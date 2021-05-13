經濟部電力供需報告：2027年前每年用電成長2.5%，「能源配比」、「尖峰負載」未公布

經濟部昨（12）日公布2019、2020年全國電力資源供需報告，用電量年增2.1%，高於近10年平均值，由於台商回流、廠商擴廠和電動車政策導致電力需求增加，估計今年至2027年每年用電平均成長2.5%。經濟部也表示將在「展綠、增氣、減煤、非核」原則下，設定達成備用容量率15%目標。而過去報告都會公布的「能源發電配比」和「尖峰負載」預測，今年則未公布。

另外因應中油第三天然氣接受站提出「外推方案」，將延後供氣2.5年，短期將增加民營電廠燃氣機組、提高台中及永安天然氣供應等方式來因應。

2020用電成長2.1%，預估2027年前每年成長2.5%

（中央社）經濟部昨（12）日公布2019、2020年全國電力資源供需報告，去年受惠疫情控制得宜帶動用電量年增2.1%，高於近10年平均值，展望後續，由於廠商擴廠需求增加，估計今年至2027年每年用電平均成長2.5%。

經濟部能源局公布2020年及2019年全國電力資源供需報告，2020年用電量與發電量都較2019年成長，特別是用電量達2711億度，成長2.1%，遠高於近10年平均。

根據報告內容，2020年用電量為2711億度，較2019年成長2.1%，其中，工業部門增加2.1%、住宅部門約6.4%，上半年受疫情影響，國內經濟活動銳減，用電需求僅成長0.4%，但下半年在疫情控制得宜下，經濟大幅成長，用電需求也攀升至3.6%。

2020年發電量為2798億度，較2019年增加57億度，其中，燃氣機組發電量為999億度，較2019年增加87億度；太陽光電發電量61億度，較2019年增加21億度；風力發電量為23億度，較2019增加4億度。

不過燃煤、燃油及核能發電則逐漸減少，協和電廠1、2號燃油機組因執照到期待除役，發電量減少15億度、燃煤發電量也減少4億度、核能機組發電量減少9億度。

能源局長游振偉進一步表示，隨著國內半導體產業相繼啟動擴產計畫、美中貿易戰帶動台商回流，加上車輛電動化政策，整體盤點下來，預估2021年至2027年用電需求每年平均成長2.5%，尖峰負載成長2.3%。

主要能源方向為增氣減煤，備用容量率15%

為邁向2025非核家園目標，政府推動能源轉型，預估發電結構在2025年會達到燃氣50%、燃煤30%及再生能源20%，經過細算，燃煤占比能降為27%，形成「532」架構，在「展綠、增氣、減煤、非核」政策，設定達成備用容量率15%目標。

能源局組長吳志偉表示，在增氣部分，將加速興建燃氣機組及完善天然氣基礎設施，按照目前規劃，將陸續增加協和、大潭、通霄、台中、興達、嘉惠等燃氣機組。

吳志偉說，預計2021年至2027年會增加1577萬瓩裝置容量，而扣除將除役的燃氣機組後，7年內將增加1450萬瓩。

不過，台中電廠2台燃氣機組至今仍卡在台中市政府都審，吳志偉坦言，上線時間已從原訂的2024年與2025年往後延1年，預計在2025年、2026年上線。

另外，因應三接外推將延後供氣2.5年，將影響2023年與2024年大潭電廠供電能力，估計將減少102至186萬瓩，經濟部也提出短期因應策略如新增IPP燃氣機組、調度大潭高效率燃氣機組、加強機組維護、增加供氣能力、增加需量反應等。

吳志偉說明，現有需量反應為60萬瓩，將再增加40萬瓩，提高至100萬瓩，2024年起尖峰負載因而改至夜間，預估2024年至2027年尖峰負載分別為3826萬瓩、3945萬瓩、4044萬瓩、4133萬瓩。

由於未來電源開發上線變數仍多，2026及2027年備用容量率則採寬鬆估計，各自為17.9%、19.9%。

再生能源同樣以光電、風電為重點，光電在2025年前要達到20GW（地面型1200萬瓩、屋頂型800萬瓩），2026年後要每年增加1GW；風電部分，離岸風電則是2025年達到5.7GW，陸域風電為1.2GW，2026年後目標每年增設1.5GW。

對於外界質疑2019、2020年電力供需報告「遲交」，游振偉也解釋，每年5月會公布前一年的電力供需報告，去年應公布2019年的，但受疫情影響，難以評估電力供需情況，觀察一年與盤整後一起公布。

這份報告少了哪些關鍵數字？

綜合《焦點事件》和《聯合報》指出，和過往的報告不同，今年的報告少了「全國發電量及能源占比」的預估數字，原本2017、2018年報告中都有提出的2025年發電量預測，未出現在今年的報告中。而能源局在這次報告中相當樂觀地持續增加太陽光電未來的新目標，卻未提去年目標並未如期完成，讓人質疑是否要逃避對再生能源發展效益的監督。



另外在2024年之後「尖峰負載」的預測，只公布「夜間尖峰」能源局解釋，隨著太陽光電的增加，供電的壓力會從過去的白天時段變成光電無法發電的夜間時段。但是原先公布的「尖峰負載」，可以看出1年中負載最高的時間點，現在因為數據未公布，無法計算1年的「備用容量（率）」，也無法知道到了2025年，需要提供多少總裝置容量的發電裝置，才能滿足尖峰的電力需求。每年用電量的成長落差極大，「2021~2027」的年均成長率，根本無法算出位於中間的2025年的用電量。

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責任編輯：李秉芳

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