始。但見中世紀的吟遊詩人邊彈邊唱，招呼著老爺與夫人、騎士與平民，來來來，來聽一個曲折離奇的故事，一個冒險與愛情的故事。於是，人們聚了上來，或在城堡大堂，或在莊園大廳，圍著柴火，一同重溫騎士崔斯坦與他的至愛王后伊索德的「動人故事」。

這故事是史上偉大的神話之一，其莊嚴與力量媲美吉爾珈美什（Gilgamesh）、貝奧伍夫（Beowulf）或冰島傳奇（Icelandic sagas）。這樣的神話都有一個特徵，散發一種難以思議的力量，令人激動，令人振奮，將人拉出卑微的自我，提升至一個神奇、崇高、至情至性的境界。但神話並不止於此，懂得聽的人還能從中聽出某些心理學的信息，了解心靈的深度。

多年前，一位文法學校老師問班上的同學：「神話是什麼？」一個我和他父母都熟識的孩子舉起手，回答道：「神話就是內裡真實、外面不真實的某種東西。」老師不懂，但比起大人來，小孩子的心理學智慧往往更多些。其實，神話是真實的：就實質面來說雖然不真實，但卻精確表達了心理狀態，心靈的內在情況。

神話如夢。夢是無意識心智的信使。透過夢，無意識將其內涵及關切傳達給意識心智。一個人懂得了夢的象徵預言，就會懂得解讀無意識層內部的活動，甚至發現該如何因應。榮格明白告訴我們，神話也是無意識的象徵表達。但話說回來，夢表達的是一個人的心理動態，神話表達的則是一個社會、文化或種族集體意識的動態。

神話是整個民族在某一歷史點的集體「夢境」，彷彿是一整個民族一同作夢，這個「夢」，亦即神話，透過詩、歌及故事噴湧而出。但神話不止活在文學與想像中，很快地，也進入文化的行為及心態──進入了人們的日常生活。

崔斯坦與伊索德的神話是西方心靈的深層表現，傳達了許多「我們為何而活」的信息，提供了一幅全景，呈現過去數千年在西方人無意識中運作的心理力量。最重要的是，這則神話為我們描繪了一幅愛情的圖像，精確到令人痛苦的程度──愛情何以會進入我們的文化，愛情是什麼，為什麼總是好事多磨。

從我們的神話可以得知，在西方的心靈演化中，愛情是不可或缺的要素。唯有有意識地活在愛情中──亦即活在愛情所代表的巨大心理驅力中，我們才算是完整的，在意識的演化上才算是踏出了下一步。在意識的演化上，最大的問題往往也是最豐富的機會。

禪宗教導我們，內在的成長往往都會遇到一種「紅炭鯁喉」的經驗。在我們的成長中，往往會碰到問題，遇到障礙，深到「吞不下去，咳不出來」，正好可以形容西方的愛情經驗：有它，活不下去，無它，也活不下去──吞不下去，咳不出來。喉嚨中的這塊「火炭」提醒我們，巨大的演化潛能正呼之欲出。

榮格多年沉浸於多采多姿的心靈世界，熟稔其原理原則，在心靈的方寸間，他看到了一股巨大的演化力量在運作。他發現，人類的心靈一直在追求完整，追求自身的完成，要變得更為自覺。無意識心智努力想要將自身的內涵提升到意識層次，好讓自己在人格上得以整合得更自覺。每個人的心靈天生就有一股追求成長的演化衝動，想要把無意識的內涵加以整合，把整個人不聽管束的部分帶入一個完整的、一體的意識自性（conscious self）。

榮格｜Photo Credit: AP/達志影像

按照榮格的說法，無意識才是本源，是根本源頭，意識心智及自我人格都是從那裡衍生而來。所有我們意識的人格表現，包括價值、思想、感情、能力及心態，都源自於無意識的自然初始狀態。

這樣的說法，我們拿珊瑚礁的形成來做比喻就清楚了。海洋用自身的物質一點一滴製造了一個島礁，將之推升至水面，曝露於陽光下。千萬年之後，先有了表土及植物，然後出現了動物及人類，於是小島變成了一個人類生活與意識的中心。一如廣袤的海洋，集體無意識誕生了一個小島；這是一個自覺的心靈，一個自我（ego），亦即「我」──一個自己意識到的我。

此一小小的自我心智（ego-mind），在廣袤的無意識包圍之下，要達成一項崇高任務，一項特別使命，在這個演化過程中，其責任在於不斷地與無意識整合，直至意識心智對自性的整體性做出真正的回應。

人類都受制於此巨大的演化力量，沒有例外。演化過程中，當集體無意識進入一個新的階段時，任何障礙都容不下，為了推動新的理想或新的可能進入一個群體的意識心靈，會把社會搞得天翻地覆，形成社會運動，催生新的信仰，乃至推翻一個帝國。

若要真正了解神話或愛情，此一心靈演化的觀點十分重要。愛情於西方的出現，在這齣演化的宇宙大戲中開啟了重要的篇章。愛情是面具，背後隱藏著一系列新的可能，等待整合到意識中去。但心靈能量的巨浪，其形成卻是始於個體層次，完成這項任務，使整個美妙過程在我們自己靈魂的方寸之間瓜熟蒂落的，始終都是個體（individuals）。身為個體，一切取決於我們，接受愛情這種原始的無意識能量、紛陳的慾望衝動，以及各種的可能，將之轉化成為覺察與接納。

所有偉大的神話都是在象徵人生的成長階段。這些劇力萬鈞的故事之所以如此扣人心弦，深入人心，道理在此。崔斯坦與伊索德則是一幅象徵西方心靈心理發展到了轉捩點的藍圖，我們在其中看到了矛盾及幻象，也看到了潛在的發展趨勢。

接下來，我們就來深入探討這個「動人的愛與死的故事」。偶爾我們會停下來閱讀這幅藍圖中的象徵語言，學習接受這則神話中的智慧。

書籍介紹

本文摘錄自《戀愛中的人：榮格觀點的愛情心理學》，心靈工坊出版

作者：羅伯特・強森（Robert A. Johnson）

譯者：鄧伯宸

我們都活得不完整，卻都有追尋完滿的渴求；戀愛讓人狂喜，正因為相戀的瞬間彷彿找回自己喪失的部分，生命得到圓滿。但榮格分析師強森指出，這是錯覺。

戀愛中的人，事實上是將心底空缺的自我理想投射到戀人身上，將戀人錯認為救贖自己的男神／女神。將如此不合理的期待加諸伴侶，幻滅便成了必然，天長地久的美夢往往變為決裂的悲劇，甚至毀了現實人生。

戀愛有如一條「愛的隧道」，我們不能在黑暗中堵塞不前，必須走出去到另一頭，把矛盾解決掉⋯⋯

「或許，真正需要改變的是我們自己的無意識心態，亦即我們對親密關係，以及對另一個人所強求的期望與要求⋯⋯」強森以榮格心理學的觀點提醒我們：戀愛與真正的愛，是兩種不同且矛盾的心理能量系統，但我們誤以為戀愛就是愛，且將戀愛視為親密關係的基石，這已是集體心靈的巨大傷口。因此，亟需找到引領我們通往真正的親密與完滿的出路。這正是本書的目的──透過解析淒美的愛情悲劇《崔斯坦與伊索德》，一步步追溯當代西方戀愛觀念的源頭，一探「戀愛」這個心理現象的虛虛實實，及其之於生命、超乎想像的深層意涵。浪漫的神話，詩意而淺顯的行文，本書不只帶人欣賞戀愛的美麗，更感受心靈深處的澎拜，釋懷曾有的愛情失落，看見真愛與圓滿的可能。

愛是對另一個生命的一種理解接納、一種結合，是對她或他的一種認同，透過我這個人自內心湧出，無關於任何意圖。──羅伯特．強森

Photo Credit: 心靈工坊出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航