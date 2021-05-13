全台大停電：馬英九宣傳核四公投、綠營粉專挺三接，台電澄清「電網故障不是缺電」

今（13）日下午高雄興達電廠發生跳電事故，導致全廠停機，全台多處大規模停電並分區輪流限電，影響戶數最超過800萬戶。而涉及電力供需議題，將在今年8月在公投的重啟核四和保護藻礁，也因而成為各方交鋒戰場。前總統馬英九就立刻趁機呼籲「支持核四重啟公投」，許多綠營支持者也立刻藉此強調「三接重要性」；不過民進黨立委洪申翰強調，停電是因為輸電網故障，並不是「缺電」。

根據台電的說明指出，主要是因高雄市路竹北超高壓變電所匯流排設備故障（故障原因正在釐清）台電解釋，停電主因是匯流排故障，匯流排功能可比擬做延長線，把電分送到不同的線路，「今天不是缺電問題，是電送不出去；本來電要送出去，結果延長線壞掉了」。

台電說明，因為電廠的電送不出去，基於電廠保護機制，便有了停電做法，供給減少之下，全台灣電力才會不足，因而啟動分區停電措施；至於匯流排故障原因，台電目前仍在調查中，不過這次停電規模並沒有比2017年815大停電更大。

台派粉專強調三接重要性：請環團放過台灣

過去由民進黨前市議員王浩宇經營的粉絲團「我是中壢人」，就發文指出，這次興達電廠跳電，大潭電廠的兩個新機組因為天然氣供應不足，無法即時補上用電也凸顯了長期南電北送的問題，北部沒有天然氣接收站，因此政府才規劃在大潭興建第三天然氣接收站，完工後北部用電即可自足。無奈幾年來一直遭到潘忠政等環團抗議，無法即時完成，並稱「拜託環保團體放過台灣吧！」

而台派粉絲專頁「脫北者冰狼」也表示，他認為三接外推無法解決用電當務之急，應該直接按原案蓋下去，不然「今日興達明日大潭」，獲得許多粉絲支持，並警告挺藻礁公投的人，「現在不要給我用電」。而「菁蕪雜誌」也表示，這次停電 凸顯的是南電北送的問題，直接點名提起藻礁公投案的潘忠政和支持的時代力量，要對方「出來打球」。

國民黨批承諾跳票，黃士修指台電「綠燈」造假

國民黨下午則表示，這是蔡政府執政以來發生第2次無預警的大停電，造成有民眾受困電梯，紅綠燈失靈，商家無法營業，連防疫指揮中心記者會都被迫中斷，造成極大影響與不便，蔡英文總統一直保證台灣不缺電，今天卻無預警大停電，承諾又再次跳票，政府的能源政策顯然有問題，應該進行全面檢討，提供全民穩定的供電。

而發起「以核養綠」、「核四重啟」等公投案的「核能流言終結者」創辦人黃士修，接受《聯合報》採訪時則表示，台電今天下午3時就宣布全台緊急分區輪流限電，但根據下午3時22分在台電網站公開資料顯示，當下的備轉容量率卻顯示「綠燈」，指供電充裕、有10.01%的備轉容量率，「不就騙人嗎？」

黃士修說，興達燃煤機組跳機引發連鎖效應，讓各地輪流限電，根本原因可能跟2017年的815大停電一樣，都是備轉容量不夠，815當天傍晚備轉容量「亮紅燈」只有3％，而大潭電廠6部機組一口氣跳掉10%，導致備轉容量變成負值才會大停電。如果今天像台電網站顯示的有10％備轉容量，而興達幾部燃煤機組了不起跳掉2、3％，到現在備轉容量應該都還是「綠燈」不可能出事，真正原因可能是備轉容量只有3至4%，台電網站顯示10％騙人。

黃士修說，興達燃煤機組已被抗爭多年，但「跟中火一樣關不掉」，質疑此次跳電可能是因為機組火力全開，天氣愈來愈熱，這兩天用電紀錄持續攀高，機組調不過來「就出包了」。黃士修批評，民進黨說台灣不缺電也反對核四，但現在就是缺電，不過民進黨大概在停電事故後，就會「帶風向」批評藻礁團體擋天然氣、又說核電幫「趁火打劫」，但即使民進黨繼續逃避問題，民眾眼睛也是雪亮的。

而前總統馬英九則發出自己在「走樓梯」的照片，並呼籲「支持核四重啟公投」。

民進黨：核電幫不要「趁火打劫」

民進黨立委洪申翰表示，現在的狀況是由於路竹北超高壓變電所匯流排故障，也就是電網系統的故障所造成，導致興達2號機、4號機及複循環發電3號機、4號機跳脫，影響約2000MW，實行緊急分區輪流停電，目前已在控制中，應可逐漸恢復，請民眾不用慌張。

洪申翰說，現在的跳電或停電，是電網設備故障瞬間，為了穩住系統電網的電壓跟頻率，所做的自動低頻卸載，今日午後用電尖峰時段的備轉容量應該有超過3500MW，其實是超過這次瞬間跳脫的2000MW，所以「不是電廠不夠，不是缺電。」

一是有發電、輸電、配電三個階段，讓大家獲得電力；他並表示，今天是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足的問題，因此絕對不是缺電。洪申翰解釋，因為瞬間減少一部分電力，需要穩定電網，所以以停、限電方式穩住電壓頻率，讓電力系統逐漸恢復。他表示，此次事件呈現電網風險管理設計的問題，不是缺電問題。

民進黨副秘書長林飛帆也在臉書上表示，這次事故凸顯的，不是台灣缺電，而是跨區電網系統的風險管理的重要性，擁核人士的說法，是趁火打劫的販賣恐慌，非常不道德，請大家不要誤傳，杜絕假訊息。

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和稿編輯：翁世航