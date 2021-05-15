角逐年度糞Game、開賣四天就被下架的傳奇遊戲《Final Sword》

文：Michael Chang

許多遊戲開發商為了讓玩家擁有更好的遊戲體驗，難免會參考與借鑒其他經典遊戲裡的內容。不過有一個來自韓國的遊戲開發團隊HUP Games，在任天堂Switch與手機上釋出的《Final Sword》，完美地套用了Steve Jobs知名的座右銘──「Great artists steal」精神。

首先，進入遊戲主畫面，是不是覺得跟2017年度名作《薩爾達～荒野之息》有87像呢，就連主角手拿的武器也是劍與盾牌。

圖片來源：作者提供

接下來看到主角人物的設定，瞧瞧那銀色的頭髮、劍擺放的位置，你不說我還以為是2015年度最佳遊戲《巫師3》的主角傑洛特（Geralt），不過很抱歉，傑洛特可是比這個主角帥上100倍。

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而遊戲故事的劇情也是相當的......簡明扼要，由於主角媽媽生病了，為了拯救媽媽，主角便開啟了冒險的旅程......你一定也發現了，這個動畫的粗糙程度會讓人懷疑自己的眼睛，是不是穿越時空到20年前，還是在看小學生作業？

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而當玩家剛踏出城鎮，首次遇到小怪，看到這顏色身形有點面熟，不說還以為是遇到了《勇者鬥惡龍》的史萊姆呢。

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在讓人不知該不該繼續玩下去的低成本動畫中，我們繼續了。接著很快發現《Final Sword》裡的怪物長相奇特，一時不知該如何形容。

像是擁有一身肌肉的狗或是會站立的狼，醜歸醜，這些怪物的攻擊力卻極高，初級玩家大概被打個3下就會回家領便當。遊戲設定之奇特，讓人更好奇這個遊戲到底接下來會發生什麼。

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打到頭目等級的怪物時，就會發現有更多讓人滿頭問號的bug，像是視角切換的問題，或是主角時常揮空砍不到怪物是很平常的事，正疑惑的下一秒就被砍死了。

除此之外，遊戲裡的小怪會不斷不斷地出現，時常打完一隻，立刻又出現另外兩隻。不過若玩家跑到特定範圍外，他們又會自動消失或是在原地放空。

另外，除了抄襲剛剛說的幾款遊戲名作之外，看看這個打Boss關卡，被岩石跟河水圍繞的場景，怎麼看都跟2019年度最佳遊戲《隻狼：暗影雙死》的獅猿戰鬥場面十分相像，連Boss外觀跟身形都有點類似（但就是簡單了點）。

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當玩家來到了沙漠區域，發現除了地面溫度過高會持續扣血的機制之外，這個恐龍化石的場景跟《薩爾達～荒野之息》裡的沙漠場景根本一模一樣。

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其實《Final Sword》的確有向過去的年度最佳遊戲公開借（ㄔㄠ）鑒（ㄒㄧˊ），因為他們的Instagram大方在電玩展拍攝了這些經典作品的展示。而遊戲中城鎮的背景音樂，則明目張膽從〈薩爾達的搖籃曲〉原封不動直接置入，直接導致《Final Sword》在7月初剛上架到Nintendo Switch不到四天的時間，就被任天堂官方下架，變成了一個傳說。

這款遊戲的bug實在太多，以下列舉讓人邊玩邊罵、邊罵又要玩的四個廢到笑bug：

#01：怪物往主角衝去時，會無視地形變化而直接跌落山谷：

#02：落水直接Game Over：沙漠裡的水池應該是可以幫助主角補血或是游泳的吧？不，主角根本不會游泳......WTF！（還說抄襲薩爾達，至少抄襲更完整一點啊......）

#03：主角GG倒地後，還能繼續前進打怪：

＃04：被王位吃掉：還有玩家已經看到最終之劍的寶座，衝過去卻被王位壓扁，令人哭笑不得。

雖然《Final Sword》真的是從動畫品質、遊戲平衡到劇情設定都很廢，還牽涉抄襲經典作品，但是玩家們卻沒有一昧地謾罵，反而會是邊玩邊帶著嘲諷心情繼續看這部「問題作品」。甚至許多玩家以找出各種bug為樂。

這樣的遊玩感受，就好比第一次玩到《貓利歐》（Cat Mario），玩家其實都知道是抄襲第一代瑪利歐，場景和配樂都一模一樣，只是角色跟敵人都換成了面帶微笑的貓跟小幽靈，但是這款遊戲的難度卻比瑪利歐難上數十倍。

此外，玩家會在原本常理的過關路上，遇到很多陷阱跟不合邏輯的障礙物出現，然而這款遊戲不但沒有被玩家抵制，反而帶動了更多厲害的玩家來挑戰。

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最後，雖然《Final Sword》曾因抄襲薩爾達BGM而被Switch下架，然而目前在日本卻引來一票玩家瘋狂想要debug的熱潮，遊戲實況的直播間也是笑聲不斷。

雖然抄襲絕對不是件好事，不過從他們能將各個神作集合成一款大雜燴的惡搞方式來看，至少在行銷跟宣傳策略上還蠻成功的，相信這款遊戲的廢度絕對有實力能拿下「年度糞Game」（KOTY，Kuso-game Of The Year）的殊榮，歡迎有興趣的玩家們也一起來笑一下。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航