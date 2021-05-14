興達電廠停機，為何其他的電補不上來？兩次全國大停電反應「集中式電力系統」的脆弱

停電真是超有感的新聞，原本還在擔心確診啊，足跡啊，一收到警告通知，大家立刻開始討論限電，還有要不要去打劫樓下（快融化的）冰淇淋店。

遇到停電很自然會聯想到缺電，但其實從近期兩次的全國大停電，都反應集中式電力系統的脆弱。還有，很遺憾的，目前電力分配上，遇到特殊情況，仍會出現供不應求的狀況。

四年前，2017年815中油大停電，中油公司承包商操作氣閥失誤，導致供應大潭電廠六部天然氣機組的天然燃氣供應中斷兩分鐘，供氣停止後，六部機組也全數跳機，發電量瞬時少了438萬瓩（佔當時發電量的 11.94%）。

台灣的交流電網必須維持在固定頻率（60 Hz），當電網忽然少了這麼大量的供應，發電頻率驟降，必須從系統中卸除一定的電量，維持同等的發電頻率，以維持電力系統的穩定（專有名詞叫做低頻卸載）。

這也是當時忽然無預警斷電的緣故。

而斷電後的分區限電，是因爲大潭機組跳脫後需要時間恢復供電，但同時也因為，當時各電廠機組狀態與能力不足（不足約 315 萬瓩）。

興達電廠機組停機，為何其他的電補不上來？

昨天發生的興達513大停電，根據台電的說法，是路竹市的超高壓變電所線路故障，興達電廠所發的電無法輸出，加上電網系統發電頻率驟降，為了維持電網頻率穩定，台電只能啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制。

可以看到，台灣這四年來電力的補足，815當時備轉容量是3.17%，屬於供電警戒橘燈，昨日的備轉容量是10.01%，是供電充裕的綠燈，但為什麼，供電綠燈還是會遇到限電？

根據台電昨晚的說法，打臉了自己稍早講的，供電沒問題、太陽光電充足的說法。

用電量超出預期：5月中旬預測尖峰用電約3500萬瓩，但昨日實際的尖峰用電3670萬瓩，比預測高出170萬瓩的用電量。 發電機組恢復需要時間：天然氣機組跳脫後併聯只要兩小時，但這次興達電廠機組跳脫，除了天然氣機組，也有燃煤機組，而燃煤機組從跳脫到併聯需要六個小時。 缺水遇到太陽下山，再生能源不夠救援：台灣近日缺水的旱象也影響應變機制，配合限水措施無法下池放水，水力發電抽蓄機組減少80萬瓩的供電能力；太陽光電比預測值少了30萬瓩，另外風力發電預測也少了25萬瓩，加上機組跳脫的時間在下午，太陽慢慢下山，無法救急興達電廠瞬間損失的電力。 部分機組歲修中：目前包括林口3號機、麥寮3號機、核三廠1號機等三部機組（一共240萬瓩的電力）正在歲修，要到下週才加入。

綜合上面的原因，當遇到像興達這種大型電廠機組跳脫損失220萬瓩，電力一時就補不上來。

Photo Credit:中央社

台灣缺不缺電很難回答，但避免再次停電卻有更多解方

中油和興達兩次事件，可以看到機組要重開機需要的反應時間，很多人都在討論，的確以起停比較快速的燃氣機組，取代燃煤機組的必要（這時再去扯核四重啟真的沒意義，核能在緊急狀況下彈性調度的能力，還未能得到普遍信任。）

另外也有分散電力系統的討論，像815的檢討報告就寫著，考慮將大潭電廠分割成為個別獨立發電系統，無論是大潭或者興達，都是大型集中式的發電廠，如果發生事故，小至分區限電（沒冷氣我快熱死了），大則不敢想像。

台灣缺電嗎？我覺得這是一個很難回答的問題，而且也不是「要蓋多少電廠或機組才夠」這麼簡單，而是要在討論增加再生能源時，如何兼顧電網安全、各種儲能技術，還有如何在能源轉型過渡期仍舊保有穩定電力，才是朝著正確的方向的討論。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航