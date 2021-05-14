【更新】和平醫院2住院患者確診COVID-19，北市府：狀況與SARS不同，無封院危險

2021/05/14 10:25 更新 責任編輯：朱家儀｜核稿編輯：楊士範

柯文哲：和平醫院急診暫停營業，門診僅接受已預約患者

柯文哲今日早上也與指揮中心召開記者會，針對聯合醫院和平院區，做出以下決定：

急診暫停營業，但保留快篩的能力

門診部分僅接受已預約的患者，不接受現場掛號

5月13日起，病房A6只出不進

5月13日起，病房B6、B7不進不出

柯文哲表示，由於萬華地區可能仍有確診者，今日開始將在萬華設置4個快篩站，目前已有快篩站的是中興醫院、和平醫院、西園醫院，今日下午會再增設1處。作業時間為早上8點到晚上12點。

目前建議需要來做快篩對象，為曾於4月15日之後，

至萬華區茶藝館之相關工作人員及顧客

因發燒或上呼吸道症狀，於萬華區就醫或藥房買藥之民眾（不限萬華區）

因發燒或上呼吸道症狀，曾於其他區醫療院所就醫之萬華區民眾

遊民、外籍配偶或弱勢族群

有意願篩檢之民眾（有症狀者建議來）

柯文哲表示，台灣目前沒有身分證的外籍勞工大概有約5萬人，凡是來做檢查或就醫者，會給予「特赦令」，不會因為來就醫就遣送回國。

另外針對2未確診者的就醫時間說明，以及風險對象的匡列檢查部分，詳細資訊如下：

圖片來源：和平醫院兩確診 臺北市防治調查記者會

圖片來源：和平醫院兩確診 臺北市防治調查記者會

圖片來源：和平醫院兩確診 臺北市防治調查記者會

傳有醫院收治2住院患者確診，疾管署召開緊急會議

中央流行疫情指揮中心表示，昨（13）日晚間接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），初步已匡列相關工作人員42名，進行居家隔離及採檢。

台北市政府發言人陳智菡與衛生局長黃世傑隨後也證實，院內有2名病患確診COVID-19的，為台北市立聯合醫院和平院區。但目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，請市民朋友不要恐慌。

疾管署昨日晚間發布新聞稿表示，指揮中心接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。

指揮中心表示，經初步調查2案均為60多歲之男性及女性，係於5月9日至該院急診就醫，並分別於9日及10日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名，進行居家隔離及採檢。

指揮中心表示，已於昨晚召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。 該院急（門）診營運降載，並全面清消。 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

北市府：出現確診患者為聯合醫院和平院區，目前沒有封院危險

至於究竟是北市哪家醫院，《中央社》報導，台北市政府發言人陳智菡說明時，表示目前出現2名病患確診COVID-19的，為台北市立聯合醫院和平院區（簡稱和平醫院），已與疾管署取得防疫措施共識，今天會再向民眾說明。

Photo Credit: 中央社 台北市衛生局長黃世傑13日晚間證實，台北市立聯合醫院2名住院病患確診COVID-19，並表示已按照SOP開始進行清潔消毒工作

台北市衛生局長黃世傑表示，已把確診病患轉到負壓隔離病房，現在開始清空相關區域，暫時不要收病人，按照SOP開始進行清潔消毒工作。聯合醫院則回應，相關細節由指揮中心統一公告為主，目前院方已開始進行清消作業，並請相關人員居家隔離或自主健康管理。

《中央社》報導，陳智菡強調，柯文哲昨日晚間親自到和平院區視察，狀況都在控制當中，與當年SARS狀況不同。這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險。仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌。

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