英國國民小點「司康」：歐美的下午茶配角，到了台灣躋身專門店主角

文：羅璿

鬆圓的司康（Scone），源自16世紀的蘇格蘭，如今成為旅英必嚐的午茶小點。在傳統的三層英式下午茶中，它夾在上層蛋糕甜點和下層三明治鹹點中間，更是「cream tea」（簡易版下午茶，直譯「奶油茶」）的重磅主角。

近年台灣不乏獨立咖啡廳、文青甜點店誕生，其中更有幾家司康專賣店在社群上累積高人氣追蹤，包括2014年創立的「悄悄好食」、發跡於台南的Merci Kitchen等網路名店。

而繼2020年首次有多款司康中秋節禮盒問世，全家便利商店在2021年4月推出的烘焙新品中也有司康，為國內首次有司康現身超商，可見這英國烘焙名品在台灣多年，從英式下午茶套組的要角之一，卻在近年越來越常見，甚至躍身主角。

到底這源自於16世紀初的蘇格蘭小點，為何來到台灣得以百花齊放？

司康的鮮奶油特別濃？

首先，獨自上陣沒氣勢的司康，為台灣帶來的新「鮮」奶油。

在英國，司康上桌，鮮奶油與果醬勢必同步隨行。只不過，雖然中文同樣都叫「鮮奶油」，司康所用的鮮奶油與星冰樂上的捲捲白雲、蛋糕外層的純白棉衣（比較像是whipping cream）不大一樣。

沾司康的奶油醬（clotted cream，又稱凝脂奶油、德文郡奶油）是一種濃郁的鮮奶油，脂肪含量55%以上。外觀類似塗抹貝果的奶油乳酪，但質地卻異常柔軟，主要產地來自英格蘭西南部康沃爾郡與德文郡。

不同於用打發製成的鮮奶油，沾抹司康的奶油醬由牛奶經蒸汽或隔水加熱，或用烤箱低溫加熱12個小時之久，靜置後，將最上層浮出的乳脂來製成，如同「clotted」意指一坨、凝塊之意。

奶油醬除了伴司康左右，在英國傳統上也會用在冰淇淋或燉飯、炒蛋，或是馬鈴薯泥等鹹食。只不過，在台灣它幾乎只會隨同司康出現，更讓為看似平凡的司康畫龍點睛。

隨著大英帝國航行世界，長大又變鹹的司康

司康進入台灣並非近兩年的事，只是現在現身於台灣的司康版本多，且以更精緻的姿態出現。

台灣星巴克很早就推出的巨型三角司康源自美國，它不僅比傳統英式司康更大、扎實，也更硬。因為製成時使用更多鮮奶油，因此通常不另外搭配果醬與奶油。有時甚至會放葡萄乾、藍莓乾、巧克力豆等不同餡料。

美式司康通常更大更扁，且使用較多奶油與糖，也常會包果乾、巧克力豆，因此比英式司康更常搭配奶油抹醬與果醬；美式司康經常是獨立食用就很帶味：

司康除了到美國變大之外，到了歐洲也從甜到鹹，一路展開。在司康發跡地蘇格蘭，就有拿來當早餐的馬鈴薯司康（tattie scone），只不過外型更接近美式軟鬆餅。

蘇格蘭馬鈴薯司康，經常拿來當早餐：

來到曾受英國殖民的紐西蘭，同樣也看得見鹹口味的起司司康，甚至經常搭配培根、洋蔥添加味道。除此之外，澳洲也有台灣較少見的南瓜司康與炸司康（puftaloons）。

紐西蘭常見的起司司康，也常添加洋蔥、培根等不同鹹料：

台灣司康大盛開，專賣店與複雜口味通通來

台灣司康口味之多，擺在專賣店櫥窗後頗壯觀：

Photo Credit: 羅璿

台灣的司康不似英國發源地搭配沾醬，而是自帶口味、包餡豐富，這也與國人吃麵包習慣包餡有關。台灣人不管吃厚片，還是吐司，奶酥與巧克力不同抹醬早已塗好。啃麵包裡面不管是日式紅豆，台式肉鬆，還是西式乾酪，餡也已經塞滿等待自己在口中化開。

再來，其實司康到了台灣口感也已經過改良。目前擁有三家分店、官方粉絲團人數近三萬人的「悄悄好食」創辦人Cindy告訴《食力》，「台灣顧客更在乎（口感）乾不乾，基本上更偏好濕潤一點。而且，在美國吃的司康幾乎都是直接從冰箱帶著走吃，而台灣消費者喜歡烤過後熱著吃。」

台灣的司康口感經過改良更濕潤，也經常是烤熱才吃：

Photo Credit: 張偉明

不過，回歸到台灣百花齊放的口味，創新口味雖然吸睛，但是Cindy觀察到，其實最後會一直回來買司康的常客，大多喜歡簡單口味，以原味或是伯爵茶為主，再搭配鮮奶油。

雖然國外司康也有不同種，但不管是在英國，還是歐美，司康鮮少有自己的專賣店，通常都是在麵包店、咖啡廳或是英式下午茶不起眼的安全牌。台灣司康不僅坐擁自己的專賣店，更以數十種口味現身，從可可、芋頭、酒到茶等多種組合，一碟碟司康排坐在櫥窗中之壯麗，可說是台灣另一種奇景。

參考資料

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航