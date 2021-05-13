WHO：印度變種病毒「比過去任一種都更具傳染性」，影響全球疫苗供應吃緊

編譯：王國仲

5月11日，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）發布新一期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情週報。儘管本週全球確診與死亡人數略為下滑（仍有超過550萬人確診、9萬人死亡），報告中提到，全新變種病毒正在印度肆虐，且比過去任一種都更具傳染性。

第四種變異病毒B.1.617，病毒特性仍有待調查

新變種病毒株代號「B.1.617」。WHO研究員確信，它正在印度快速傳播。在當地確診樣本中，約有超過28%為B.1.617，成長速度遠高於其他變種病毒。印度醫師回報，近日來年輕人與孩童確診案例日益增加；急需氧氣瓶輔助呼吸的重症患者也越來越多。

不過，在進一步病毒基因序列解析完成前，仍無法確定新變種病毒是不是印度第二波雪崩式疫情的罪魁禍首。WHO說明，由於印度無力針對確診者進行大規模檢測，在樣本數較小的情況下，難以得出關於B.1.617的近一步結論。

加州大學柏克萊分校（University of California，Berkeley）基因學科學家烏埃嫚（Stacia Wyman）認為，WHO的判斷十分正確。變種病毒已至少傳播至49個國家，「就現況而言，（關於新變種病毒）最大的威脅的是極強的傳播能力，已有多個國家回報境內出現B.1.617病毒案例。」

B.1.617是繼B.1.1.7（英國變種病毒，現在正在美國肆虐）、B.1.351（席捲南非）與P.1（巴西變異株）後，WHO正式公布的第四種COVID-19病毒變異株。

B.1.617首見於2020年10月，且有數種異變型態。研究指出，部分異變可能使COVID-19病毒更牢固附著在細胞上，導致傳染率顯著提升。部分針對疫苗接種者的實驗更顯示，B.1.617感染者成功產生抗體的機率較低。不過目前專家仍預期，大部分的疫苗能順利發揮功效。

除了上述四種變異病毒株外，尚有其他疑似變種病毒存在，有待WHO與專家持續調查。舉例而言，名為B.1.427和B.1.429的病毒株首次在美國加州被發現。根據全球流感數據倡議組織（Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data，GISAID）資訊，該病毒已遍及澳洲、墨西哥、丹麥與台灣。

政府失能無作為、醫療體系持續崩潰，印度疫情仍然嚴峻

印度在5月12日新增超過36萬人確診案例，單日死亡人數超過4200人，再次創下疫情以來新高。截至5月12日台灣時間晚上7點，印度共有2334萬398人確診，25萬4225人死亡。

印度籍WHO首席科學家蘇米婭（Soumya Swaminathan）博士指出，造成情況一發不可收拾的原因，絕對不只有變種病毒：「人們忽略早期警告，直到情況急轉直下。先是數十人、上千人，確診人數以倍數成長，極難被控制。」此外，政府反應緩慢、無所作為，甚至還「允許大型社交與集會活動」。

今（2021）年初（1、2月），印度每日確診人數從20年9月高峰期的9萬人減少至不到2萬人。總理莫迪（Narendra Modi）於是宣布抗疫勝利，取消群眾集會的所有禁令。

很快地，人們將防疫措施拋諸腦後。儘管莫迪仍要求在公開場合佩戴口罩，他自己舉辦的五場選舉造勢活動上，未配戴口罩的民眾佔絕大多數；傳統印度節慶、吸引數百萬人參加的大壺節（Kumbh Mela）也如期舉行。

隨著疫情捲土重來，疏於防疫的民眾與官員完全無力因應，使情況雪上加霜——確診與死亡人數屢破新高；救護車、維生裝置、氧氣瓶等基礎醫療設備嚴重不足，許多在妥善照護下應能康復的患者因此失去寶貴性命；火葬場無法應付大量死者，屢屢發生燃料不足，甚至直接將遺體丟入恆河的慘況。

儘管醫療體系崩潰、疫情持續嚴峻，印度政府仍於5月3日在首都德里召開記者會，宣稱「不管在德里還是印度任何地方，都沒有醫療氧氣不足的問題。」

在他發表談話同時，多間距離記者會現場僅數公里的醫院，正絕望地發出求援信號。一位主治醫生告訴BBC，他們緊張到心臟快從嘴裡跳出來，治療中的孩子隨時可能死亡。

這僅僅是印度政府疏於應對、未妥善處理疫情的冰山一角。早在2020年11月，氧氣存量不足、病床不夠的問題就已在一場國會衛生安全會議中提起；今年2月，多位專家擔憂「新冠疫情海嘯」即將來臨；3月初，醫學專家組成的團隊更警告政府部門，關於在國內迅速流行的新變種病毒。然而，印度政府對此毫無回應，更在3月8日宣稱：「與病毒的戰役已迎來終局。」

身為疫苗生產大國，印度疫情也對全世界造成衝擊。今年1月，印度血清研究所（Serum Institute of India，SII）宣布將配合WHO、聯合國等倡議的COVAX疫苗實施計畫，生產5.5億劑AZ疫苗，提供給92個中低收入國家。

截至4月底，印度共計生產超過1.12億劑AZ疫苗，其中多數依照COVAX計畫，分發至世界各地。不過，由於國內疫情嚴峻，SII已被指示須先滿足印度國內疫苗的巨大需求。

SII執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）發布推特，請等待疫苗的民眾「多點耐心」。不過，他亦坦承，縱使將產能全部供給國內，他們仍「無法為每個印度人供給疫苗」。

另外，部分觀察家批評，美國等先進國家以防疫為由禁止疫苗原料出口，是導致疫苗產量停滯的另一原因。美國總統拜登（Joe Biden）動用《國防生產法》（Defense Production Act），讓國內疫苗生產商優先取得生產用原料與設備。

在全速生產情況下，SII一年能製造上看15億劑疫苗，但在缺乏塑膠管、過濾器和疫苗原料的情況下，他們極可能在數週後被迫停產。

普納瓦拉在推特上向拜登喊話：「如果我們真要站在一起、對抗疫情，我謙卑的請求您，取消出口疫苗原料的禁運。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也「明確呼籲取消美國疫苗原料出口禁運」。

疫苗持續生產與施打，樂觀估計2021上半年產出破百億劑

根據聯合國兒童基金會（unicef）資訊，全球已有14種COVID-19疫苗取得認證，能在危急或特定條件下供民眾施打；世界各國更已與製造商簽署相關協定，預估2021上半年便能生產超過200億劑疫苗、運送至世界各地超過122個國家或地區。

不過，聯合國兒童基金會在同一份資訊中指出，疫苗僅以協定數量進行估算，因此可能呈現過度樂觀的數值。

根據Our World In Data數據，計算至5月12日，全球共已施打13.4億劑疫苗（較前日新增1930萬劑），完整接種人數達3.26億人（比前日增加513萬人），占全球人口4.2%。

目前全球疫苗完整接種率最高國家為印度洋島國塞席爾的61.9%；以色列則以56.2%名列第二。較具國際影響力的重要國家中，則以美國35.5%與英國27.1%為高。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航