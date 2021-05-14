高耗能、高污染讓馬斯克改變主意，比特幣到底有多耗電力？

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，因為比特幣在生產過程中消耗太多石化能源，且為了抵制高污染、高碳排的煤炭，將拒絕接受以比特幣購買特斯拉，並著手研究其它更環保的加密貨幣。而日前統計整體比特幣網路中消耗的電量，幾乎等於整個阿根廷的用電量，其中又以中國為礦工（生產虛擬貨幣的人）最多的國家。

近年中國能源吃緊，隨比特幣價格攀升，民間的挖礦風潮持續熱烈，更進一步緊縮能源需求。當再生能源無法追上時，中國就只能被迫燒更多的燃煤，加速了碳的排放。在此情況下，身為再生能源倡議者的馬斯克，相較於日前大力讚揚比特幣，到後來果斷拒絕的立場轉變，是有跡可循。

馬斯克：比特幣生產應從「石化能源」轉型成「永續能源」

日前馬斯克聲稱虛擬貨幣有價值，並且購入大量比特幣，導致比特幣市場聞訊大漲，不料，近日他卻在推特上宣布，因為比特幣挖礦產生的電力不夠環保，甚至加速使用化石燃料來發電，因此中止接受以比特幣付款購買特斯拉車款。

發文中還特別提到，尤其是「煤炭」這種污染最嚴重的燃料。

馬斯克進一步表示，特斯拉不會賣出任何比特幣，該公司打算在挖礦活動中，從「石化能源」轉型成「永續能源」時，再用它來進行交易。

馬斯克認為，在許多層面加密貨幣都算是一個很好的東西，未來一定很有前途，但是必須減少對環境帶來的危害。

他指出，等到比特幣使用「再生能源」的比例提高後，就會用它來進行交易，而特斯拉目前也正在研究，其他耗能少於比特幣1%的加密貨幣。

消息一出，特斯拉股價12日下跌4%至589.89美元，上述消息傳出後，盤後再挫低逾1%報580.64美元。比特幣價格也應聲重挫，一度跌至52,466.99美元，24小時內跌幅約7%。

比特幣到底有多耗電力？

《德國之聲》作者Timothy Rooks撰文指出，任何人只要擁有高性能的電腦，都可以成為礦工（生產虛擬貨幣的人），只要電腦夠好運算夠快，不斷解決復雜的數學公式，就可以產出可觀的虛擬貨幣。

因此，但在效益考量下，電腦必須持續24小時進行運算，為防止過熱需時刻保持機身涼爽，良好的散熱模組成為關鍵。這波熱潮下，持續帶動下游高階挖礦機台需求增加，整體散熱風扇產品出貨也日益提升。

不過，運作與散熱過程會造成極大的電力消耗。根據劍橋大學的分析，現在比特幣網路因計算能力，整體產生消耗的電量幾乎等於整個阿根廷的用電量。也就是說比特幣網路每年使用的電量超過121兆瓦小時，同時也可以列入全球前30大用電國家的行列。

Timothy Rooks說明，2017年初比特幣一年的耗電量是6.6太瓦時（1太瓦時為1億度電）。2020年10月，其耗電量上升至67太瓦時。又過了幾個月，這個數字增加了近一倍至121太瓦時。

荷蘭經濟學者德弗裡斯（Alex de Vries），比特幣的上漲，將進一步提高誘因，讓更多人趨之若鶩前進挖礦，同時又造成更多能源消耗。根據Investing資料顯示，比特幣價格飛漲價格從去年不到5000美元，今年飆升至五萬美元以上，間接大舉推動能源需求。

中國挖礦風潮 燃煤需求直線上升

據劍橋分析統計，中國是最多比特幣礦工的國家，主要原因是中國夏季可獲得廉價水電，冬天則能利用廉價的煤電。

日前《彭博》報導，其中又以內蒙古為首要，因屬煤炭產地，以廉價能源聞名，在過去的幾十年中吸引了眾多電力密集型行業的投資，例如鋁和鐵合金冶煉，根據劍橋大學編制的比特幣電力消耗指數，該地區佔全球比特幣採礦計算能力的8％。

隨著世界各國開始積極面對氣候變遷時，能源轉型成為近年來的趨勢，而中國加密貨幣礦場以煤炭作為主要發電能源，高耗能又高污染開始受到外界撻伐。

習近平在2020年的聯合國大會宣示，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，這項高耗能挖礦盛事將遭到限制。

《彭博》報導，煉油廠大省山東官方發文要求私營煉油廠延後歲修，降低空污後，內蒙古也對高耗能的加密貨幣挖礦礦工宣戰，宣布4月起禁止挖礦，幫助中國擺脫以低廉電價吸引加密貨幣礦工的汙名。

但是根據中共政軍所黃宇松研究指出，中國火力發電的比例，即使透過增加再生能源的手段，仍是最主要的發電方式。而各發電廠為滿足中央的減排指標，只能逐漸削減燃煤發電量。

不過，中國2020年下半年經濟復甦且極寒氣候的取暖需求導致用電量大幅提高之狀況，其他如風力、水力等清潔能源的發電受限於自然環境因素，無法快速提高電源供給，發生部分省市採取限電的不得已措施。

黃宇松/國防安全研究院中共政軍所

根據上表所示，火力發電仍佔中國發電七成，能源供給呈現不穩定的態勢。隨著比特幣價格上漲，進一步推動中國礦工使用能源需求，也使得能源更顯顛簸，尤其當再生能源追不上電力缺口的時候，只能燒更多燃煤因應日益上升的電力。

身為再生能源的倡議者馬斯克可能始料未及，日前大聲疾呼比特幣的好，竟然造成投資市場追買，導致價格高居不下，讓更多民眾加入掏金挖礦的行列，間接使得碳排放大幅上升，這樣的情況也顯得格外尷尬。

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核稿編輯：翁世航