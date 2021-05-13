新增本土13例：新北獅子會、萬華茶藝館、羅東遊藝場有互動，正釐清關聯性

中央流行疫情指揮中心今（13）日召開記者會，公布今天新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）共25例，本土案例13例，其中9例與案1203（即新北獅子會）群聚相關，4例與台北市萬華區茶藝館相關。因應萬華區出現不明感染源的本土案例，指揮中心也於今日下午2點針對4月15日至5月12日曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊。

新北獅子會、萬華區茶藝館和宜蘭遊藝場彼此有互動，正釐清關聯性

依據指揮中心新聞稿，指揮中心今日公布國內新增13例本土COVID-19確定病例（案1245至案1257），均為本國籍。其中9例與案1203群聚相關，4例與台北市萬華區茶藝館群聚相關。

指揮中心表示，案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀（發病日介於5月6日至5月11日）。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。

指揮中心指出，案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於台北市萬華區3家不同之茶藝館工作，3人於5月8日至5月10日間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。

指揮中心指出，案1249為60多歲男性，5月5日出現乾咳、打噴嚏情形，5月7日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛症狀，5月10日至診所就醫；個案因持續發燒，5月12日至醫院就醫採檢，於今日確診。衛生單位初步調查，個案會定期於台北市萬華區活動，將持續調查追蹤，以釐清是否與萬華區茶藝館群聚有地緣相關性；已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離並安排採檢。

指揮中心進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾至台北市萬華區茶藝館活動；另萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。

指揮官陳時中在記者會上表示，萬華區的本土案例間的因果關係尚待釐清，指揮中心目前定調為「有相關性，持續調查中」。

萬華區感染源尚待釐清，發送警示簡訊、社區內設採檢站

因應萬華區出現不明感染源COVID-19本土病例，指揮中心今日表示將於今日針對4月15日至5月12日曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：

[疫情警示]如您曾經至COVID-19傳播高風險地區，且於4月15日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請至社區採檢院所評估。

副指揮官陳宗彥表示，萬華地區營業的型態相對複雜，昨天在萬華分局查看現場以及店家的位置，與防疫醫師討論後框定了範圍，以釐清疫情的關聯繫。

Photo Credit: 指揮中心提供

陳宗彥表示，從今天下午2點開始會陸續發送疫情警示簡訊，給從4月15日到昨天，有在此特定範圍區域出入的民眾。簡訊內容中也列舉了數個症狀，提醒民眾若有出現類似症狀請至社區內的採檢院所進行評估。

羅一鈞表示，由於萬華地區確診者的可能接觸者是比較需要特殊的安排，能夠方便、快速、安全地做完採檢。羅一鈞表示，萬華區所設置的採檢站，目前並沒有要公布地點，目的就是希望能盡快完成採檢任務。

指揮中心發言人莊人祥表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗昨日施打了16180人次，公費施打人次為13665、自費施打為2515，為單日最高。疫苗接種後的不良事件昨日新增20件，其中18件為非嚴重、2件為其他疑似嚴重不良反應。

疑似嚴重不良反應事件，2件皆為40多歲的女性，其中一位近日接種後次日出現發燒跟接種部位紅腫疼痛，接種後5天因左臉頰跟上臂疼痛到急診就醫，目前住院診治中。另一位是接種後第二天出現左眼模糊、視差感等不適，就醫後診斷疑似為視網膜病變，目前症狀持續中，需回診評估。

境外移入新增12例

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增12例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓（案1233至案1236、案1238）、印度（案1239至案1244）及烏干達（案1237）入境。

指揮中心指出，案1233至案1236皆為菲律賓籍20餘歲男性移工，今年4月20日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告、入境後至集中檢疫所檢疫，5月3日檢疫期滿前採檢結果為陰性。4人檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，5月11日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值分別為34、30、30與34）。

4人在台期間並無症狀，已匡列接觸者41人，其中2人列居家隔離，39人列自我健康監測。

指揮中心表示，案1238為菲律賓籍30餘歲女性，今年4月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告、入境後至集中檢疫所檢疫，5月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值31）。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心說明，案1239至案1244為6名本國籍與1名印度籍，為5男1女，年齡介於20多歲至30多歲，今年3月至印度工作，5月11日返台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，同日進行採檢，於今日確診（6人Ct值分別為30、34、36、35、27、28）；6名個案同班機旅客17人持續於集中檢疫所隔離。

指揮中心表示，案1237為本國籍40多歲男性，2019年11月至烏干達工作，今年4月16日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期間並無症狀；個案5月1日檢疫期滿後返回住處自主健康管理，5月9日出現喉嚨痛症狀，5月11日因發燒、喉嚨痛、嗅覺異常、胸悶等情形，至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值33）。已初步匡列個案接觸者17人，列居家隔離。

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核稿編輯：翁世航