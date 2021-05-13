【總整理】疫情升溫，全台各縣市防疫新規一次看

隨著「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，亦簡稱武漢肺炎）疫情升級，各縣市及活動紛紛祭出新的防疫措施，整理如下：

全國

暫停教召，暫緩替代役入伍。

報稅期延長 ：綜所稅、營所稅申報延長至6月30日。

：綜所稅、營所稅申報延長至6月30日。 雙鐵取消站票與飲食： 自5月15日起至6月8日實施全車對號座，高鐵暫停自由座（含站票）服務；台鐵15日起城際列車取消站票，端午連假售票期程則不受影響。；雙鐵車廂內均禁止飲食，列車上同步暫停便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。乘客在列車上除生理需求須喝水、服藥、哺乳之外禁止飲食，

自5月15日起至6月8日實施全車對號座，高鐵暫停自由座（含站票）服務；台鐵15日起城際列車取消站票，端午連假售票期程則不受影響。；雙鐵車廂內均禁止飲食，列車上同步暫停便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。乘客在列車上除生理需求須喝水、服藥、哺乳之外禁止飲食， 大學取消百人實體授課 ：清華大學百人以上課程採遠距教學，畢業典禮採小規模分開舉辦。陽明交大公告，即日起全校課程採線上授課。成功大學宣布17日起全面採線上授課。中國文化大學也宣布，校外人士須網路實名登記才能入校。台師大呼籲「所有課程盡可能實施彈性遠距教學」。

：清華大學百人以上課程採遠距教學，畢業典禮採小規模分開舉辦。陽明交大公告，即日起全校課程採線上授課。成功大學宣布17日起全面採線上授課。中國文化大學也宣布，校外人士須網路實名登記才能入校。台師大呼籲「所有課程盡可能實施彈性遠距教學」。 運動賽事閉門舉行：中職因應國內疫情升溫，即日起至6月8日的所有比賽不開放球迷進場。SBL總冠軍系列賽、P. LEAGUE+總冠軍賽、女子超級籃球聯賽（WSBL）季後賽均閉門舉行。

基隆市

《中央社》報導，基隆市府要求各級學校師生午餐時間，所有老師與學生必須做好手部消毒工作。另外，進出校園除了入校量體溫外，也要落實手部酒精消毒工作，同時「暫停開放校外人士入校、暫停開放進入校園運動」。並建議關閉不必要的室內活動空間。

新北市

《中央社》報導，新北市採取「堅壁清野」戰術，即日起關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。

新北市政府公告，至6月8日前，新北市轄各校園、親子館及銀髮俱樂部（含社區關懷據點）暫停開放；各校畢業典禮改為線上舉行；鄰里聯誼活動全面取消或延期；此外，落實餐廳採實聯制用餐，非特定對象併桌，必須使用隔板保持適當間隔，沒有隔板就採梅花座，做不到就外帶。

台北市

《中央社》報導，台北市啟動準第3階段防疫措施，6月8日前北市府主辦的活動都取消，且市府大樓13日起實施實名制，並建議有群聚風險的宗教活動應停辦。除此之外也停辦開齋節、老人共餐、長春樂活活動與課程、小巨蛋與台北流行音樂中心大型展演取消或延期；所轄市場等提高防疫管理，包含要求攤商及民眾依規定戴口罩、出入口設酒精消毒機台、加強宣導民眾外帶餐點等8項措施。八大行業嚴格執行實聯制，希望電影院業者維持室內100人以內且要梅花座。

公有運動場館啟動總量管制並落實實名制，包含青年棒球場、台北田徑場、極限運動訓練中心、各區運動中心、游泳池、籃球館、網球場等，室內空間同時段人數上限100人、室外上限500人。

《聯合報》報導，暫時關閉以下場館：南港茶葉製造示場、鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園、建國假日花市、建國假日藝文特區、建國假日玉市、泉源公園泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區、復興公園溫泉泡腳池園區。

宜蘭縣

《中央社》報導，縣轄16處風景區即日起關閉至6月8日，13種八大行業營業場所同步暫停營業至6月8日。校園停止開放，畢業旅行及校外教學暫停。

桃園市

《中央社》報導，6月初的國、高中畢業典禮統一改成線上辦理，龍舟賽、包粽活動也要取消。市府衛生局表示，未來不配合口罩規定者，「勸告不聽就馬上移送開罰」。6月初的國、高中畢業典禮統一改成線上辦理，6月8日前的戶外教學也都停止辦理，體育、文化展演活動要嚴格落實規定，商圈行銷活動則延到7月以後。

新竹縣市

《自由時報》報導，6月8日前新竹市共餐食堂、各校戶外教學、畢業旅行暫緩辦理；重點觀光景點如新竹市立動物園人數將限制在1500人以內、十八尖山也將人流限制在3000人以內。轉運站、市區公車等將禁止飲食，新竹市府也將加強八大場所民眾配戴口罩稽查。

《中央社》報導，新竹縣市各校畢業旅行暫停舉辦，畢業典禮、校園活動、研習等需符合室內100人以下，室外500人以下規定，各校可評估改為線上直播或是停辦。各醫院及護理之家全面禁止探病至17日；托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心限制人數開放，以及兒少、身心障礙、老人住宿型機構及團體家屋限家屬採預約探訪，防疫旅館全面進行體檢。

苗栗縣

《新頭殼》報導，高中以下學校畢業旅行、校外教學全面停辦，畢業典禮不邀請家長、來賓及長官參與，維持室內100人以下辦理。學校停止開放室內空間。社區共餐以維持梅花座、設置隔板及100人以下持續辦理，否則改為領餐方式辦理。

台中市

《中央社》報導，台中市學校畢業旅行及戶外教學取消或延期辦理。社區關懷據點停止健康促進活動、共餐服務調整為外帶餐盒或送餐，並減少關懷訪視；親子館入館及課程組數將減半，老人、身障、兒少機構停止開放親友探視，陪病及陪伴者仍為1人原則。

南投縣

各級學校辦理畢業典禮應採梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食。《聯合報》報導，南投縣特別針對宗教慶典祈安降福集會活動，勸導協商縮減宮廟慶典活動規模外，面對為數不少的外籍移工的開齋節，將加派翻譯人員至外籍移工聚集廣場、公園等處走動式宣導。

彰化縣

《聯合報》報導，彰化縣5月15日起至6月8日「萬人健檢活動」延後辦理。《自立晚報》報導，彰化縣各校於6月8日前暫停開放校園、並請取消或延期辦理室內100人以上、室外500人以上各項活動及游泳教學。

雲林縣

《中央社》報導，校園不對外開放，畢業旅行及校外教學等活動暫停。

嘉義市

《新頭殼》報導，嘉義市傳統市場及夜市禁止試吃及戴口罩，規定執行至6月8日。

嘉義縣

《新頭殼》報導，即日起至6月8日止，啟動12防疫策略，包括：1.外出不戴口罩者開罰。2. 洽公須戴口罩、手部消毒、量體溫及實聯制。3.政府機關分倉分流及整備第二辧公室應隨時待命。 4.學校視訊敎學須整備。5.室外500人以上，室內100人以上集會活動一律停辦。6.餐廳用餐採實聯制、梅花座或加隔板，無法落實者建議採外帶。7.暫停長照據點活動。8.全面加強機關及營業場所防疫措施稽查與取締。 9.大眾運輸禁止飲食。10.校園禁止外借、學校戶外教學及畢旅一律停辦。11.進入醫療院所須刷健保卡，停止探病，陪病限1人，長照機構禁探訪（特殊情形除外）。12.醫院設戶外篩檢站，加強疑似個案通報。

台南市

《中央社》報導，台南市所屬各級學校暫時全面禁止對外開放，民眾未經許可不得進入校園，跨縣市戶外教學及參訪、畢業旅行一律停辦。八大行業若未做好實名制應停止營業。

高雄市

《新頭殼》報導，民眾進出所有公共場域一律戴口罩。營業及公共場域強制戴口罩、實聯制、量體溫總量管制及人流控管。夜市、市場、大型賣場、百貨商場所有人員一律戴口罩、禁止邊走邊吃、即食性食品加蓋遮蔽。大型宗教活動（室外500以上、室內100人以上）原則上暫停辦理，如需辦理應提報防疫計畫並遵守公眾集會指引。

屏東縣

《聯合報》報導，屏東縣副縣長吳麗雪表示，關懷據點共餐取消改為外帶，據點活動照常，也提醒民眾到市場、賣場不要試吃。

花蓮市

《中央社》報導，花蓮東大門夜市照常架設紅外線體溫偵測儀、實施總量管制，夜市內遊客人數達5000人以上時，各出入口只出不進，管制時間晚間6時至10時。花蓮縣政府公告，即日起至6月8日，雙鐵、客運等大眾運輸禁止飲食，請民眾務必配戴口罩後再上車搭乘。

台東縣、綠島、蘭嶼

《ETtoday》報導，旅客進入船舶等交通運具應配戴口罩、量測體溫並禁止於船艙內飲食。

澎湖縣

《ETtoday》報導，澎湖縣政府為配合指揮中心政策，暫停6月8日前花火節所有活動，屆時若疫情趨緩，解除2級警戒，活動將順延自6月10日起至7月/26日舉辦，望安及吉貝2場離島場次日期再擇定公布，相關花火節活動訊息將同步公布在澎湖國際海上花火節粉絲專頁和澎湖Travel網站。澎湖熱門景點「摩西分海」即日起至6/8也採用人流管制，依照每日潮汐分海時段，每批管制總量500人進入。

金門縣

5月10日起迎城隍各相關體驗活動暫停；5月22日全台城隍大會師取消；7月24日搶灘料羅灣取消。

連江縣

居民自台灣返馬祖，須自主健康管理14天。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航