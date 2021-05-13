2小時國安高層會議後，蔡英文宣布：7月底供應第一波國產疫苗

（中央社）國內疫情升溫，總統蔡英文今天表示，向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗，同時政府也將擴大國內疫苗生產及研發能量，支應未來需求。

蔡總統下午召開國安高層會議後，歷時兩個多小時，她會後親自在敞廳發表談話並說明會中討論重點。

總統說，近來因為國內疫情升高，疫情指揮中心升高防疫等級，今天召開國安高層會議，針對各機關就疫情變化所進行的因應整備及未來可能遭遇狀況作出討論，確保防疫工作能夠充分到位、安定民心。

她提到，過去一年多來因為政府與民間共同努力，團結防疫讓台灣可以做到世界各國企盼的如常生活，不過，最近大家對防疫的警戒心稍微有些鬆懈，面對全球疫情升高，周邊國家情勢嚴峻，台灣也出現本土感染的此刻，請民眾務必不能鬆懈。

總統強調，現在所面臨的情況不論是本土感染、社區防堵或者物資搶購，這些現象過去都發生過，但是每一次都靠著團結防疫度過難關，希望藉這一次的疫情升高，民眾能夠提高警覺，強化各層面的防疫整備工作，做好每一個環節，才能讓台灣繼續在變化難測的疫情中，持續建立堅固的防疫堡壘。

總統表示，國安高層會議中有幾個重點，首先，指揮中心前天已經提升疫情警戒等級，疫情是國安事務，防疫等同作戰，請行政院負起統籌指揮的責任，責成及督導中央機關與地方政府嚴格要求業管範圍及轄區各場所，務必落實各項防疫措施，有效低控制疫情。

第二，在疫情方面，指揮中心務必儘速掌握這一波疫情感染源，並做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑及警示所有可能的接觸者，務必有效防止疫情擴散。同時，也要公布正確、完整的訊息，來安定社會民心。

第三，疫苗整備方面，向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，請主管機關隨時掌握進度，預做分配準備。國內疫苗研發的部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。

總統說，指揮中心現在要預做規劃，鼓勵國人踴躍預約登記，讓後續施打能夠有序進行，接種疫苗的人越多，群體防護力就越強，台灣就會越安全。另外，為了確保有效因應未來各種疫病的挑戰，政府將要擴大國內疫苗生產及研發的能量，支應國內未來需求。

第四，防疫及民生物資整備方面，目前無論是物資、或者物資的原料都十分充足，供應絕對無虞。相關機關務必確保供應管道暢順，提供民眾完整、充分的資訊。

總統呼籲民眾，既然物資充裕，就不需要搶購，避免群聚風險。事實上，搶衛生紙、搶泡麵這些事情，去年也都經歷過，事後都證明，搶購的民眾真的多慮了。

第五，有關經濟及金融整備方面。這幾天股市雖然有短期波動，但是國內經濟的基本面是良好的，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，第一季的經濟成長率也達到了8%以上。

總統說，從各方面看來，股市波動主要是受到心理面影響，她請各相關機關密切注意股匯市動態，並維持金融市場正常運作及穩定。

另外，總統表示，行政院今天也通過特別條例修法草案，規劃將紓困振興措施延長1年，預算總額再增加2100億元。財政部和經濟部，也都已經規劃短期因應措施。相信只要大家能夠落實防疫，讓疫情迅速得到控制。

第六，總統提醒大家，這幾天有一些假訊息陸續出現，目的或許是挑動社會情緒，或者是破壞民眾對指揮中心的信心。政府會啟動專案調查，追查假訊息散播，也會提供正確資訊給民眾。

總統呼籲，防疫不是陳時中指揮官一個人的事，也不是指揮中心一個單位的事；政府各部門會互相協調，中央地方也應該相互合作，因為每一個人，都是防疫總動員中不可或缺的一員。

責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航