徒步環島住宿經驗談：搭帳篷、睡超商、換宿，還有哪些注意事項？

文：謝季君（Jo是愛旅行）

徒步環島的住宿資訊，應該是我徒步環島影片發布後，除了路線規劃之外，最常被問到的問題！

如果還沒看徒步環島的路線規劃影片，可以點這個連結去看一下，相信搭配住宿規劃的影片去計畫你的環島，絕對可以幫你省下不少時間！

環島的方式可以有很多種，但徒步的住宿規劃肯定是其中最困難的，因為每天能步行的公里數有限，而很多地方的住宿點不是那麼充足，所以非常需要隨機應變的能力。

這篇文章能幫助到的絕對不只是徒步環島，就算你打算要單車或機車環島也會有注意。

如果你們想知道我的徒步環島詳細住宿資訊，可以到這個連結填寫表單，免費領取徒步環島懶人包。這份懶人包裡包含徒步環島的行李裝備、攝影剪輯、路線規劃、住宿資訊的重點整理，不管你是正準備要出發，或是你身邊有人計劃要去環島的，相信這份資訊能幫你的事前準備事半功倍。

好了，廢話不多說，我們馬上開始今天的主題！

第一：借住親友或徒友家

我必須先自首，我在出發前做了一個很不好的示範，就是大辣辣的在我的臉書、IG，還有徒步環島聯誼會的臉書社團公開徵求住宿。因為我多年來旅行常常使用沙發衝浪的關係，所以蠻習慣借住當地人家，才沒想太多。但在公開徵求的同時，你也把自己暴露在危險中，如果可以還是盡可能低調一點。就算借住，也要懂得判斷選擇自己值得信任的親朋好友家。

至於如何避免危險發生的資訊和故事，我打算之後另外和大家分享，先回到今天的主題，談談借住親友家的優缺點：

優點大家應該都想得到，就是不用錢、也有很大的機會被招待的好好的，更有可能在你隔天出發前塞給你一堆食物，感受到滿滿的人情味，能量充到最滿再上路。

缺點除了可能走了一天下來很累，但出自於人情壓力難免還是要應酬一下，分享徒步環島的故事或是你的近況等等。所以如果可以，通常我會安排兩個晚上的時間借住，讓我可以一個晚上好好的和他們分享聊天，另一個晚上可以早點休息，讓自己好好補充體力。

還有就是你的親友通常不會住在主要幹路的大馬路上，也就表示為了享受免費又安心舒服的住宿，你可能常常需要繞道而行，很有可能會讓你多走好幾公里，甚至增加行程的天數，這都要根據你自身的情況去判斷。

第二：住青年旅館、民宿或一般旅店

蠻多人的行程會規劃沿著火車站走，因為火車站附近基本上都一定會有旅店，就算沒有你也可以搭火車到最近的站找地方住，隔天再搭車回來繼續走就好。

這個情況發生在我走蘇花公路的時候，因為住宿點不足的關係，大部分的人都會把里程數拉長盡快走完，也很多人會在和平下榻，但價格也不是很便宜。最後因為我們想慢慢走、慢慢欣賞蘇花的美，也因為我平常沒有運動的習慣、體力不是很好，所以選擇在南澳的「三號月」台住三晚，每天都搭火車回到前一天結束的點繼續走。「三號月台」離南澳火車站才160公尺，續住的話背包床位每晚才450元，老闆和老闆娘把老屋改建的非常舒適，在這裡住三晚，都比在和平住一晚便宜，如果你又只有一個人，沒有旅伴和你分擔房費的話，可以列入考慮。

選擇住在南澳，不僅是住宿經濟實惠，吃的選擇也多，連續三晚都可以吃到不一樣的美食。推薦要走蘇花的徒友，可以選擇這樣的住宿方式。

選擇旅店，除了要在預算內之外，還要記得不要離主要幹道太遠，也要特別注意有沒有洗衣機，就算沒有洗衣機，也至少要有脫水機，不然會很崩潰。

至於在哪裡訂？現在的訂房平台很多，Agoda、Booking.com、Airbnb任你選，或是直接打電話到店家去詢問最快喔！

Photo Credit: Jo是愛旅行

第三：睡便利商店

我自己沒睡過便利商店，但我有聽過一些徒友睡便利商店的經驗，大部分都睡得不是很好，除了開門關門的叮咚聲之外，有些便利商店是不允許明目張膽地趴著睡覺的，也很有機會遇到手機、行動電源都沒電，但借不到充電的情況，所以我覺得除非逼不得已，盡量不要睡便利商店，不然也沒辦法好好休息，隔天走起來也會很累。

第四：帶著帳篷，走到哪睡到哪

一開始我也是打算帶帳篷，但後來因為剛開始西半部的住宿找得很順利，根本沒機會用到帳篷，就沒打算帶，打算等需要用到的時候，再請朋友店到店寄過來，才不會一整路背著，造成肩膀的負擔。

結果一路上遇到帶著帳篷的徒友，幾乎也都沒用到，因為台灣真的太方便了，很少有找不到住宿的時候，又讓我想到可以用火車輔助的方式，所幸也就把帶著帳篷、走到哪睡到哪的瘋狂想法拋諸腦後。

如果真的想嘗試這種方法，會建議春天或秋天出發，天氣會比較舒適。也盡量避開寒暑假，很有可能會遇到學校關閉。

大部分會建議借住廟宇、學校、或活動中心。走到比較偏鄉，可以問看看消防局有沒有地方借你搭帳。聽說市區內通常會比較難申請。也可以先打電話到學校的總務處問看看，但因為近期疫情的關係，很多機關都不開放，所以難上加難。

想要隨性一點，可以當天抵達時問看看當地的里長，常常當地人會有出奇不意的住宿點可以提供給你，如果被拒絕了，也不用灰心，這都很正常，截至目前為止，我還沒聽說過有人真的露宿街頭的。

不過這個方法，我還是提供給時間行程比較彈性、也比較隨遇而安的徒友，相信也是另一種不同的體驗。

第五：除了特殊節日，否則不用急著預訂

大部分我都是當天，最早前兩天才訂住宿，除了連續假日，或是像台東熱氣球的週末晚上，不然基本上都找得到住宿，不會滿房。

我有在路上遇到徒友，事前全部訂好住宿，結果路途中因為出了車禍，必須休息一陣子，卻還是得依照已預訂好無法取消的住宿被迫前進。

也有遇過走到一半，被原住民熱情邀約去參加豐年祭，參加完後發現是台東的熱氣球嘉年華，週末的晚上不管是鹿野還是台東市區一個床位都訂不到的徒友。一路上的突發狀況很多，無法預測，所以大家仍要邊走邊看，走久了就懂得判斷了。

第六：真的遇到找不到住宿的情況，要去哪裡問？

除了幾乎所有徒友都知道的FB社團「徒步環島聯誼會」之外，還有Jo的同期徒友「妮娜的說走就走」整理出來的徒步環島資訊連結也很強大，但首先一定要自己先做好功課，不要直接當伸手牌，真的找不到，可以搜尋社團前輩以往提供的資訊，再沒有才發文或留言詢問，這些都是基本的禮貌。

再來，如果妮娜的資訊有幫助到你，或是想要分享的話記得要標記出處，才不枉費人家花費大把時間整理出來的資訊唷！

不只是妮娜，即使是其他徒友無私公開的訊息都是一樣，一起做個有sense的徒友吧！

第七：除了以上的分享之外，還有什麼省錢的住宿方法可以選擇？

一路上我遇過蠻多徒友友善的旅店，很多都有提供折扣，甚至是免費住宿，我有入住過的也都會標記在我的懶人包裡，有需要的人都可以點這個連結填單領取。

這邊想強調的是，沒有人對你的好是應該的，如果入住到這樣的友善旅店，除了盡可能當一個優質住客之外，可以在社群媒體分享心情日記時，標記或提及旅店，簡單地表示謝意，同時把這樣的優質旅店分享給讓更多人知道。

我自己當時身上有準備和朋友一起製作的環保明信片，在離開前寫好留下，當成一個小禮物。就算來不及寫，環島結束後我也都有補寄回去，這些小舉動和小禮物都不會花費你太多成本，卻足以表示誠意。現在的時代還能夠有這樣的交流，我覺得是非常珍貴的。

另外，如果你本身就有在經營社群媒體，建議可以在入住前一天或當天，傳訊息給旅店簡單自我介紹並表明來意後，問看看是不是剛好有空房或空床，可以藉由協助曝光打卡的方式來交換住宿。

如果沒有在經營社群媒體的徒友，時間上允許的話，也可以試看看打工換宿，我也有遇過邊打工邊換宿環島的徒友，一環就是一年半載的，又是另一種不同的體驗。

下一次的徒步環島番外篇，大家想先看我徒步環島的總花費，還是一個女生徒步環島怎麼避免危險呢？或是你們有其他想看的題材，可以留言讓我知道，我會根據你們的留言，陸續準備接下來的影片題材。期待看到你們的留言和分享！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航​