我們與悶的距離：你的簡報設計，有沒有考慮到「場地」？

文：上班族簡報日常

這幾年出版的簡報書籍，或是舉辦的簡報課程，通通都喜歡高舉「觀眾為王」的口號；意即簡報內容要與觀眾有關聯性，是他們日常所想所畏，來引起和保持注意力；這樣做故然沒有錯，然而在內容以外，從簡報設計的角度，你有沒有為觀眾去思量過呢？你會為特定的觀眾和場地調整投影片的設計嗎？壞設計而悶慌了觀眾，再好的內容又如何傳遞呢？

先旨聲明，我是和議「觀眾為王」的取向，只是發現很多上班族，甚至是講者，把內容都預備好了，但沒有把工作做到盡頭，設計上未曾考慮到場地對觀眾的影響。

固然要去理解觀眾的背景，他們對內容的了解程度，他們對講者的期望，他們日常挫折的地方，這些通通都對內容準備絕對有幫助。然而，如果被安排下星期去為部門或公司做一個簡報，除了滿足好奇心以外，有幾多個人會介意場地所在？

賣夠關子了吧？場地對簡報設計有何影響？

註：疫情下的遙距簡報，請參閱前文；這裡是為現場簡報做好準備。

我們與觀眾的距離

最經常出現的錯配，就是文字的大小。以下是你在做簡報投影片時的視覺：

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

以一個普通課室為例，這是學生或是聽眾的視覺：

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

發現了投影片不成比例地縮小了嗎？投影片上的文字，在自己的電腦上看還可以，但在學生或是觀眾眼中，很容易變成小得可憐。他們或許要猜度文字的內容，因爲看不清而覺得沒趣，甚至因此把你標籤成沒有為他們做準備，索性看手機或是放空便算。

遇上更大的場地，例如中學、演講廳，未必每處也有創投商演常見的超巨幕，投影片與你在準備時的大小差距可以更大：

Photo Credit: Shaylor @Flickr CC BY SA 2.0

亦即是說，不要盡信甚麼投影片內文要幾大、標題要幾大的說法。先要考慮簡報場地中，觀眾看的角度和距離，調整到至少他們能清楚看見的大小。

我們與光暗的距離

有些人喜歡開了燈，有些人喜歡關了燈，有些人喜歡半暗。

我是指簡報的時候。

要是部門、公司或客戶，喜歡在簡報時關燈，那麼投影片的背景，暗一點可以減輕眼睛的疲勞。有些主管會覺得深色是不好運的事情，這時候又是發揮上班族小心機的機會了，把全白背景的投影片換成淺淺的灰，不用調整文字顏色之下，一方面減低一點背景的刺激，也留下足夠的對比。同時也要小心，不同投影片頁數之間，不要在全亮或全暗的背景中轉來轉去，要顧及觀眾眼睛的適應。

我們與主角的距離

有時候你會代表公司去拜訪客戶、示範或推介產品，金融或科技業多數會有很光鮮亮麗的board room。主角們，例如行長、C-suite、部門主管等，都會選擇坐在中後方，視線可以觸及所有人，也顯示自己的地位。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

然而在board room內的電視機或投影機，多數也不算大，討論一些複雜的商業流程，或是數據分析的時候，不可能如前所述，把文字都放大成主角看得清楚的大小。主角們也不會像working level一樣，離開自己的坐位，和你一起站在電視螢幕前討論細節。

這些時候就要think outside the box。把商業流程表或是複雜的計算，用A3紙先印好，分發給眾主角們，他們自己看也好，三五人圍著作內部討論也好，也有充足的大小。為什麼A4不可以？紙張愈大，主角也看得愈舒服，也可以放在離自己遠一點的位置閱讀。他們把眼光放遠一點，就愈容易來回於你的身上。要是低頭才看得清楚，誰還會再抬頭看你呢？

我們與設備的距離

簡報中最常用的設備，就是投映機和電視螢幕。

場地使用投映機，與你在電腦上準備的時候相比，色彩多數較淡，對比多數較低。簡報投影片的顏色因此就可能要深一點，文字與背景的對比要強一點，來作出相對的彌補。

你或許會說，調整投映機的輸出不說行了嗎？對啊，要是簡報前同一場地有會議，你根本沒有時間調整，甚至有時候投映機的遙控是在電腦支援隊的同事手上，那你會想在其他觀眾面前慢慢找椅子爬上去調整投映機嗎？還是前一天花一點小時間，調一個簡報高對比版本以防萬一？

與投映機相反，電視螢幕多數是高亮度、高飽和度，那，又有甚麼問題？

我們看看陳時中部長獲讚無數的精準防疫一百天簡報，原圖的外框是較淡較暗的藍色：

作者截圖提供

到運用電視螢幕作簡報的時候，外框的藍色變得高亮，甚至有一點搶奪眼球了。這裡的外框不應該搶去內文的風采，所以應要為更深或更暗的顏色。（其實撤去也可）

作者截圖提供

有一些科技展覽，會用四個電視螢幕，透過「田」字型的合併成為更大的螢幕。

這對觀眾來說，愈大是愈好。

除非作簡報設計的你沒有查問過，而慣性地把所有東西都置中。

重點和文字通通都卡在兩個或四個螢幕之間的邊框了唷。

簡報場地、光暗、器材，都會影響設計上的大小、色彩、亮暗。

想自己努力準備的內容能傳遞得最好，多問一句：

「場地在哪？」

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航