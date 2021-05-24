《心智化》：「依附理論」如何看待情緒與情感調節？

文：彼得・馮納吉（Peter Fonagy）, 喬治・葛瑞蓋（György Gergely）, 艾略特・朱里斯特（Elliot Jurist）, 瑪莉・漢普沃斯（Mary Hepworth）

依附理論的觀點

由於在依附理論中，情感是很基本的概念，以至於學者們反而沒有在依附理論裡好好探討過情感代表的意義，這情況有點諷刺。情感之所以在依附理論中具有如此重要的地位，是因為依附關係本身就是照顧者與嬰兒的情感連結。在依附理論與研究中，情感調節是個相當熱門的主題，也許就是因為如此，導致大家都忽略了「情感的意義」這個更基本的問題。不過，解釋也只能到這裡為止，因為就算是發展心理學鮑比（John Bowlby）本人，也很少討論一般性的情感與動機問題。鮑比把依附定義成「情感性的連結」，但卻沒有詳細解釋「情感性的連結」到底是什麼意思。他也強調情緒在依附關係中的重要性，但這並沒有帶來什麼啟示。舉例來說，鮑比主張：

依附關係的形成、維持、終止與重新開始，都會產生許多強烈的情緒。依附關係連結的生成就像是墜入情網，而維持依附關係就像是深愛著一個人，失去依附關係就像是為了一個人而悲痛。同樣地，害怕失去會使人焦慮，而真正失去會令人悲傷；而這兩種情況也可能會產生憤怒。安全感來自於能穩定維持依附關係的經驗，重新連結起依附關係則是快樂的泉源。〔1980, p.40〕

鮑比的見解很有意思，他認為人無可避免地天生就會對一些刺激感到恐懼，像是新奇的事情、突然出現的事情等等，這些事情會激發依附系統。當依附系統被激發，但照顧者卻沒有做出適當的回應時，就會造成焦慮的情感反應。然而這個論點卻沒有受到研究上的強力支持。鮑比也沒有明確指出依附關係究竟是如何促成情緒調節。不過令人感到欣慰的是，最近的依附關係研究愈來愈注重情感與情感調節間的關係。現在，我們將一同來檢視這些進展。

情緒與情感調節

在依附理論中，情感調節的能力是為了讓孩子能從協同調節轉為自我調節。或以斯魯夫的說法來說，這代表嬰兒的調節系統從「兩人的」進展成「獨立的」。斯魯夫著重於情緒在發展上的角色，他發現鮑比並沒有把情感完整地概念化，所以他接下了這個未竟的工作（Sroufe 1996, p.177）。他認為，在約末半歲的時候，孩子才會開始出現情緒。這個說法與基本情緒理論有所衝突。斯魯夫特別反對伊澤德（Izard）認為基本情緒是天生的這種說法，他強調情緒是由照顧者灌輸給嬰兒的概念。斯魯夫認為，在嬰兒出生時，只有一種較原初的情緒，到第一年的後六個月時，情緒會分化為更細緻的形式。此時，嬰兒可以主觀地經驗到情緒，並賦予情緒新的意義。就像斯魯夫所說：「嬰兒在六個月大到一歲時的興奮與情緒調節，已經不單單仰賴於照顧者做了什麼，也包括嬰兒如何詮釋照顧者的意圖與行為。」（p.170）

斯魯夫把情感調節定義為人在面對緊張情況時能維持自我組織的能力，他小心地強調，這種調節能力並不是用認知來影響情感。斯魯夫的建議是，情感調節應該是自我調節能力的「原質」（anlage）或是「原型」。自我調節可說是一系列自我功能當中的一部分，其中也包括自信（self-reliance）與自尊（self-esteem）。斯魯夫剖析自信心的生成就如以下所述：「對照顧者有信心→我與照顧者在一起時有信心→我有自信心。」（1996, p.186）。斯魯夫用依附理論的方式創造出一個內在精神的結構，且把鮑比認為「依附的目的是與照顧者親近」的概念，轉變為「依附的目的是感到安全」（Sroufe & Waters 1977a），但他還是沒有試著論述自信心底下的內涵。

另一個研究情緒角色的依附理論家是馬蓋（Magai 1999）（她對於這個主題較早的研究是用Malatesta這個姓發表，可參見Malatesta, Culver, Tesman, & Shepard 1989）。如同斯魯夫，馬蓋認為鮑比並沒有好好討論情感本身的概念，並指出鮑比的理論與大約同期的學者湯姆金斯有一些類似的地方。相較於斯魯夫，雖然馬蓋比較贊同基本情緒理論，但她把興趣放在父母情感的風格會如何影響到孩子的調節能力。

卡西迪（Cassidy）擷取了馬蓋理論的重點，試著找出依附風格與調節能力的關聯。但馬蓋對她的評論中，對於假設情緒特質／性情會與依附風格完全重疊這種看法，卻持保留態度。

根據卡西迪的說法，情感調節可能與依附的品質有關（1994, p.247）。焦慮／迴避風格的依附關係傾向於將情感最小化，變成過度調節的狀況；而焦慮／矛盾風格的依附關係則會過度強調情感，相較來說就是調節不足。而安全的依附風格呈現了一種開放且彈性的調節方式。更精確地說，卡西迪認為焦慮／迴避型的依附關係相當排斥負向情感，代表著個體無法表達出負向情感，而不是沒有感覺到。但研究者還是無法釐清，為何在焦慮／矛盾型依附中，對於負面情感的反應會如此之大，甚至遠超出實際的感受。卡西迪的研究為依附理論提供一個有展望的方式來思考情感經驗，且被史萊德（1999）進一步拓展。史萊德認為，情感調節的失敗將會連結到各式的病理。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

隨著依附理論的演進，情感調節的概念變得愈來愈重要。然而，對於情感本身的研究卻進展緩慢，還在發展當中。用依附來想情感會有一種很明顯的亞里斯多德式偏見，認為情感在本質上是個要被調節的課題。依附理論與斯多噶學派對情感的觀點沒有太大的交集。依附理論也與勒杜克斯所描繪、達馬西奧所支持的第一種情緒反應無關。霍夫（1984, 1990; Polan & Hofer 1999）研究幼鼠與母鼠關係的結果，與依附理論最為接近，他認為調節能力是由依附而來，並且強調那是隱藏的面向，不受意識所控制。事實上，霍夫警告我們，嚴格來說，這個調節系統所調節的目標不能稱之為情感。

接著我們將繼續討論其他依附理論學者對於情感的不同想法。有群人比較明顯支持基本情緒理論。有些依附理論學者採取了「功能論」的角度，強調情緒不僅是受到調節的目標，情緒本身也可以做為調節者（N. Fox 1994）。另一群人則嘗試建立一個系統去呈現所有的互動歷程（Fogel 1993; Lewis & Granic 2000）。縱使大家研究的範疇不同，但所有的依附理論學者和研究者都贊同，嬰兒從與照顧者協同調節，進展到能夠自我調節，在這過程中，情感經驗都佔有相當的重要性。

在依附理論中談論情感與情感調節時，卻有個令人頭痛的領域，也就是內在結構，或所謂的「內在工作模式」（internal working model）。基本上，內在工作模式的這個概念，可以想成是個體嘗試在內心揣測外在的互動。瑪莉．梅（Mary Main 1991）強調後設認知──一種高階、評估與重組記憶的認知功能──使內在工作模式變得更加複雜。

內在結構的概念在之後論述心智化的章節時會發展得更完整，特別是在探討心智化能力那部分。而本書的學術目的也在於此。我們試著將依附理論重新概念化，把鮑比認為依附就是親近照顧者的這個概念，以及斯魯夫與沃特（Sroufe & Water 1977a）認為依附最重要的功能是讓孩子「感到安全」的這個概念，重新組織起來。

在下一章（第三章）中我們會試著論述，表徵能力不單單是依附關係的衍生物，它本身就是依附的演化功能。麥克林（MacLean 1990, 1993）的三重腦理論中，把腦部的演化分成三個階段：基底區（reptilian）、舊皮質區（paleomammalian）與新皮質區（neomammalian）。以這個分類來區分我們的理論與鮑比的理論也十分實用。鮑比對親近照顧者的想法可能是屬於舊皮質區的工作，而我們著重的心智化與反思功能則可能與新皮質區有關。在下一節中，將會更細緻地講述反思功能在情感經驗當中的重要性，並用一個新的名詞──「心智化情感作用」（mentalized affectivity）──描繪其特點。

總結來說，依附理論在研究情感上有一定的進展，但應該以更多的心力探討情感與情感調節之間複雜的關係。

（文未完）

相關書摘 ▶《心智化》：自我如何發展出「能夠想像自我與他人心智狀態」的能力？

書籍介紹

本文摘錄自《心智化：依附關係．情感調節．自我發展》，心靈工坊出版

作者：彼得．馮納吉（Peter Fonagy）, 喬治．葛瑞蓋（György Gergely）, 艾略特．朱里斯特（Elliot Jurist）, 瑪莉．漢普沃斯（Mary Hepworth）

譯者：魏與晟, 楊舒涵

為了捍衛人類意識發展中，依附關係與情緒經驗的重要性，四位頂尖的精神分析師挺身而出，重新探索與改進心智化與情感調節的概念，將精神分析式心理治療與發展心理學、依附理論、傳統精神分析技巧結合在一起。四位作者從案例研究與近期精神分析文獻、實務工作中萃取廣泛的素材，來描繪他們的概念，提出新的心理治療模式，讓長期受到暴力對待或忽視的案主能逐漸發展出心智化與情感調節的能力。

全書共分三大部，第一部從哲學、心理學、行為科學、基因研究等領域，探索情感與心智化相關理論，以及基因與環境對發展的影響。第二部從發展角度，探討鏡映、表徵、精神等同、遊戲與假扮等概念，闡述人的自我和主體感如何在嬰幼兒到青春期的漫長過程中，一步步發展出來，並以兒童和青少年案例來說明。第三部則以臨床案例，將討論焦點帶到各種成年人心理病理的治療，特別是困難治療的個案如邊緣型人格障礙症患者等，結語則論及心智化在心理病理學以及心理治療上的綜合應用。

本書是心智化概念的第一本重要著作，提供了所有後續研究的理論基礎。助人工作者、學者專家、教育界人士、對人類心靈感興趣的人，都不能錯過。

Photo Credit: 心靈工坊出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航