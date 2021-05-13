源自印度教的印尼粽Ketupat，如今已成了當地穆斯林開齋節的必吃美食

（中央社）今天是伊斯蘭開齋節。歷史學家說，印尼穆斯林必備食物印尼粽Ketupat是印度教遺跡，15世紀伊斯蘭教傳入爪哇島後將地方文化與開齋節結合，至今仍是不可取代的傳統。

印尼穆斯林經過一個月齋戒，今天晨禱後，傳統上會拜訪親友，祈求原諒彼此過去一年犯下的過錯，互相祝福，並一起分享食物，慶祝象徵新生的開齋節（Idul Fitri），其中最不可缺少的食物就是稱為Ketupat的印尼粽。

開齋節前夕，雅加達許多傳統市場有賣Ketupat粽囊的小販，他們將椰子樹葉的葉梗去除後，快速編織成方形粽囊，民眾買回一串串粽囊，將白米從側邊放入，在水中煮2至3小時至熟透，搭配咖哩、椰奶、雞肉或蔬菜等，成為經典的節慶料理。

市場小販阿瑞夫（Arif）說，每年都要做Ketupat粽囊，這是傳統、穆斯林的習俗，代表開齋節到了。瑞塔（Rita）說，迎接開齋節，穆斯林都要吃Ketupat慶祝。

Photo Credit：中央社 印尼粽Ketupat是印尼穆斯林開齋節必吃食物，用椰奶、咖哩等香料佐雞肉等配料的口味是最受歡迎的印尼粽料理。圖攝於6日。

印尼帕加加冷大學（Padjajaran University）歷史系教授法德利（Fadly Rahman）日前接受中央社訪問時指出，穆斯林開齋節享用Ketupat的傳統是「印度教文化在爪哇島的歷史遺跡」，印度教在爪哇島盛行時就有Ketupat，當時稱Kupat。

法德利說，和許多農業社會一樣，當時印度教也有對天地神明表達敬畏、感恩的慶典，使用Kupat為祭品，現在仍保留在以印度教為主要信仰的峇里島，當地稱為Tipat。這說明Ketupat在伊斯蘭教傳入爪哇島前就已經存在。

伊斯蘭在15世紀由出生在東爪哇的蘇南．卡利查加（Sunan Kalijaga）傳入爪哇島，他是印尼穆斯林稱呼的九聖（Wali Songo）之一，即傳播伊斯蘭的先驅。

法德利說，蘇南．卡利查加在爪哇島傳播伊斯蘭教時，擁抱Kupat的慶典，讓民眾更容易接受伊斯蘭教。他並賦予在開齋節吃Kupat的新義，這也證明伊斯蘭教傳入爪哇島時，「非常重視在地的傳統文化與習俗」。

法德利說，爪哇人非常擅用隱喻，編織Ketupat的椰子葉在古爪哇語代表良心，米代表無法滿足的物慾，在開齋節吃用椰子葉包覆的米，代表經過齋戒月的深自反省，在開齋節向親友承認過錯後，「洗淨過去一年的罪惡，獲得重生」。

印尼最喜歡的Ketupat料理是混合椰奶、咖哩醬汁等多種香料的搭配。法德利說，這是受印度教與阿拉伯文化影響，並融合爪哇在地飲食習俗的多元和諧象徵。

Photo Credit：中央社 印尼粽Ketupat是將白米放入用椰子葉編織的粽囊後，在水中煮2至3小時而成。開齋節吃印尼粽代表洗去罪惡，承認並改正錯誤。

印尼大學（University of Indonesia）的歷史學家博丹（Bondan Kanumoyoso）指出，從語言學觀點，Ketupat的古爪哇語是kupat。kupat的意思是「承認自己的罪惡，並且改正錯誤，人們不得再憎恨任何人，要原諒彼此」。

博丹說，雖然這只是象徵，但是「Ketupat教導人們要和平相處，相互理解」。

穆斯林在開齋節返鄉探訪親友是最重要的傳統，自去年起因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，印尼政府禁止民眾返鄉，很多人選擇改透過網路與家人遠距團聚。

傳統上穆斯林在開齋節時必須到清真寺捐款奉獻（zakat），濟助需要幫助的人，但疫情關係，部分清真寺改以轉帳辦理。

博丹說，時代改變，很多開齋節傳統變成用手機透過網路進行，但開齋節吃Ketupat是「不可取代」的文化。尤其因疫情影響，開齋節無法與親友團聚的感覺更強，也特別感受到Ketupat強化人們感情與連結的意義。

Photo Credit：中央社 印尼穆斯林開齋節必吃的印尼粽Ketupat在伊斯蘭教傳進爪哇島前就存在。圖為雅加達一間專賣印尼粽的餐廳，開齋節前一天（12日）有很多民眾上門購買。

Photo Credit：中央社 印尼穆斯林慶祝開齋節會與親友享用印尼粽Ketupat，彼此原諒對方過錯。圖為民眾10日在雅加達瑟南市場外購買粽囊。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範