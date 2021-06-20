【專訪】「金瓜三號」蔡威德：發揚坪林茶鄉文化，打造永續地方經濟

文：劉子寧

上山找蔡威德時，發生了一個小插曲──我們以為採訪會在金瓜三號進行，所以搭車直衝位在山腰的金瓜寮。將近五十分鐘的車程，直到下車打電話給蔡威德時，才發現我們竟跑錯地方了。「你們在那裡等我一下，我去接你們！」

電話掛斷後，看著一整面綠意盎然的茶園與山谷，忽然福至心靈，覺得搞錯也滿好的。如果不是搞錯地方，也許就看不到這片景色，也無法擁有這等待的15分鐘，可以好好呼吸坪林的空氣。

實際站在這裡，就能感同身受威德想住在坪林的動力從何而來。這麼美麗而純淨的地方，怎麼能就這樣消失在人們的視野之中？這麼好的茶與物產，怎麼能不為世人所品嘗？

但現實是，根據數據統計，台灣因生育率下降的緣故，368個鄉鎮之中有超過50個將在30年後瀕臨滅村。而坪林雖曾經繁華，但現在高齡人口占比達20%以上，從2006年雪山隧道開通後更受到遊客下降的影響，再加上水源保護特定區的限制，車流量有管制，窄小的產業道路也不利產業發展。

種種因素加在一起，讓人不禁想問：坪林，會不會是瀕臨滅村的其中一個鄉鎮？若是如此，未來這片景色，又將有誰來欣賞？

不久後，威德開著他的車上來了。他搖下車窗，揮手要我們上車。數年前，他與太太吳姝嫻在當地創辦了「金瓜三號」品牌，從打工換宿、餐飲、設計策展、到農村小旅行一手包辦，還參與了坪林青年所組織的協會。

今年31歲、有著北科大碩士的他，明明可以在任何一座城市創業，卻選擇了坪林；明明是個北港青年，卻在這座山城扎根了下來，想盡方法要復興坪林的產業。為什麼？

Photo Credit: 蔡威德 蔡威德與太太吳姝嫻兩人從田野調查結下緣分，後來更租下位於金瓜寮的房子，開啟在坪林的創業生活。

有新茶世代，就能有新坪林

在雪山隧道開通前，坪林老街可以說是台灣最興盛的茶產業集散地之一，吸引眾品茗客遠道而來。尤其在國民旅遊興起的1970年代，更是坪林最興盛的時期，根據當地人的回憶，當時街上有至少50間茶行，這裡出產的茶葉，可以外銷到歐美、日本等地。

據說熱鬧的程度，就連到了晚上12點仍會有客人上門買茶。

但是，在2006年雪隧開通後，因為少了前往宜蘭的中繼遊客，沒人願意在坪林特別停留。過去曾一天一萬多人次駐足坪林，如今僅餘一千多人次。坪林榮華的歷史，僅留在上一代人的記憶中。

老化、人口外移、茶產業的衰退，傳統坪林的技藝與文化開始有了斷層。蔡威德在2013年時，因為論文田野調查而來到坪林，一向喜歡大自然與地方創生議題的蔡威德很快就愛上這裡的環境，原先只打算待一陣子，卻沒想到竟租下這裡的一棟房子，一住就住了八個年頭。

八年的歲月，讓他幾乎變成半個坪林人。從街頭到巷尾，蔡威德每走到一處就有人會親切的叫他：「阿德！」而他也就像在地人一樣，能指著老街上的每一棟建築物，將裡頭的特色與故事如數家珍般的分享給眾人。

在這裡，他還看見在平均年齡60歲的茶農之外，有不少年輕人開始回鄉開始做茶，並嘗試在自己的家鄉發展茶產業多元化內容。於是他想，自己能不能在這裡做些什麼，用有系統的方式整合大家的努力，協助地方提升產業價值？

2017年，他跟太太正式成立「山号整合設計有限公司」，結合專案管理、遊程企劃與設計專業，把坪林在地旅遊、餐飲、農產行銷等資源結合在一起，努力爭取政府、學校與企業資源，讓更多年輕人願意貢獻自身專長於在地方。

同年，他更大膽發起「新茶世代」青農品牌，集結12位坪林種茶青年，以高質感的影像、視覺設計，吸引年輕世代的注意，也開啟茶產業品牌化的可能性。「將地方一二級的加工生產，能夠與三級服務體驗有更完整的結合，發揮六級產業最大的效益，就是我們想在坪林推動的事。」蔡威德說。

在與青農溝通的過程中，他發現大家其實都有一顆想要為家鄉努力的心，於是他協助成立「坪林茶業青年發展協會」，透過製茶工藝紀錄、技術交流、品牌設計與行銷課程，與青農們一起解決返鄉所面臨的問題。

目前會員已達32位，平均年齡約在35歲左右，這群年輕的「新茶世代」代表了坪林參與文博會、國發會地方創生等藝文展演，更組織茶山文化導覽隊，邀請民眾走入茶園體驗在地文化。種種舉動，都是在強化青農們的價值感，也讓他們更加確信自身從農的選擇，慢慢凝聚成為坪林的新茶文化聚落。

Photo Credit: 蔡威德

體會台灣茶

周末是蔡威德最忙碌的時刻，尤其在四月、五月的螢火蟲季節，幾乎每個周末都會有大批遊客來到坪林，期待一睹賞螢步道裡的螢光點點。

趁著這種熱門的季節，蔡威德會結合老街導覽與茶園體驗，讓遊客有機會認識在地居民，也有機會踏入茶園，體會台灣茶的美好。

「阿嬤是這裡少數還會唱相褒歌的人喔，我們請她為大家獻唱一曲。」蔡威德帶著遊客們來到阿嬤的家中，除了能把人帶回舊時光的歌聲之外，阿嬤的看家本領也相當特別。只見她從上樓拿出一盞竹編的小簍，要遊客猜猜這是做什麼用？年輕一點的人可能連看都沒看過，年長一點的人則被喚醒了對自己阿嬤的思念情懷，這正是古早時期所使用的竹編暖爐。阿嬤一邊笑一邊說：「這個現在很難做了，要找到竹節長一點的竹子才做得出來。」

再來到連綿不絕的白青長茶園，蔡威德幫大家戴上採茶裝扮，從一芯二葉開始體驗手指捻下茶葉的觸感，再將自己摘採的茶葉經過萎凋、殺菁、揉捻，最後坐上茶席，在青年茶農白俊育的帶領下品味辛勞過後的茶香。「你喝得出哪一杯是新鮮的茶葉、哪一杯是放了三個月的茶葉嗎？」白俊育在茶席上分別倒出顏色稍有不同的茶體，考驗大家舌尖的敏銳度。「根據我們的觀察，大部分的人都喝不出來分別，」他笑著說，隨時歡迎大家來挑戰。

這些體驗設計，都是蔡威德為了人「愛上坪林」所做的努力。每年，他舉辦約70場小旅行、市集等活動，更堅持每場活動都會將30%的收入回饋到地方，打造永續的村落經濟。

甚至，為了讓遊客可以吃到坪林的味道，他更在2018年起租下老街上一棟150年歷史、早已坍塌腐朽的老屋。花了半年多，才終於修復完成，並將這裡改造為清新卻充滿在地風情的農創茶食空間「坪感覺」，透過藝文展演、講座課程、小農展售、茶創意料理等內容，讓國內外遊客能夠透過餐飲空間，看見坪林在地人文之美。

Photo Credit: 蔡威德

嘗試創造永續的地方經濟

創業一向不是易事，選擇落腳市郊更是困難重重。蔡威德分享，在坪林待了八年，每一個階段都有不同的困難。從團隊營運、人力資源，以及最困難的商業模式，都是在失敗中慢慢學習與成長。不過，他卻也在這些失敗中，看見人情的價值。「雖然我來自他鄉，但在地長輩與青農們無私且默默在背後的支持，都是我繼續向前走的動力，也讓我發現自己早與這塊土地有著深厚的羈絆。」

未來，蔡威德將持續帶入跨領域的合作，活化更多老街閒置空間，與當地居民一起試著創造永續的地方經濟，也讓每個在地組織都能發揮角色與專長。當產業真正留下後，青年也就有機會能夠留鄉，進一步形成新茶產業文化聚落，讓大眾重新看見茶產業的技藝與文化的價值。「相信未來，坪林不再是大家忽略或是路過的鄉鎮，而是有目的性的前往，成為國際茶觀光和文化傳承的亮點示範地。」

明明可以在任何一座城市創業，卻選擇了坪林；明明是個北港青年，卻在這座山城扎根了下來，想盡方法要復興坪林的產業。為什麼？

也許並不需要一個確切的原因，因為愛上了就是愛上了，蔡威德這八年來的故事已經告訴了我們：愛上別人的家鄉，是有可能發生的。

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本文經Becoming Aces 未來大人物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航