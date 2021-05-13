緬甸知名藝人加入反抗軍，「反擊軍政府血腥鎮壓的時刻到了」
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緬甸軍方再次掌權後，赫塔-赫特的臉書一天天發生變化，原先一張張個人美照，換成了記述當天發生的事件，包括大規模反軍政權抗議示威、撼動全國的大罷工。
5月11日，緬甸軍事政變以來第100天，曾代表緬甸參加國際選美大賽的知名藝人赫塔-赫特（Htar Htet Htet）在臉書貼上一張照片，她拿下選美小姐的綬帶，穿上黑色T恤和軍褲，肩上掛著一把自動步槍，並寫下「反擊軍政府血腥鎮壓的時刻到了。」
緬甸軍方2月1日發動政變，推翻由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的全國民主聯盟（National League for Democracy, NLD）民選政府。隨後，軍方成立國家領導委員會（State Administration Council,SAC）統治全國，並動用軍警武力血腥鎮壓各地人民的反政變示威抗爭。
《法新社》5月12日報導，赫塔-赫特加入民族反抗軍，過去42天，一直生活在游擊隊控制的叢林中，練習使用武器。「無論你是拿著槍、拿著筆、還是捐款給民主運動，每個人都必須為革命成功盡一份力。」赫塔-赫特寫道，「我已準備放棄一切，包括生命。」
2013年，赫塔-赫特曾代表緬甸赴泰國參加第一屆國際萬國小姐（Miss Grand International）選美大賽。八年後，赫塔-赫特來到和浮華舞台相去甚遠，長期由少數民族組織所控制的國境邊緣。
《法國國際廣播電台》報導，少數民族武裝組織與緬甸軍方之間的戰鬥正在加劇，數以千計反軍政府的民眾為躲避城鎮中軍人的鎮壓暴行，加入緬甸北部和東部邊境等地區的武裝反抗組織。
軍政權復辟後，赫塔-赫特的臉書一天天發生變化，原先一張張個人美照，換成了記述當天發生的事件，包括大規模反軍政權抗議示威、撼動全國的大罷工、國家部隊的暴行、平民遭到殺害的悲劇，還有悼念受害者的燭光，裝飾著反軍政權口號的復活節彩蛋，呼籲國際社會幫助緬甸民眾對抗軍政權的鮮花。
出於安全考慮，赫塔-赫特沒有透露自己參加哪一支反抗軍。她在臉書貼文譴責軍方政變，並呼籲釋放翁山蘇姬，並且寫道，「唯有我們贏了，才可以回家。」
《南華早報》報導，緬甸軍方掌控的國營報紙《緬甸環球新光報》5月11日指出，緬甸安全部隊逮補39人，因為懷疑他們懷疑他們涉入爆炸、縱火等行為，或者意圖前往接受少數民族反抗軍的軍事訓練。
緬甸安全部隊繳獲48顆自製手榴彈、20根TNT炸藥以及雷管、導火線、火藥等其他用以突襲的裝備。此外，他們也逮補一批即將前往東部克耶邦（Kayah State）參與軍事訓練的人們。
反對軍政府並宣佈自己是緬甸合法政權的民族團結政府（National Unity Government,NUG）5月5日宣布成立人民防衛部隊（People Defence Force），獲得許多抗爭者支持。
緬甸許多名人發聲支持抗爭，但也因此面臨軍政府的抓捕或通緝，被譽為緬甸男神的帕他空（Paing Takhon）曾被無故逮補。《路透社》4月報導，緬甸國營媒體指出，政府根據一項禁止煽動異議的法律，通緝20位名人，包括社群媒體意見領袖、歌手和模特兒，如緬甸女演員Paing Phyo Thu因參加仰光（Yangon）多場反政變遊行，而遭到通緝。
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新聞來源
- Myanmar beauty queen takes up arms against junta（法新社）
- Former Myanmar beauty queen takes up arms against military junta（南華早報）
- 緬甸選美皇后扔掉高跟鞋 扛起武器打擊軍政權（法國國際廣播電台）
- Myanmar protesters defy crackdown, five killed; junta hunts critics（路透社）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒