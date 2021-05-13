菲律賓再驅逐逾兩百艘「中國海上民兵船」，他們究竟從何而來？

西菲律賓海國家工作小組（NTF-WPS）5月13日指出，中國海上民兵（ Chinese maritime militia ,CMM）的船隻再次回到西菲律賓海（即菲律賓主張在南海擁有主權海域，範圍大致為菲律賓經濟海域）以及菲律賓其他部份的經濟海域（EEZ）。

《詢問者報》報導，菲律賓國家安全顧問、西菲律賓海國家工作小組主席艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）指出，根據海上巡邏紀錄，5月9日發現至少有287艘中國海上民兵船，散佈在巴拉望省卡拉延市（Kalayaan）海域以及其他經濟海域上。

西菲律賓海國家工作小組表示，菲律賓海巡署和漁業及水產資源局目前已經驅逐這些出現在巴拉望省（Palawan）仙賓礁（Sabina Shoal，菲稱Escoda Shoal）周遭的中國船隻。

菲律賓海巡署和漁業及水產資源局已經分別在5月7日到8日和4月27日到29日，兩次驅離仙賓礁周遭的中國海上民兵船。

3) Philippine officials reported seven maritime militia vessels from China were seen in a stationary linear formation at Sabina Shoal, also known locally as Escoda Shoal.



The Sabina Shoal is located 130 nautical miles west of Puerto Princesa, Palawan and east of Ayungin Shoal. pic.twitter.com/vWT36RGny0 — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) May 6, 2021

3月起菲律賓在牛軛礁（中稱，菲稱Julian Felipe Reef）周遭海域，發現超過220艘中國海上民兵船，船隊隨後四散在南海。此事引發菲律賓多次向中國發出外交抗議，亦讓菲中在南海議題上展開諸多交鋒。

《CNN》報導，牛軛礁位於渚碧礁（Subi Reef）、永暑礁（Fiery Cross Reef）和美濟礁（Mischief Reef，菲稱Panganiban Reef）組成的三角形之間。這三個礁是中國近年來填海造島工程中，所形成最大的三個島嶼，形成三足鼎立，島上均建造的大型基礎設施，包括飛機跑道。總部位於華盛頓的亞洲海事透明倡議（AMTI）主任格雷戈·波林（Greg Poling）最近向英國《每日電訊報》稱，中國人工島特別是渚碧礁、永暑礁和美濟礁，正在轉變成海空基地。

《詢問者報》報導，中國在南海七個礁上建設人造島，當中有數個就在菲律賓經濟海域上。比如當中規模最大的美濟礁 ，就十分接近巴拉望省。艾斯畢倫指出，在中國的人造島周遭發現更大批的中國海上民兵船，當中有些相當接近目前由菲律賓佔據的島嶼。

《CNN》報導，美濟礁人工島現在是南沙群島中面積最大的島嶼。由於它位置處於中國控制島嶼的最前沿，因此也常被稱為中國的「海上前哨」，長期以來，美濟礁一直是南海爭議海域緊張局勢的焦點。

《詢問者報》報導，西菲律賓海國家工作小組指出，5月3日到10日間，每天都有四艘中國海上民兵船隻出現在黃岩島 （Bajo de Masinloc）周遭。艾斯畢倫說，「儘管中國有他們單方面且非法的『禁漁令』，禁止他們的漁船每年的5月1日至8月16日期間在南海緯度12度以北捕撈漁獲。但是（我們）還是看到兩艘中國海上民兵船在黃岩島潟湖內從事漁撈。」

西菲律賓海國家工作小組鼓勵菲律賓漁民無視中國禁漁令，繼續在本國海域捕撈漁獲。5月7日到9日期間，大約每天也都有十艘菲律賓漁船在黃岩島潟湖內活動。

Photo Credit: NASA Public Domain 黃岩島

南海上的「小藍人」

《CNN》報導，這些漆成藍色的中國海上民兵船被分析家們稱為「小藍人」，據稱由中國人民解放軍 （People's Liberation Army）所掌控與資助。然而，中國從不承認他們的存在，也否認外界稱呼他們為「海上民兵」。

在持續數週的菲中外交角力中，中國外交部稱這些船隻為「漁船」，中國駐菲律賓大使館亦說「（菲律賓所稱）中國海上民兵不存在。」菲律賓國防部則表示，這些中國船隻「放肆」且「令人費解」。

西方專家們指稱，海上民兵是中國在南海主權角逐策略裡的其中一種手段，美國海軍、海軍陸戰隊及海岸警衛隊負責人在2020年12月的報告中提到，北京利用海上民兵來破壞其他國家的主權並執行非法求償。

美國兩名專家Conor Kennedy和Andrew Erickson在2017年為美國海軍戰爭學院 (US Naval War College)撰寫的一份研究中指出，「民兵是中國武裝部隊的關鍵組成部分，是所謂人民武裝力量系統（People's Armed Forces System）的一部分。」、「他們是由國家組織、發展和控制的部隊，在軍事指揮系統下運作，進行由中國政府資助的活動。」

美國太平洋司令部聯合情報中心前行動負責人卡爾·舒斯特爾（Carl Schuster）受訪指出，「海上民兵擁有自動化武器及堅固的船體，近距離與之交戰時相當危險，他們的船隻移動速度可達18到22節，比世界上90％的漁船都要快。」

此外，中國擁有世界上最大的捕魚船隊，光數量就超過18萬艘，中國更將民兵與漁船整合在一起，導致外界無法清楚知道中國實際有多少艘武裝船隻。

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