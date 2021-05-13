酩冠天下，國際矚目！金門酒廠一舉囊括8面金牌 5年陳年金門高粱酒 更勇奪2021特金牌世界級最高讚譽

創建於1961年比利時布魯塞爾的世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），擁有食品界奧斯卡之美譽，是全球對食品最權威的認可之一，與荷蘭A.A. Tasty Award、比利時iTQi及英國 Great Taste並列世界四大美食獎。評審由各界頂尖人士組成，根據各自專長評鑑產品，獲獎即代表該產品之品質與口感深受國際高度認可。

Photo Credit：金門酒廠

於甫公布的獲獎名單中，金門高粱酒從來自90國、3100多件競爭激烈的精采佳釀中脫穎而出。金門高粱酒以「0.56L-46度戰酒黑金龍」、「0.5L-58度原釀21金門高粱酒」、「0.6L-58度特優金門高粱酒」、「0.6L-38度金門高粱酒」、「1L-53度2021年金門縣民春節配售酒」、「0.58L-58度白金龍上市58周年傳奇紀念版」、「0.6L-58度2015年千日醇」、「0.56L-42度黑金龍金門高粱酒(金酒廈門公司專售)」奪下8面金牌，「0.6L-56度陳年金門高粱酒(5年)」更勇奪特金獎最高表彰。金門高粱酒高超的釀酒工藝，無出其右的卓越品質，讓金門高粱酒不僅蟠踞華人中式白酒之冠，穩坐台灣白酒龍頭之寶座，更威名遠播，深獲國際好評激賞！

金酒公司董事長 李增財表示：「金門高粱酒令國際讚賞的高品質，來自金門得天獨厚的自然環境，加上卓越的釀酒工藝及坑道窖藏技術，才能讓金門高粱酒馳名中外，深受國際喜愛。60多年來的專業與堅持，讓金門酒廠在面對世界白酒的激烈競爭中，始終秉持「做好酒，才能長長久久」之信念，對每一滴高粱酒的要求，都以最專業、最真誠的態度來釀製，今年再次獲得比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）8金1特金，不僅是國際對金門高粱酒的最高肯定與鼓勵，也是對金門高粱酒愛好者絕佳品味的最高致敬。」

金門酒廠指出，獲獎不只是肯定，更是使命，敦促金酒公司不斷提昇技術水準，持續開發新產品，從酒香四溢、詩酒並雅的白酒文化島嶼，進軍國際成為頂尖的世界級白酒王國。