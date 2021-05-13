前副總統錢尼之女公開反川，黨內聲望暴跌，被拔除眾院黨團主席一職

編譯：吳宗宜

反川議員遭共和黨抵制

共和黨的前副總統錢尼（​Dick Cheney）的女兒、現任眾議院議員麗茲・錢尼（Liz Cheney）在5月11日於懷俄明州舉辦的晚會上，發表長達4分鐘的演講，對共和黨領導高層進行猛烈抨擊，指控前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）與其支持者正在破壞美國民主（undermine our democracy）。

面對黨內忠心的的川普支持者，在過去幾週揚言要開除她眾議院共和黨黨團排名第三的主席（Chair of the House Republican Conference）職位，她也表示自己不會退縮。但眾議院共和黨團，仍在12日以口頭表決方式，撤銷麗茲的主席之位。

即使自己的政治生涯危如累卵，自許為憲法捍衛者的麗茲說，「這無關政策，這無關黨派，這只關乎我們做為美國人的職責，保持沉默和無視謊言只會讓騙子更加大膽。當共和黨其他人沉默以對、棄法治於不顧，甚至加入前總統川普的隊伍，破壞我們的民主政權時，我不會置身事外。」

麗茲過去一陣子以來，不斷強烈批評前總統川普在去（2020）年11月大選失敗後，聲稱該選舉有不公平的舞弊一事，同時她也譴責其煽動支持者在1月6日衝進國會大廈，造成5人死亡；對該事件，共和黨成員一向希望能冷處理。

上週川普發表了一項聲明，稱「從今天開始，2020年舞弊的總統大選將被稱為大謊言。」該指控也使川普支持者與各界間的敵意再度升至高點。

而川普的敵人也用「大謊言」來形容、嘲諷他一直指控去年大選有舞弊的行為，因為全國各州、地方政府和法院都沒有發現選舉中有舞弊而導致川普敗選的證據。

對此，麗茲批評：「今天，美國面臨著前所未見的威脅，一個前總統鼓動對國會大廈的暴力攻擊，試圖干擾選舉結果，最近還繼續試圖冒著煽動進一步暴力行為的危險，說服美國人民大選結果是被偷走的。數以百萬計的美國人被他誤導了，他們只聽了他的片面之詞，卻聽不見真相。隨著他繼續破壞我們的民主，人們會開始對民主是否能順利運作產生懷疑。」

麗茲並沒有點名抨擊她的共和黨同僚，但是共和黨眾議院黨團領導層排名第一的領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），和第二順位的黨鞭史卡利斯（Steve Scalise），都要求撤換她的職務，並抨擊她作為該黨在眾議院的第三順位領導人，應該集中精力於幫助該黨在明（2022）年的大選中贏得多數席位，而非批評前總統造成內部分歧。

史卡利斯說：「這無關對錯，而是我們應該把重心放在自己的議程，和考慮如何阻止拜登（Joe Biden）政府的議程，而不是花費心力製造黨內矛盾。」

麗茲被認為是一個傳統的共和黨保守派人物，倡導減稅政策並支持美國在海外執行各項行動。在前總統川普執政期間，她雖然偶爾也會批評政府，但在她去年成為支持民主黨以煽動支持者攻擊國會大廈為由，啟動川普總統彈劾程序的10位共和黨眾議員之一後，她與共和黨同僚的關係降至冰點。

麗茲也面臨了延續政治生涯的挑戰，為了領導反川普陣營，她必須在明年懷俄明州激烈的共和黨初選中脫穎而出，現在川普的支持者正虎視眈眈如何擊敗她。

麗茲眼下最急迫的問題是，當她不再是共和黨領導團隊的一份子，她領導的反川普陣營是否還能保有影響力，

一位共和黨內部人士告訴《CNN》，2月份還支持麗茲的眾議院議員，如威斯康辛州眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）等人都已開始轉變立場進而抨擊她。

加拉格爾在《密爾瓦基日報前哨》（Milwaukee Journal-Sentinel）的報導中聲明，「麗茲不再能夠團結共和黨眾議員們。」該報導也稱，威斯康辛州的5位共和黨眾議員中有4位都將投票撤除麗茲的職位。

但是，麗茲雖然在眾議院共和黨團中逐漸失去聲望，但她反而在共和黨的反川普陣營中取得了巨大的影響力，她全國的知名度逐漸上升，為選舉募得的季政治獻金創下個人新高，2021年第一季她就募得了150萬美元。

前副總統錢尼的國家安全顧問、前國防部官員埃德爾曼（Eric Edelman）表示，「她將持續吸引眾人目光，因為她口齒伶俐且非常機敏，且更因為川普不會放過她。」

麗茲也投書《華盛頓郵報》表示，「川普正在破壞讓美國民主運作的根基憲法中的許多重要元素，例如對選舉和法治的信心，沒有一個美國人曾做到這種地步。共和黨正處在轉捩點，所有共和黨人都必須決定，我們是否要選擇忠於憲法、忠於真相。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

相挺者少，推牆者眾

在麗茲公開批評川普後，她在共和黨內的聲望暴跌，只剩幾個零星的盟友，如猶他州共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）。

羅姆尼批評共和黨人試圖將麗茲排除在領導團隊之外：「我們應該增加支持共和黨的人數，而非減少。我認為她是一個正直的人，秉持著良心說實話。共和黨將她自領導階層拔除的舉動，只會使更多人離心離德，而不會增加更多的支持者，因為事實上，支持川普的人是不會離開共和黨的。」

已啟動募款的超級政治行動委員會 （Super PAC），以支持黨內反川普候選人的共和黨籍伊利諾伊州眾議員金辛格（Adam Kinzinger）就在推特表示，他已警告黨內包括麥卡錫在內的高層，聲稱2020年總統大選被偷走的說法會帶來暴力，麥卡錫則只回應：「好喔，下個問題。」

金辛格去年也投票支持彈劾川普，在麗茲演講結束後，他也隨即在推特發文表示支持，他說，「這是領導力，這是誠信，這是麗茲。」

一些共和黨籍州長也不樂見川普對共和黨的龐大影響力。阿肯色州長、前眾議議員賀勤森（Asa Hutchinson）批評共和黨人對麗茲的報復行為很不健康，並表示他不會支持川普再次於2024年競選總統。

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）在2020年時，並未將票投給川普，並呼籲其在1月6日按時卸任，也表示希望該黨能脫離川普的影響，他說：「我認為未來幾年，我們將不斷的爭鬥什麼才是共和黨的靈魂。」

儘管麗茲在參眾兩院都招致共和黨人的強烈反感，一些議員仍反對眾議院共和黨團處理麗茲的方式。

愛荷華州的共和黨籍參議員恩斯特（Joni Ernst）便表示，「不論你從哪個角度來看，這就是一種取消文化（cancel culture，因各種原因讓人進行自我言論審查，壓制言論自由的文化）。我支持川普和他的政策，但我認為我們不應該壓制不同的聲音。」

很多共和黨參議員試圖冷處理這場內部之爭，認為大部分選民都不會太在意，如與麗茲關係密切的參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），上週依然拒絕為她發言。

川普堅實的盟友、南卡羅來納州共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）則表示，共和黨人有反對川普的空間，但應該要有底線。他也告訴《CNN》：「如果你反對川普，那你是不可能領導共和黨的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航