2021/05/13,
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源自印度教的印尼粽Ketupat，如今已成了當地穆斯林開齋節的必吃美食

源自印度教的印尼粽Ketupat，如今已成了當地穆斯林開齋節的必吃美食
穆斯林13日慶祝開齋節，稱為Ketupat的印尼粽是節慶食物，平常在雅加達嘉丁內加拉市場經營婚禮竹葉飾品的阿布杜改編織粽囊販賣。Photo Credit：中央社

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开斋节前夕，雅加达许多传统市场有卖Ketupat粽囊的小贩，他们将椰子树叶的叶梗去除后，快速编织成方形粽囊，民众买回一串串粽囊，将白米从侧边放入，在水中煮2至3小时至熟透，搭配咖喱、椰奶、鸡肉或蔬菜等，成为经典的节庆料理。

（中央社）今天是伊斯蘭開齋節。歷史學家說，印尼穆斯林必備食物印尼粽Ketupat是印度教遺跡，15世紀伊斯蘭教傳入爪哇島後將地方文化與開齋節結合，至今仍是不可取代的傳統。

印尼穆斯林經過一個月齋戒，今天晨禱後，傳統上會拜訪親友，祈求原諒彼此過去一年犯下的過錯，互相祝福，並一起分享食物，慶祝象徵新生的開齋節（Idul Fitri），其中最不可缺少的食物就是稱為Ketupat的印尼粽。

開齋節前夕，雅加達許多傳統市場有賣Ketupat粽囊的小販，他們將椰子樹葉的葉梗去除後，快速編織成方形粽囊，民眾買回一串串粽囊，將白米從側邊放入，在水中煮2至3小時至熟透，搭配咖哩、椰奶、雞肉或蔬菜等，成為經典的節慶料理。

市場小販阿瑞夫（Arif）說，每年都要做Ketupat粽囊，這是傳統、穆斯林的習俗，代表開齋節到了。瑞塔（Rita）說，迎接開齋節，穆斯林都要吃Ketupat慶祝。

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Photo Credit：中央社
印尼粽Ketupat是印尼穆斯林開齋節必吃食物，用椰奶、咖哩等香料佐雞肉等配料的口味是最受歡迎的印尼粽料理。圖攝於6日。

印尼帕加加冷大學（Padjajaran University）歷史系教授法德利（Fadly Rahman）日前接受中央社訪問時指出，穆斯林開齋節享用Ketupat的傳統是「印度教文化在爪哇島的歷史遺跡」，印度教在爪哇島盛行時就有Ketupat，當時稱Kupat。

法德利說，和許多農業社會一樣，當時印度教也有對天地神明表達敬畏、感恩的慶典，使用Kupat為祭品，現在仍保留在以印度教為主要信仰的峇里島，當地稱為Tipat。這說明Ketupat在伊斯蘭教傳入爪哇島前就已經存在。

伊斯蘭在15世紀由出生在東爪哇的蘇南．卡利查加（Sunan Kalijaga）傳入爪哇島，他是印尼穆斯林稱呼的九聖（Wali Songo）之一，即傳播伊斯蘭的先驅。

法德利說，蘇南．卡利查加在爪哇島傳播伊斯蘭教時，擁抱Kupat的慶典，讓民眾更容易接受伊斯蘭教。他並賦予在開齋節吃Kupat的新義，這也證明伊斯蘭教傳入爪哇島時，「非常重視在地的傳統文化與習俗」。

法德利說，爪哇人非常擅用隱喻，編織Ketupat的椰子葉在古爪哇語代表良心，米代表無法滿足的物慾，在開齋節吃用椰子葉包覆的米，代表經過齋戒月的深自反省，在開齋節向親友承認過錯後，「洗淨過去一年的罪惡，獲得重生」。

印尼最喜歡的Ketupat料理是混合椰奶、咖哩醬汁等多種香料的搭配。法德利說，這是受印度教與阿拉伯文化影響，並融合爪哇在地飲食習俗的多元和諧象徵。

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Photo Credit：中央社
印尼粽Ketupat是將白米放入用椰子葉編織的粽囊後，在水中煮2至3小時而成。開齋節吃印尼粽代表洗去罪惡，承認並改正錯誤。

印尼大學（University of Indonesia）的歷史學家博丹（Bondan Kanumoyoso）指出，從語言學觀點，Ketupat的古爪哇語是kupat。kupat的意思是「承認自己的罪惡，並且改正錯誤，人們不得再憎恨任何人，要原諒彼此」。

博丹說，雖然這只是象徵，但是「Ketupat教導人們要和平相處，相互理解」。

穆斯林在開齋節返鄉探訪親友是最重要的傳統，自去年起因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，印尼政府禁止民眾返鄉，很多人選擇改透過網路與家人遠距團聚。

傳統上穆斯林在開齋節時必須到清真寺捐款奉獻（zakat），濟助需要幫助的人，但疫情關係，部分清真寺改以轉帳辦理。

博丹說，時代改變，很多開齋節傳統變成用手機透過網路進行，但開齋節吃Ketupat是「不可取代」的文化。尤其因疫情影響，開齋節無法與親友團聚的感覺更強，也特別感受到Ketupat強化人們感情與連結的意義。

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Photo Credit：中央社
印尼穆斯林開齋節必吃的印尼粽Ketupat在伊斯蘭教傳進爪哇島前就存在。圖為雅加達一間專賣印尼粽的餐廳，開齋節前一天（12日）有很多民眾上門購買。
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Photo Credit：中央社
印尼穆斯林慶祝開齋節會與親友享用印尼粽Ketupat，彼此原諒對方過錯。圖為民眾10日在雅加達瑟南市場外購買粽囊。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範