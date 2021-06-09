老年性皮膚搔癢症發生原因複雜，三大照顧要點常保皮膚健康

皮膚搔癢是年長者非常常見的一個狀況，在冬天的時候更容易發生，一般稱作老人冬季皮膚搔癢症，是因為多種原因所造成的一個症狀。

皮膚的老化

正常的皮膚是有分表皮、真皮與皮下組織，主要是能夠保護身體、調節溫度、分泌廢棄物等功能，然而隨著年紀增長，以致皮膚的功能慢慢退化，皮膚汗腺萎縮，分泌減少，影響皮膚濕度，出現皮膚乾燥。

另外皮脂腺的分泌也開始趨向減少，令皮膚更容易失去水分，進一步使得乾燥的情況變嚴重，此外由於年長者的皮下組織層的脂肪也會流失，造成皮膚變得更薄，很容易破損或是受到侵害。

造成搔癢的原因

老年性皮膚搔癢症發生原因複雜，包括：

疾病：慢性腎臟病、糖尿病、肝病、癌症、疥瘡、濕疹、精神疾病或情緒困擾。

皮膚乾躁：（1）正常皮膚老化。（2）不當的洗澡方式造成。（3）長時間使用冷暖空調。

飲食：飲酒或辛辣食物。

年長者皮膚搔癢照顧要點

一、洗澡沐浴：沐浴洗澡對於保持皮膚的健康很重要，但有幾點需要注意一下

洗澡溫度要注意：過高的水溫會造成皮膚的保護膜給洗掉，造成皮膚更容易乾燥。

沐浴後搭配乳液：使用潤膚乳液的最佳時機就是在剛洗澡完的時候，皮膚含水量最多，加上一層乳液，可以減少皮膚乾癢的狀況。

次數不用太頻繁：冬天的時候可以視情況減少次數，並免對皮膚過度刺激。

沐浴乳的選擇：可以選擇中性、無香精的產品，並且使用的時候，適量就好。

二、日常生活

潤膚乳液的使用：雖然乳液最佳的使用時機是在沐浴後，但平常也可以使用。

防曬保養品：過度紫外線照射會刺激皮膚，是當的使用防曬保養品或是避免過度曝曬，都可以避免皮膚的搔癢。

衣物的選擇：貼身衣物以寬鬆的純棉材質為主，毛衣、尼龍、或是觸感較為粗糙的衣物宜穿在棉製品外層，不宜直接接觸以避免刺激皮膚。

指甲的修剪：定期修剪指甲，避免長輩因抓癢而產生傷口。

舒緩的保養品使用：目前還有些保養品廠商有推出還清涼成分或是止癢成分的保養品，儘量購買成分單純，並且長輩不會過敏的。

居住環境的清潔：長輩的床特別重要，要記得定期更換床單，棉被也要曝曬太陽，避免塵蟎孳生。

三、疾病治療：除了單純皮膚乾燥所造成的，有些搔癢狀況是因為疾病造成，從心理性疾病的失智症、瞻妄，生理性疾病的腎臟病、肝功能問題，除了上述的日常保養外，建議搭配醫療的治療，才有機會改善搔癢的症狀。

除了以上的幾個要點外，若是真的非常搔癢，記得尋求專業醫生的協助，切勿亂用藥物，因為造成搔癢的原因真的很多，以免延誤治療時機，使得病情加重。

一般若只是單純皮膚的乾燥搔癢，以塗抹局部外用類固醇藥膏減少發炎為主。若症狀嚴重時，也可使用口服抗組織胺藥物幫助病患避免因搔抓而引起的表皮破壞。如果不幸合併細菌感染，醫師會再選用局部或口服抗生素來治療。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航