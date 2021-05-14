【展覽】《塩田千春：顫動的靈魂》：國際藝壇之星如何以線代筆，繫住千絲萬縷的回憶？

日本當代藝術家塩田千春創作生涯中規模最大的個展《塩田千春：顫動的靈魂》，已於5月1日在台北市立美術館順利開幕。曾說過「展覽結束就像是風暴過後，只是重複著嚼蠟般的生活」，歷經2020一整年無法如期舉行的展覽，藝術家在記者會上對於此次台北站的呈現，表示「非常滿意，經過沈澱之後的作品，甚至比2019年東京森美術館首展時更加完整。」包含六件大型裝置在內，展中共集結100多件作品，不僅創作年份橫跨25年，以洋裝、行李箱和窗框等現成物為媒材的經典創作，也都可以在展中看到。

表象不在之後，還剩下什麼？

穿過一樓左側長廊的白色紗線裝置作品後，便來到第一間深灰色展間，這裡是塩田千春意識的洞穴。錄像、照片和大量親撰的文字，紀錄了那些位於轉捩點的作品，也為日後反覆出現的主題「缺席的存在」、「皮膚的記憶」和「個人災難與創傷」等進行鋪陳。

Photo Credit: Claire Chu攝影 藝術家早期的創作歷程以錄像、照片和文字等形式展出

入口處六歲時畫下的水彩作品旁，並置著大學時期的最後一張油畫，好似上下括弧，將塩田短暫的平面創作經歷放入括號。出生於大阪市一個經營漁箱工廠的家庭，塩田自幼便看著生產線壓製出一個個整齊規矩、卻面目模糊的成品。「不想像機械一樣工作」的強烈心情，使她在12歲便立志成為藝術家。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈蝶倚向日葵〉，1977年、水彩、紙本 54x39cm

Photo Credit: Claire Chu攝影 無題，1992年、油彩、畫布 166x134cm

然而進入京都精華大學油畫系後，她卻逐漸感受到平面繪畫的限制，自畫像更為她帶來龐大挫折感。對她而言，運用技法塗抹的形狀總帶著一股彆扭，自己真實的樣貌，唯有在閉上眼時才能看見。因此，1994年在澳洲坎培拉大學交換期間，塩田在牆面和身體分別掛上純白畫布，當頭灌下大量紅色瓷漆，象徵性地讓畫框後的觀察者缺席，帶著滿身滿臉鮮紅的色彩，從畫布的子宮裡誕生，從此〈成為畫〉問世。這件作品的紀錄照被展示在上述兩件平面畫作不遠處，標示著「缺席的存在」（不在のなかの存在）成為藝術家往後的重要命題之一。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈成為畫〉，1994年、行為藝術、裝置（紅色瓷漆）

表演過程中黏附在身上的紅漆，整整經過三個月才完全剝除，但皮膚的記憶卻永遠留下。19歲時，波蘭纖維藝術家瑪格達蓮娜．阿巴卡諾維奇（Magdalena Abakanowicz）空具皮囊的無頭雕塑「Abakans」，開啟了塩田對皮膚的想像。古巴裔美國藝術家安娜．門迪埃塔（Ana Mendieta）將肉身揉進泥土裡的行為藝術，更影響了其在1999年創作的〈浴室〉。畫面裡，塩田坐在浴缸中「試圖一次次把泥土倒在自己臉上，聽身體呼吸的聲音，以重獲意識」。透過不斷覆蓋與除去、再製與剝落材質各異的「皮膚」，是否就能在某個瞬間觸碰到靈魂與物質世界接壤之處？

以皮膚為主題的哲學思考，在接下來的展間中持續延伸。〈時空的反射〉（2018年）和〈內與外〉（2008／2021年）是兩件彼此相鄰的作品。前者將「衣服」視為第二層皮膚，白色長洋裝被侷限在立方體框架中，好似在社會規則下備受束縛的女性身體。塩田以黑色絲線傳達活在男性眼光中的焦慮不安，卻讓身體輕巧地從漂浮的裙裝逸脫，以「不在」與其抗衡。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈時空的反射〉，2018年、白洋裝、鏡子、金屬框、Alcantara黑線 280x300x400cm

一旁的〈內與外〉則將「牆與門窗」假想成第三層皮膚。東西德分裂的歷史和拆毀柏林圍牆的記憶，與塩田前往德國留學的時代相距不遠，曾住在昔日東柏林的監視塔上，她從該區建築物廢墟中收集了約1500枚舊窗戶，這件作品以其中一小部分為創作媒材，將木窗拼成一道半開放式圍牆。無數窗戶的堆疊彷彿無限擴充了這道牆的觸覺感知，和從窗內往外望的人們心裡那股跨出牆外的渴望。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈內與外〉，2018 / 2021年、舊木製窗，尺寸依空間而定

私密災難和「沈默的雄辯」

不斷追尋皮相底下的真實之外，塩田對災難性事件也近乎執著，〈靜默中〉和〈外在化的身體〉以一牆之隔內外呼應，將幼時鄰居家的火災、和罹癌後身體的病痛，以絲線架構出抽象形體，形成私密情感的紀錄。比起遺忘之後安然度日，她選擇帶著強烈意志和慾望，去直視這些無從消解的創傷感受，透過創作將其轉化、昇華，以此深掘生命的韌性。

進入黑色絲線收束而成的時光隧道，便來到記憶中的災難現場，展間化作音樂教室，無人的觀眾席邀請來訪者駐足聆聽一場無聲音樂會。九歲時塩田的鄰居家發生火災，鋼琴在逐漸燃燒殆盡的同時，不再按照琴譜乖巧的歌唱，而是以琴之姿、懷抱琴鍵的記憶，在崩毀之際哼鳴出自己的音符。無生命物件在承受災難的同時，偶然產生的生命力和主動性，以及在那之後永久的沈默，深深潛入塩田心底。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈靜默中〉，2002 / 2021年 燒焦鋼琴、燒焦椅、Alcantara黑線，尺寸依空間而定

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈靜默中〉，2002 / 2021年 燒焦鋼琴、燒焦椅、Alcantara黑線，尺寸依空間而定

〈外在化的身體〉則將癌症治療過程中的疾病感具象化。2019年接到森美術館片岡真實館長的展覽邀約後數天，塩田被醫生診斷出癌症復發。她曾形容：「治療時，身體經過一個個物理性的過程，彷彿自己的靈魂也被機械支配了。」和片岡館長經過一年多的討論後完成的這件全新作品，相較於早期作品〈睡眠之間〉以病床代替消失的身體，久違地讓身體重新出現。

破碎的皮革是內臟的隱喻，血管般紅色細網底下，放置著用藝術家手腳翻模而成的青銅雕塑。而在病中意識到肉體的脆弱易逝，她也為年幼的女兒特別創作了展中另一件作品，〈靈魂的對話〉，在錄像中訪談德國的孩童們，一同談論「什麼是靈魂？」

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈外在化的身體〉，2019 / 2021年 牛皮、青銅，尺寸依空間而定

旅人、旅程及陰性空間

從柏林藝術大學畢業之後，塩田便久居德國。在不斷搬遷的日子裡，她拿起絲線，在工作室和公寓中，像蜘蛛一樣織起自己的網。彷彿手握這些熟悉的紗線，就能在陌生環境下重新打造出舒適的巢。走進塩田的裝置作品裡，身體感官輕易被喚醒，美術館白盒子一般的空間，也被她用釘子和絲線重新度量、建構。

《塩田千春：顫動的靈魂》在東京森美術館首次展出時，開場的裝置作品〈去向何方？〉，虛幻的白色船身如霧一般籠罩黑色船骨，順著大廳手扶梯往二樓溯游而上，引導著觀眾進入展場。此次在北美館展覽入口處，同一個白色船隊調轉了船頭，沐浴在灑進落地玻璃的自然光下，幽然地與行色匆匆的觀展者擦肩。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈去向何方？〉，2017 / 2021年，白毛線、鐵絲、繩子，尺寸依空間而定

沿著參觀路徑持續前行，位於前段的作品〈不確定的旅程〉延續了船隻和旅途的意象，改以紅色作為基調。散落的船頭指向不同方位，暗示前路迷茫。相對於代表開始與結束的白，象徵灰燼和宇宙的黑，這些緊密相繫的紅線是血脈與人際情感，往往因強烈的依附關係，而輕易被打亂陣腳。絲線背後透出的紅色光影散落在白色地面，讓觀眾不論遊走到哪個位置，都像在子宮或者肌肉層一般，安全、緻密且難以掙脫。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈不確定的旅程〉，2016 / 2021年，金屬框、紅毛線，尺寸依空間而定

最後一間展室裡〈集聚—找尋目的地〉為整趟旅程收尾，以行李箱置換船隻，加強對旅人的觀看。柏林跳蚤市場收集而來的400多個行李箱，凹陷的皮革表面刻畫著原主人的使用痕跡，儘管繫著相互平行的紅線，卻因為某些緣故聚集在同一時空中，或許正準備前往夢想的她方，又或者正朝向歸去的所在。

Photo Credit: Claire Chu攝影 〈集聚—找尋目的地〉，2014 / 2021年，行李箱、馬達、紅繩，尺寸依空間而定

Photo Credit: Claire Chu攝影

這件作品與同樣利用大量現成物創作的〈繫著微小記憶〉兩相對照之下，清晰了「線」在塩田作品中鋪設的邏輯：她用心靈之眼感受物件之間的能量與連結，而後用紗線的粗細、疏密傳達出它們如何產生對話與關聯。細看可發現作品一角，藝術家重現了〈靜默中〉的場景，卻反轉了大型裝置中燒燼的黑色，將微型鋼琴與數張小椅子用紅線相繫，擺設出溫馨美好的鋼琴教室。

時而散落在細小物件之中，時而歸於同一個根源、時而又平行卻彼此共伴，塩田以線代替畫筆，在三維空間中用最單純的色彩，勾畫出自身眼光所向之處、心神受牽引之物。她用感知追逐著心靈的氣息，也用它們繫住觀眾的回憶，在觀看發生的同時傳遞靈魂的共振。

展覽資訊

名稱： 《塩田千春：顫動的靈魂》

《塩田千春：顫動的靈魂》 展期 ：2021.05.01-2021.08.29

：2021.05.01-2021.08.29 地點 ：台北市立美術館

：台北市立美術館 詳情請點台北市立美術館官網查詢

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航