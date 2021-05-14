以巴衝突持續升溫：哈瑪斯千枚火箭「回禮」以色列，各界呼籲召開會議迅速停火

編譯：吳宗宜

以色列發動空襲，哈瑪斯以千枚火箭彈回應

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的衝突越演越烈，5月12日，控制加薩走廊的哈瑪斯向以色列發射了1000多枚火箭彈，以色列則迅速封鎖200萬巴勒斯坦人居住的加薩走廊，並以空襲回應。在空襲中，至少有兩座高樓被夷為平地，其中一座是加薩地區最高的建築物，13層樓高的哈納迪塔（Hanadi Tower）。

據哈瑪斯衛生部表示，至少有103名巴勒斯坦人喪生，580人受傷，其中包括27名兒童，以色列方面則稱該方有200多人受傷。

哈瑪斯卡桑旅（Al-Qassam Brigades）則證實，其指揮官之一伊薩（Bassem Issa）已身亡，以色列國防軍中尉塔必（Omer Tabib）也被火箭彈擊中身亡。

這是雙方自2014年加薩戰爭以來最激烈的交火，雙方似乎都有意升高武裝衝突。

哈瑪斯長年來被以色列和美國視為恐怖組織，以色列聲稱，在空襲中它瞄準的是哈瑪斯領導人和該組織的各據點，他們試圖使加薩地區平民傷亡最小化，且也正在調查有關巴勒斯坦兒童死亡的事件。

以色列軍方發言人孔里克斯（Jonathan Conricus）告訴《NBC》，「我們正在對哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（ISIS）的軍事據點進行攻擊，我們將持續這些攻擊，並在必要時使用更多武力。」

他也表示目前停火協議目前還不是選項，何時結束衝突將取決於哈瑪斯何時停止向以色列平民開火。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，哈瑪斯和巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰組織將為對以色列的攻擊付出沉重代價，而哈瑪斯則表示若以色列不停止攻擊，將會持續以武力報復。

納坦雅胡計劃派遣軍隊協助警方維持城市秩序，並表示最近幾天的攻擊讓城市幾乎處於無政府狀態，他在《以色列時報》聲明，沒有任何理由可以支持這些阿拉伯暴民攻擊猶太人，反之亦然。

這場衝突導火線起因於以色列試圖迫使數十年來居住在謝赫賈拉區（Sheikh Jarrah）的巴勒斯坦人離開該地，而法院的判決也支持政府的政策，巴勒斯坦民眾因而上街抗議。

為鎮壓這些抗議行動，以色列政府於5月9日的聖城日／耶路撒冷日（Al-Quds / Jerusalem Day）開始，突襲阿克薩（Al-Aqsa）清真寺（伊斯蘭教第三大聖地），對巴勒斯坦的穆斯林使用化學藥劑水車噴灑臭水、發射橡膠子彈以進行驅離，該行動造成超過300名巴勒斯坦人受傷，多人被拘捕。

局勢一發不可收拾，兩方戰火越演越烈。

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各界呼籲召開會議迅速停火

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示他「嚴重關切」以巴雙方持續的暴力衝突，他在聲明中說：「以色列安全部隊必須展現自制力，減少使用武力。」另外他也表示，哈瑪斯不分青紅皂白地向以色列人口密集區發射火箭彈的行為，是令人無法接受的。

聯合國中東和平進程特派協調員（United Nations special coordinator for the Middle East Peace Process）溫尼斯蘭德（Tor Wennesland）也在推特發文表示，「衝突正升級為全面戰爭，雙方應立即停火。」

聯合國安理會16日將召開視訊會議，處理以色列與巴勒斯坦人不斷升高的暴力衝突。

國際刑事法院（ICC）檢察官班蘇達（Fatou Bensouda）說，她非常關切雙方衝突的升級，有些暴力行為可能已經違反《國際刑事法院羅馬規約》（其中提到國際法庭可管轄的滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪），她呼籲雙方冷靜並停止使用暴力。

俄羅斯外交部的聲明援引哈瑪斯發言人的話，指出若以色列願意停止在東耶路撒冷的暴力行為和對巴勒斯坦居民採取的非法行為，哈瑪斯願意停火。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在5月12日的記者會上，對東耶路撒冷和加薩地區的緊張局勢升級表示關切，他說，「我們堅信雙方必須要儘快降低緊張局勢，這符合巴勒斯坦人和以色列人的利益。」

拉夫羅夫在與聯合國秘書長古特瑞斯會晤後，更是表示國際社會急須召開四方會議，調解以巴衝突：「我認為我們得出了一個共同結論，即眼下必須盡速召開四方會議：俄羅斯、美國、聯合國和歐盟以調解衝突。」並表示是該會議應由四方外長出席。

拉夫羅夫也支持巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）就以色列屯墾問題召開國際會議的提議，並強調前述四方必須就此問題與阿拉伯聯盟穩定保持聯繫（steady contacts）。

巴勒斯坦外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）對召開四方部長級會議的提議表示支持，認為唯有如此才能啟動政治談判的進程。

馬里奇也表示，即使是最有影響力的國家如美國，都不可能單獨調解決以巴衝突，如川普（Donald Trump）執政時期，其立場很明顯支持以色列，這導致調解難以成立，「我們啟動政治談判感興趣，但我們相信只有在四方的調解下才能做到，而俄羅斯在中間更是扮演重要角色。」

美國總統拜登（Joe Biden）在5月12日和納坦雅胡總理通話，表示對以色列安全的支持，但也強調應盡速穩定以巴衝突，他說：「我希望對峙盡早結束，但當有成千上萬枚砲彈對準你的領土時，以色列有權捍衛自己。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，他已派遣特使會晤雙方代表。但巴勒斯坦的支持者們不認同美國的說法，他們認為在美國沒有施壓的情況下，以色列幾乎沒有動機改變其強硬立場。

美國政策研究學者本尼斯（Phyllis Bennis）便表示，只要美國不準備讓以色列承擔責任，拜登政府任何要求降低衝突的聲明都不會有效果。他說：「拜登總統不斷聲明他的外交政策是基於人權，但我們沒有在本案看到任何對人權的實際承諾。」

拜登在1月下旬的總統就職典禮上便已指出，在國內外其他緊迫的議題中，以巴衝突的優先次序並不高。

華盛頓特區阿拉伯中心（Arab Center）的訪問研究員、中佛羅里達大學的博士後學者阿西（Yara Asi）則不以為然，他告訴《半島電視台》：「美國每年向以色列提供38億美元的軍事援助，在聯合國等國際組織上對其提供外交和政治支持，華盛頓假裝沒有介入以巴衝突是不誠實的。」

針對拜登政府遲遲不任命駐以色列大使一事，阿西則表示，「故意不指派大使好像是表示，我們沒有很重視以巴衝突。不，事實上美國只是繼續支持現狀，默認現狀的合法性。」

相對美國，伊斯蘭世界國家則大都抨擊以色列，支持巴勒斯坦方的主張。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於5月11日與馬來西亞蘇丹阿布​都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）和卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）進行通話，艾爾多安強調面對以色列襲擊阿克薩清真寺，遭迫害的巴勒斯坦人應團結與之對抗，土耳其願和兩國在所有國際組織和場域，特別是在聯合國和伊斯蘭合作組織中密切合作，並動員區域國家和國際社會對抗以色列的行為。

艾爾多安也向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）建議，應考慮組建一支國際部隊以保護巴勒斯坦人，另也呼敦促聯合國安理會盡速介入以巴衝突，對以色列進行強而有力的嚇阻（give Israel a strong and deterrent lesson）。

而沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼和埃及也都各自陸續發表聲明譴責以色列的行動，並呼籲恢復巴勒斯坦人在國際法上擁有的權利。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範