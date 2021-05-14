插管和氣切都在折磨病人嗎？「醫病共享決策平台」協助民眾做出最佳決定

很多民眾一聽到「插管」、「氣切」就會產生很強烈的情緒反應，認為都是在折磨自己的家人，然而實際上，這兩個處置都有它存在的意義，如果處理得當，甚至可以幫助病人有機會恢復健康。

為何要「插管」？又有甚麼併發症？

「插管」，是指從病人的口腔插入氣管導管，直達病人的氣管，於導管接上呼吸器幫助呼吸。插管算是非常常見的人工建立呼吸道的方法，對於無法自主呼吸、有呼吸道堵塞等風險的病人非常重要，像一般全身麻醉的病人，到急救，甚至呼吸衰竭的病人都會透過這個方式維持呼吸。

然而，氣管導管畢竟是外來的置入物，並且管路是從口腔一路到氣管，因此若氣管內管插管時間過久，導管經過的器官就會有傷害，像口腔潰瘍或出血、氣管潰瘍、氣管狹窄或聲帶受損等等併發症，就容易出現。因此，當預期病人需要仰賴呼吸器2~3周以上，就會建議要採用「氣切」的方式，來維持病人呼吸道暢通。

氣切不可怕，還有機會幫助病人脫離呼吸器

一般人聽到氣切管，就會感到莫名的恐慌，因為在病人身上開一個傷口是很恐怖的，然而事實是這樣嗎？

「氣切」是「氣管切開術」或「氣管造口術」的簡稱。就是在第一、第二或第三、第四節氣管軟骨間，切開一個約2公分的開口，然後放入一個約6-7公分長的通氣管，建立氣管與外界的通道。

常見問題一：氣切以後，喉嚨就永遠開了一個洞嗎？

並不會喔，只要病人能夠漸漸地脫離呼吸器，並且病況穩定，就有機會可以移除氣切套管，傷口約7-10天會自動癒合，無須擔心！

常見問題二：氣切以後，我都不能說話嗎？

氣切以後，只要經過適當的訓練，病人是有機會說話的；相對的，如果使用插管，因為氣管導管會壓迫聲帶，因此如果硬講話，反而會造成聲帶受傷喔！

常見問題三：氣切以後，我都不能吃東西了嗎？

相對於插管的病人很難由口進食，氣切管的病人只要情況允許，是可以用口進食的，對於長輩補充營養，恢復健康都是更好的選擇。

資料來源：醫病共享決策平台，圖表製作：家天使編輯團隊

相對於插管，氣切把本來從嘴巴建立的呼吸通道改成由頸部建立，因此病患較舒服、活動較不受限、能有機會說話，也有機會可以直接用口進食，無須額外用鼻胃管灌食；另外，氣切管更換時相對容易，而且較安全；還有更重要的是，氣切管相對於插管的氣管導管，有較小的呼吸道阻力更有助於病人脫離呼吸器。

氣切與插管難抉擇，醫病共享決策平台來幫你

由於國人在傳統上較西方人排斥氣管造口術，會認為在病人身上開口是不好的事情，然而錯誤的認知，反而對病人病情無幫助。目前衛生福利部有推出醫病共享決策平台（SDM），用意就是為了幫助民眾可以充分了解每一個醫療處置的用意，裡面提供了許多好用的SDM決策輔助工具可以幫助民眾更了解該做怎樣的決定，舉例來說，選擇氣切或插管，網站裡就提供了決策的工具網站，裡面也包含了像下面這樣的表格，幫助民眾去做決定。

Photo Credit: 醫病共享決策平台

每一項的治療，都有它的優點跟合適對象，家屬在做決定的時候，其實多跟醫生溝通，充分了解處置的用意跟風險，不用過度妖魔化立意良善的醫療行為，就可以幫病人做出最合適的決定。

參考文獻

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航