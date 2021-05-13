【電力中斷通知】高雄興達電廠4部機組跳脫，下午3時起全國分區輪流停電

今（13）日下午2點37分國家級警報發出警訊通知，指位於高雄的興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計今日下午3點開始執行緊急分區輪流停電。

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為何突然停電？

台電稍早表示，由於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

立委洪申翰表示，由於路竹北超高壓變電所匯流排故障，導致2、4號燃煤機組、和複循環3、4號機燃氣機組跳脫，影響約2000MW，實行緊急分區輪流停電。洪申翰表示，現在的跳電或停電，應該是瞬間設備故障下的低頻卸載，是為了穩住系統事故瞬間的電壓跟頻率，超過瞬間跳脫的2000MW，所以不是電廠不夠，不是缺電。

興達發電廠目前共有4部燃煤機組及5部燃氣機組，總裝置容量達4325.95MW，次於台中發電廠及大潭發電廠，居台灣第3位。根據台電官網，興達電廠今日預估尖峰備轉容量率為供電充裕的綠燈（10.01%）。

興達電廠因事故全廠停機、造成全國多起電梯受困案件，雙北、桃園、台中、台南、高雄、基隆等地共計傳出超過50件電梯受困事故，台南市長黃偉哲也於臉書表示，目前影響區域包括中西區、安平區、南區、新營區、永康區、區域性停電，影響約一萬多戶。呼籲民眾請盡快保存手邊資料，也盡量不要搭乘電梯。

如何查詢停電時間？

台電表示，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。倘電費單屬於「C或D」組別者，將自15:00起兩組別輪流停電1小時，直至修復為止。

第一輪限電時間（C組）1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。

第二輪限電時間（D組）1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

第三輪限電時間（C組）1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

是否進行第四輪限電，需視恢復供電情況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

※若查詢電費單非C、D組別，此次停電不受影響。

核稿編輯：翁世航