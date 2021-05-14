【音樂】2021金曲獎入圍名單分析：周杰倫〈Mojito〉也能入圍，這份名單想傳達什麼？

就在疾管署陳時中於5月12日召開例行記者會宣布截至為止國內案例一口氣增加至17名的同時，象徵國內最高音樂榮譽的金曲獎亦公布了第32屆入圍名單，然而為配合防堵疫情，疾管署新的防疫規定，又讓已經停宕一年多的各影音娛樂產業及中大型集會活動，再度陷入雪上加霜的局面。

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其實打從去年疫情爆發開始，各活動就已經頓失大量的收入來源，這不僅是主辦單位的損失，當然同時也影響到擔任演出的眾多音樂人。所以許多出片計畫延宕在所難免，然而也仍有一些樂團及歌手則依舊照著既定的計畫步伐進行。

縱觀整份入圍名單，可以發現桑布伊的《得力量》和曹雅雯的《自本》分別入圍八項提名，表現自是非常搶眼，接著萬芳的《給你們Dear All》角逐年度歌曲獎、最佳華語專輯獎、最佳作詞人、最佳編曲人、最佳專輯製作人、最佳華語女歌手等全方位六項大獎緊跟在後，不容小覷。

若以個別獎項態勢分析來看，「年度歌曲獎」有雖有七組人馬角逐，不過整體而言，預料萬芳、曹雅雯、告五人、桑布伊這四隊的聲勢較為看好有出線機會。在「最佳華語專輯獎」方面，六張專輯各個創作意圖旺盛，各自有擅長表現的風格。

只是有趣的是，這幾年一本萬用的Trap節奏搭配節奏藍調轉音唱腔挪用、變種到各式國台語風格的歌曲裡已是常態，但唯一一張以純嘻哈專輯競賽的杜振熙（蛋堡）反而聽來結結實實，除辨識度高外亦相當受到嘻哈樂迷的支持。

此外在台語、客語及原住民語三大族群語系在這幾年有著明顯的改變，像是台語歌曲因不斷有新一代的演唱及創作者，再加上前幾屆茄子蛋一舉以台語創作奪下多項大獎後，新一代的台語歌曲創作儼然已成另一波能銜接九零年代新台語復興運動的氣勢，且在風格上更是早已跳脫過去以那卡西基調的傳統歌謠，大膽的擁抱西方更新穎的風格，這從嬉班子的作品或在曹雅雯的多首歌曲就可聽出。

至於客語專輯類組，謝宇威雖已是老將，但多年的民謠底蘊深厚自是有其角逐實力，而狹帶搖滾、電音風格的實驗樂團春麵樂隊以《到底》入圍，專輯呈現悠揚雅致的創作風格相當令人期待，此外同樣玩搖滾風的少女卡拉樂團、九連真人、羅文裕等都有不俗成績。

倒是這次原住民語專輯類組，睽違六年的達卡鬧終於復出交出令人激賞的新專輯，其真摯的歌唱依舊令人喜愛，同樣的謝永泉的《akokey 親愛的你好嗎》與桑布伊形成三雄競逐的局面，這是繼去年阿爆憑藉《kinakaian母親的舌頭》大獲全勝後，原住民音樂又一次力量的展現，而且長年在凱道抗爭運動，同樣亦多年未出片的巴奈《愛，不到》更提名了最佳華語女歌手。不過另外值得注意的是，儘管已略顯都會化的žž瑋琪，及一發片便各方矚目佳評的漂流出口樂團是否能異軍突起亦未可定論。

再來，同時競逐最佳作曲人、最佳作詞人甚至專輯製作人的曹雅雯以此成績看來，已可稱之為全方位音樂人，前景一片看好。

倒是比較引起爭議的是，之前發單曲就引發網路熱議周杰倫的〈Mojito〉這次入圍最佳單曲製作人類組，儘管之前在推出之際就已被網路鄉民批評為大辣辣的橫植挪用古巴歌謠，與台灣自身文化毫無關連的廢歌，此番勢必又再度會引發一些網路討論。

而或許有人會問，那是否有遺珠之憾呢？其實像是去年表現不俗的LINION、柯泯薰等歌手或如製作人陳君豪都未受到青睞一項未入圍，確實有點跌破外界眼鏡。

然而畢竟獎項名額有限，有人歡喜就有人失落，當金曲獎選在瘟疫蔓延時，我們亦當該抱持以愛包容，不論在阿公店KTV，還是在舞廳裡，一起（X）各自（O）戴上口罩，歡唱我們所愛的過去一年台灣流行音樂。

第32屆金曲獎完整入圍名單

【演唱類】

【出版獎】

年度專輯獎

包含所有專輯類獎項入圍者

年度歌曲獎 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO） 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特） 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人） maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天） 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）

最佳華語專輯獎 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi） 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄） 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙） Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安） 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）

最佳台語專輯獎 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱） 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯） 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi） 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子） 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團） 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）

最佳客語專輯獎 Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕） 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威） 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊） 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕） 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）

最佳原住民語專輯獎 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧） 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉） 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪） 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）

最佳MV獎 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡） 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中） 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔） 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣） 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒） Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM） 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤） 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）



【個人獎】

最佳作曲人獎 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》 HUSH／安和《面面》 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》 艾怡良／我這個人《我這個人》

最佳作詞人獎 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》 武雄／罔市只能回味《自本》 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》 葛大為／無人知曉《無人知曉》 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》

最佳編曲人獎 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》 鍾興民／鹹汫《自本》 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》 YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》 大象體操／敬啟者《敬啟者》

最佳專輯製作人獎 黃韻玲／給你們 Dear All 張三；曹雅雯／自本 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?） 陳建騏／無人知曉 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em 李泉；嚴俊／十日彈

最佳單曲製作人獎 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》 周杰倫／Mojito《Mojito》 YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》 方大同／麵麵《宅這》 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》 荒井十一／自洽《自洽》

最佳華語男歌手獎 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP 吳青峰／冊葉一：一與一 杜振熙／家常音樂 韋禮安／Sounds of My Life 李泉/ 十日彈

最佳華語女歌手獎 萬芳／給你們 Dear All 巴奈／愛，不到 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?） 蘇慧倫／面面 田馥甄／無人知曉 譚維維/ 3811

最佳台語男歌手獎 許富凱／拾歌 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄 浩子／共你惜惜 荒山亮／等待好天

最佳台語女歌手獎 朱海君／夢見蘇西 曹雅雯／自本 蔡家蓁／若是你 想欲了解我 黃妃／色違 張涵雅／上半場

最佳客語歌手獎 曾仲瑋／O nga O nga 謝宇威／那三年 黃珮舒／出門看看 春麵樂隊／到底 羅文裕／當太陽升起時

最佳原住民語歌手獎 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan 桑布伊／得力量 pulu’em Lowking 姚宇謙／散步到地平線 馬曉安／早安 mziboq su žž瑋琪／žž

最佳樂團獎 OVDS（Vocal ｜ 楊孝君 Gioreno、Vocal ｜ Kalis、Synth, Program ｜ KITrust、Guitar ｜ HANN、Drum ｜ S.D、Visual ｜ YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司 deca joins（主唱、吉他）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

最佳演唱組合獎 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室

最佳新人獎 YELLOW／浮世擊 熱寫生／豆皮少年 李浩瑋／Diamond In The Rough 青虫aoi／有你的故事 理想混蛋／愚者 李友廷／如果你也愛我就好了 ?te／A Bedroom of One’s Own



【演奏類】

【出版獎】

演奏類最佳專輯獎 行／好有感覺音樂事業有限公司 KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司 流光傳奇／山下民謠有限公司 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎 吳政君/ 流光傳奇 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶 謝燕輝；張德明／派仔之遊 hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切

演奏類最佳作曲人獎 魯千千／行《行》 顧忠山／清晰《清晰》 托比・麥／機械步伐《機械步伐》 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》



【技術類】

【個人獎】

最佳裝幀設計獎 楊士慶／愛，不到 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market 劉悅德／無人知曉 蕭青陽／ZETA 陳世川／得力量 pulu’em 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人



【出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室 PORTAL／沐旦音樂工作室

最佳演奏錄音專輯獎 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司 Fly By Light／山下民謠有限公司 行／好有感覺音樂事業有限公司 清晰／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【特別貢獻獎】

羅大佑

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航