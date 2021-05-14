疫情期間哄抬酒精、口罩售價，發災難財會觸犯什麼法律？

世界疫情發生至今已經過了五百多天，雖然已經有不少疫苗研發並量產施打，然而速度仍然難以趕上病毒肆虐的速度，近期最嚴重的國家非印度莫屬，從各大新聞都能看到印度目前狀況極為嚴峻，除了醫療資源不夠外，政府政策也處於消極狀態，每天都有許多無辜民眾確診甚至死亡，嚴重程度難以想像。

而最近台灣也再度面臨病毒的挑戰，從華航機師到防疫旅館，確診者已經達到三十多人；更可怕的是，近幾日在北部也開始出現零星個案，宜蘭也出現群聚感染的情況，今天更是一次爆發出16例本土案例，其中有幾例感染源甚至處於不明狀態，這樣緊急的疫情，讓民眾開始擔心台灣是否也要面臨疫情蔓延的危險，紛紛又開始重視各項防疫物資的存量。

有民眾就發現網路上販售的酒精、口罩疑似在政府宣布第二級警戒狀態後，看準民眾恐慌的心理，會開始進行採購，便趁機大漲，只過了五分鐘時間，酒精就漲了近兩倍，有商家也在一夜之間將口罩漲了50元，這讓民眾感到匪夷所思，認為在這個疫情再度緊急的時刻，竟然還會有店家想趁機發災難財，不少人對此都感到非常生氣。

而類似趁機漲價的情況，其實發生過不少次，從之前的衛生紙之亂、本土豬肉漲價、到現在的酒精口罩突然漲價，有些店家看準民眾心理調高價格，甚至還有一些無良的商人以散布謠言的方式來惡意抬價，趁機撈走大筆鈔票，不過這樣的行為可能會違法喔！

《刑法》第251條有規定，假如有為了抬高糧食、農產品、工業原料、民生用品或行政院公布的生活必需品價格，就故意散布不實訊息，這樣違法的行為可處兩年以下有期徒刑、拘役、或併科20萬以下的罰金。

因此像是前面所說的酒精、口罩，正是現在疫情嚴峻時的民生必需品，對於防堵疫情蔓延與民眾的生命健康安全有極大的重要性，假如因為看準民眾恐慌的心理就趁機造謠漲價，這種不可取的行為就可能觸犯法律。

在這樣疫情可能再度升溫的情況下，大家都應該共體時艱，一起努力去防疫，假如為了一己私利就趁機去哄抬價格，這樣對於整個社會來說反而會是一種隱形的傷害，不但會讓民眾對商家失去信心，更可能會因此讓社會大眾對疫情更加恐懼。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航