司機沒發現有車禍發生就直接開走，會構成「肇事逃逸」嗎？

根據新聞報導，新北市一輛客運疑似是為了閃避路邊違規停車的轎車而跨越雙黃線，並因此撞上對向車道的另一輛小客車，造成車身與後照鏡被刮傷。但是客運司機並沒有停車釐清相關責任就直接開走，直到被警方通知才到案說明，客車司機則稱自己根本不曉得有撞到車。客車司機會因為不知道有車禍發生就不成立肇逃嗎？一起來看法操的分析。

怎樣算是肇事逃逸？

「肇事逃逸罪」規定在我國《刑法》第185-4條，之所以會有這條規定是為了當車禍發生時，讓肇事者留在現場協助傷者順利得到救助而不是被遺棄在原地，並便於釐清雙方的責任歸屬。

要成立肇逃罪，依法規定必須駕駛「動力交通工具」（汽、機車等，利用人力的腳踏車等則不算）並造成有人「死傷」後「逃逸」才算。過去法律要求所有的肇事者都必須留在現場處理好事故才能離去，所以不論肇事者「有無過失」都應該遵守，也就是說，在過去就算是莫名其妙被別人撞到，只要那個人受傷，不管你有沒有過失都應該留在現場，不然就是肇逃。

不過後來大法官做出第777號解釋，認為要求「無過失責任」的部分違反法律明確性而違憲，所以現在就算發生車禍且有傷亡，只要自己毫無過失，直接離去也不會有刑事責任。

《刑法》第185-4條：駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。

但以為肇事後只要「沒人受傷」或「無過失」就不會有任何問題嗎？其實還是會有行政責任的喔。《道路交通管理處罰條例》第62條還是規定肇事者必須要依規定處置，不然會處1000至3000元之罰鍰，若逃逸還會吊扣駕照1至3個月。

至於發生交通事故後該做什麼才對呢？依《道路交通事故處理辦法》第3條規定，簡單來說就是：1.在道路上設置車輛故障標誌或其他警告設施。2.迅速救護傷者，通知消防機關。3.發生火災應迅速撲滅並通知消防機關。4.不得任意移動車輛及現場證據痕跡，但無人受傷且獲得當事人同意後，可以標記車輛位置及證據痕跡後再移車。5.通知警察並配合調查，但無人死傷且當事人已自行和解者不在此限。

不知情就不算肇逃，但仍可能有賠償責任

既然肇事逃逸罪是為了避免有人「知道發生事故還逃逸」，反過來說，如果根本沒發現有事故發生，那就不會有肇事逃逸罪的主觀犯意，所以也不會有成立犯罪的可能性。

但這在實務上最大的問題就是難以證明，畢竟車輛發生撞擊時產生的聲響跟震動還是滿明顯的，若依「一般社會通念」被法官認為有過失責任的可能性還是很大。

不過根據新聞所述，警察在調閱行車紀錄器與檢視車損情況後，認為此次事故碰撞聲不大且後照鏡也僅有刮傷，客車司機確實有可能無法察覺。客運司機可能因此免於肇事逃逸罪的刑責，僅需負擔民事賠償責任。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航