《心智化》：自我如何發展出「能夠想像自我與他人心智狀態」的能力？

文：彼得・馮納吉（Peter Fonagy）, 喬治・葛瑞蓋（György Gergely）, 艾略特・朱里斯特（Elliot Jurist）, 瑪莉・漢普沃斯（Mary Hepworth）

【第一章】依附與反思功能在自我組織中的角色

這一章主要介紹的是依附歷程，以及自我是如何發展出「能夠想像自我與他人心智狀態」的能力，還有這個能力與前述所提及的心智化（或反思能力）這三者間的關係。在全書中，我們不斷強調，心智化能力是自我組織與情緒調節的關鍵，而這樣的能力是兒童透過早年的人際關係脈絡所習得。我們的假設是，反思能力是在嬰兒─照顧者的互動脈絡當中發展而成，而「依附關係的品質」則會影響到母嬰關係中的反思能力。最後，我們將會把這些資料與推論合併至心智理論（theory-of-mind）發展的當代模型中。

反思功能或心智化的歷史脈絡

在哲學與心理學史上，與情感和自我相關的概念與見解一直是相當豐富的。撇開歷史脈絡不談，自我與其相關的概念也是社會科學家與發展學家在近代特別感興趣的話題（例如Bracken 1996; Cicchetti & Toth 1994）。心理學在提及自我時，通常都會追溯到詹姆斯（1890, 1892）將自我區分的兩個面向：主格我「I」 （自我為主體），與受格我「me」 （自我為客體）。主格我是一個主動的主體，負責建構出受格我的自我概念。

用認知神經學的話來說，受格我就是自我的心理表徵，而主格我做為主體，體現這些自我表徵的心智歷程或是功能（Mandler 1985）。主格我組織並轉譯經驗，使經驗能夠連貫，並創造出自由或自主的感受，讓一個人能感受到自己是獨特的個體（見第五章）。而當代發展心理學帶領我們更詳盡地理解組構了自我經驗表徵的心理歷程。

在過去的十年中，發展心理學家注意到，幾乎所有的孩子都能藉由歸因心智狀態，來解釋自己與他人的行為（見第三章與第四章）。這就是所謂的「反思功能」，以發展心理學的角度而言，也就是所謂的「心智理論」。心智理論是藉由發展而習得的能力，讓孩子不只能回應他人的行為，更能讓孩子理解他人的信念、感受、態度、欲求、期待、知識、想像、假裝、欺騙、意圖、計畫等等。

反思功能，或者說心智化的能力，就是使孩子能「解讀」他人的心意（Baron-Cohen 1995; Baron-Cohen, Tager-Flusberg, & Cohen 1993; Morton & Frith 1995），他人的行為也因此變得有意義而且可以預測。與他人相處的早期經驗讓孩子建構與組織了一套多重的自我─他人表徵。當他們更加了解他人的行為時，就能更有彈性地從這個多重系統中選擇要運用的表徵，並在特定的人際情境中做出最適當的回應。

反思功能（reflective function，簡稱RF）是一種能夠把心理歷程操作化的能力，這是個體學習「心智化」的必備能力──精神分析學派（Fonagy 1989; Fonagy, Edgcumbe, Moran, Kennedy, & Target 1993）與認知學派（例如Morton & Frith 1995）都有提到這樣的概念。反思功能或心智化是一種心理能力的展現，與自我表徵有著密切的關係（Fonagy & Target 1995, 1996; Target & Fonagy 1996），它同時涉及到自我反思與人際的部分，理想上能讓個體擁有發展良好的能力，得以區分出自己的內在感覺與外在現實，如此一來，個體就能藉由「假扮」的方式去應對心智功能中「現實」的部分，並在人際互動中擁有自己的心理與情感歷程。

在心理學當中還有另一種自我理論，也在論述這種人與人之間相互依賴且相互理解他人與自己的能力。庫利（Cooley 1912）指出：「那些使我們感到驕傲或羞恥的事，並不是出自於我們自身，而是因為我們能想像他人心中的情感，才會造成這些感受。」（p.153）因此從發展上來看，兒童在早期就具備了一種心理能力，能從他人的心理狀態中，得到自己狀態的回饋。孩子探索他人行為的意義，也可以說是試著標籤、尋找自己心理經驗意義的前兆。

自我組織是由情緒調節、衝動控制、自我監控，以及經驗到自我做為行動主體（self-agency）這些功能，如同積木一樣組合起來的，而理解他人與自己的能力可說是這些功能的根基。本書也將試圖追溯，個體究竟是在哪些階段學到反思或心智化的能力？這種能力是如何扎根於依附關係當中？與自我組織發展的關係又是什麼？還有它在情緒經驗當中的重要地位。在最後一章談到具有心智化的情感體會時，我們會再更詳細地討論此事。

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反思功能的概念出自於丹尼特（Dennett 1978, 1987, 1988）的論文，他認為人能運用三種位置（stances）來預測別人的行為，分別是：身體位置、構思位置與意圖位置。丹尼特以電腦與人類下棋的對弈程式來舉例：身體位置就是電腦設備本身的狀況；而構思位置是指這台電腦所擁有的知識，像是對弈程式的設計。當電腦開始下棋時，我們能推論電腦下一步的棋路，因為我們從中可看出電腦的信念（belief）與欲求（desire），而這就是意圖位置。丹尼特認為，這些預測電腦的方法同樣也可以預測人類行為──我們也可以像猜想電腦那樣，猜想他人在想些什麼。這便是一般心理學中「心智理論」的概念（Churchland 1986; Fodor 1987; Mele 1992）。

「心智理論」指的是個體能用一系列相連的信念與欲求來解釋人的行為。而且心智理論的概念有相當高的解釋力。一些心智哲學家們擴展了丹尼特的理論，把它也拿來檢視潛意識歷程。他們認為佛洛伊德最大的貢獻之一在於，把大眾心理學擴展到潛意識的範疇，把心智理論變成心智的潛意識理論，一些平常就會出現的心智模式，像是夢、神經質症狀、幽默，若用一般的意圖架構去看會缺乏意義，但若加入潛意識的信念、思想、感受與欲求後，就變得很容易理解。

用於研究目的，心智化的操作型定義就是反思功能（Foragy et al. 1998）：我們藉由評估個體解釋自己與他人行為的能力，來衡量個體的心智狀態。特定的經驗會引發特定的信念與情緒，而特定的信念與欲求又會造成特定的行為，也就是說，信念、情緒與特定發展階段中的經驗或關係，彼此間息息相關。個體雖然無法以理論性的方式來理解這些歷程，但當遇到一些事情時，個體可能就會自動運用依附關係中的經驗來做解釋。

因此，我們不只可以觀察到每個人都會用不同方式解釋他人的信念、欲求、計畫，這樣的個人特色也會表現在認知能力上，像是自我意識、自主性、自由與責任感這類的自我組織（Bolton & Hill 1996; Cassam 1994）。所以廣義來看，意圖位置（像是不合理的潛意識舉動）能創造出使自我結構更加統整的連續性自我經驗。

讀者必須注意，反思功能與內省（introspection）絕可混為一談。博爾頓與希爾（Bolton & Hill 1996）指出，內省的缺點在於，它僅能用意識或是自陳的方式來理解心智狀態，而不是一種真的能體會心智狀態的能力，所以內省無法協助個體調整行為。內省或自我反省（self-reflective），與反思功能有很大的差異，後者指的是一種在潛意識中闡釋人類行為的自動化歷程。

我們可以把內省當做是種過度學習（overlearned）的結果，所以如果意識上出現了認知的偏差，內省也會隨之出現系統性的偏誤，很難被偵測與修正。而反思功能的形塑與整合完全位於覺察之外，與內省相反，它是純然對於自我的經驗。所以說，擁有心智的知識並不等於了解自我的經驗，而內省其實只是把心智理論套用在自己的心智狀態上罷了。

相關書摘 ▶《心智化》：「依附理論」如何看待情緒與情感調節？

書籍介紹

本文摘錄自《心智化：依附關係・情感調節・自我發展》，心靈工坊出版

作者：彼得・馮納吉（Peter Fonagy）, 喬治・葛瑞蓋（György Gergely）, 艾略特・朱里斯特（Elliot Jurist）, 瑪莉・漢普沃斯（Mary Hepworth）

譯者：魏與晟, 楊舒涵

為了捍衛人類意識發展中，依附關係與情緒經驗的重要性，四位頂尖的精神分析師挺身而出，重新探索與改進心智化與情感調節的概念，將精神分析式心理治療與發展心理學、依附理論、傳統精神分析技巧結合在一起。四位作者從案例研究與近期精神分析文獻、實務工作中萃取廣泛的素材，來描繪他們的概念，提出新的心理治療模式，讓長期受到暴力對待或忽視的案主能逐漸發展出心智化與情感調節的能力。

全書共分三大部，第一部從哲學、心理學、行為科學、基因研究等領域，探索情感與心智化相關理論，以及基因與環境對發展的影響。第二部從發展角度，探討鏡映、表徵、精神等同、遊戲與假扮等概念，闡述人的自我和主體感如何在嬰幼兒到青春期的漫長過程中，一步步發展出來，並以兒童和青少年案例來說明。第三部則以臨床案例，將討論焦點帶到各種成年人心理病理的治療，特別是困難治療的個案如邊緣型人格障礙症患者等，結語則論及心智化在心理病理學以及心理治療上的綜合應用。

本書是心智化概念的第一本重要著作，提供了所有後續研究的理論基礎。助人工作者、學者專家、教育界人士、對人類心靈感興趣的人，都不能錯過。

Photo Credit: 心靈工坊出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航