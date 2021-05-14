2021台北電影節雙競賽入圍名單：《當男人戀愛時》票房、入圍獎項雙贏，台灣新導演出戰中國亮眼新星

2021台北電影節於今（14）日公布兩大競賽入圍名單，以百萬首獎為號召、年度台灣電影最重要的競賽「台北電影獎」，邀請演員李霈瑜及蔡凡熙擔任揭曉嘉賓；而台灣唯一針對國際新銳導演的長片競賽「國際新導演競賽」，則由台北電影節節目部蘇逸華揭曉入選的12部作品。

Photo Credit: 台北電影節提供

本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，雖然遭受疫情的嚴峻考驗，但仍創下歷屆最高的報名件數。本屆評審涵蓋產學界等專業人士，分為初選、複選及決選三階段，初選評審分為劇情長片、紀錄片、短片及動畫片四類，各自組成初選委員選出作品進入複選，複選評審則由通過初選的作品中決定本屆入圍名單，決選名單則將加入多位專業人士，與複選評審組成評審團，共同決定本屆得主。

初選評審共計16位，並分為四大類評選，劇情長片類包括李志薔（導演）、姚坤君（表演指導）、施立（導演）、陳俊蓉（策展人）、簡麗芬（監製）；紀錄片類包括洪淳修（導演）、許慧如（導演）、蔡崇隆（學者、紀錄片工作者）、賴珍琳（監製）、蘇哲賢（導演）；短片類包括姚經玉（電影發行）、柯貞年（導演）、楊順清（導演、監製）；動畫片類有王谷神（導演）、林世勇（導演）、邱立偉（導演）。

複選評審包括初選評審姚坤君，以及吳德淳（導演）、李泳泉（學者）、李耀華（監製）、林心如（演員、監製）、林尚德（音樂製作人）、莫子儀（演員）、楊雅喆（導演）、蕭雅全（導演），由以上9名選出本屆台北電影獎入圍名單，所有獎項的得獎名單，將由9位複選評審及4位決選評審共同選出。

今年在歷經複選評審將近12小時激烈討論，最後選出共計31部作品入圍（劇情長片15部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部），其中以《無聲》入圍8項最多，《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》入圍7項居次。

《無聲》、《同學麥娜絲》和《消失的情人節》皆是去年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、劇本等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路糾纏到今年台北電影獎。

其中值得注意的是，《消失的情人節》在金馬獎抱回最佳影片、導演等5項大獎，雖然之後引起性別議題的論戰，但仍無損此次強勢入圍台北電影獎7項大獎的態勢。然而，《無聲》的新導演柯貞年也直接挑戰台北電影獎最佳導演，且兩位新演員陳姸霏、劉子銓雙雙入圍新演員，劉子銓此次也算補上了沒有入圍金馬新演員的遺憾。

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今年上映的新片部分，最亮眼的應該當數懸疑驚悚的《緝魂》，以及「台式浪漫」的《當男人戀愛時》，前者入圍6項，後者入圍7項，也將雙雙角逐最佳劇情長片。其中由新導演殷振豪執導的《當男人戀愛時》，雖然同樣捲進性別議題的風暴之中，但日前票房仍順利突破4億台幣大關，成為近年商業映演最成功的作品之一；而片中主演邱澤、許瑋甯雙雙挑戰影帝影后，《當男人戀愛時》在票房、獎項上，可說是面子、裡子雙贏。

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提到新導演，長期深耕於紀錄片，首度轉戰劇情片的大齡新銳導演楊智麟，憑藉講述原住民議題的《聽見歌 再唱》則入圍最佳編劇、男主角兩項大獎，其票房也突破8000萬台幣大關，也是今年的熱議作品之一。

今年的院線新作還有徐譽庭、許智彥的《我沒有談的那場戀愛》；蕭力修的《複身犯》；周美玲的《愛．殺》等等，其中《我沒有談的那場戀愛》主演的金曲歌后艾怡良，首度主演劇情長片便入圍最佳新演員，在本屆台北電影獎的評審之中，可謂演歌雙棲的實力藝人。

在獎項當中，影迷關心的影帝不見《怪胎》的林柏宏，從此可見金馬獎和台北電影獎評審團的眼光差異性，在小評審團的制度之中，或許在台灣現今兩大電影獎項，就會有不同的遺珠落馬。而《怪胎》去年在台北電影節做放映，今年旋即報名角逐，最終入圍最佳女主角、美術設計、造型設計三項大獎。

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最後在劇情片部分，讓人眼睛一亮的是許富翔的《詭扯》，一舉入圍最佳導演、男女配角、剪輯、聲音設計5項大獎，許富翔曾經憑藉《16個夏天》拿下金鐘獎戲劇節目導演獎，也在去年導出了浪漫愛情劇集《誰都渴望遇見你》，本次的全新劇情長片《詭扯》則在亂軍之中殺出重圍，且近年當紅的台灣男星劉冠廷更以此作角逐男配角，劉冠廷同時憑藉《同學麥娜絲》角逐同一獎項，儼然成了本屆個人獎項的贏家之一。

劉冠廷自從以《花甲男孩轉大人》拿下金鐘男配角後，就此平步青雲，更在前年以《陽光普照》抱走金馬獎最佳男配角，而去年更有《腿》、《無聲》、《消失的情人節》、《同學麥娜絲》等作品，今年則有目前口碑極佳的《火神的眼淚》在小螢幕熱播中，加上台北電影獎的入圍，劉冠廷成了新生代男演員中不可忽視的一顆星。

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紀錄片的部分，去年在金馬影展首映，由朱賢哲聚焦於台灣爭議性已逝作家七等生的《削瘦的靈魂》；和黃胤毓耗時7年，拍攝橋間阿嬤從88歲到92歲過世四年時光的紀錄片《綠色牢籠》，雙雙角逐本屆最佳紀錄片。這兩部紀錄片皆有特別之處，其中《削瘦的靈魂》雖然是紀錄片，但由於片中穿插許多虛構的場面，其視覺效果備受評審肯定，也順利入圍視覺效果獎；而《綠色牢籠》除了入圍台北電影獎最佳紀錄片、聲音設計、配樂3項大獎之外，也入圍了國際新導演競賽，更成為此單元首部代表台灣入圍參賽的紀錄片，目前此片正在院線上映中。

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提到「國際新導演競賽」，本屆共有494部報名作品，其中選入12部作品，分別來自18個國家，有2部世界首映、4部亞洲首映、5部台灣首映。入選的兩部台灣代表，除了黃胤毓的《綠色牢籠》之外，也包括張騰元的首部劇情長片《徘徊年代》。

除了台灣代表之外，釜山影展新浪潮獎得主《由宇子的天秤》；威尼斯影展影評人週最佳影片《歡迎來到鬼魅之都》，柏林影展邂逅單元評審團特別獎的《失落邊境》；代表象牙海岸角逐奧斯卡國際電影獎的《西非夜譚》等都在此次競賽名單之中。

而其中，中國新鋭導演魏書鈞的《野馬分鬃》也值得關注，此作同樣在去年國際影展大放異彩，分別入選坎城、釜山、平遙等各大影展，今年入圍台北電影節的國際新導演競賽，也讓台灣影迷有機會一睹中國新銳導演的創作力。值得一提的是，去年包含萬瑪才旦的《氣球》、顧曉剛的《春江水暖》、鄭陸心源《她房間裡的雲》等片，皆是中國電影在國際影壇的亮眼之作，也都在台北電影節做放映，近年在金馬獎遭到中國全面抵制的狀況下，台北電影節儼然成為台灣觀眾認識中國電影的重要管道之一。

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入圍國際新導演競賽的12部作品，將共同競逐獎金新台幣60萬元的「最佳影片」、獎金新台幣30萬元的「評審團特別獎」。台北電影獎得獎名單預計於7月10日公布；國際新導演競賽則是6月29日公布。

2021第23屆台北電影獎完整入圍名單

最佳劇情長片

《同學麥娜絲》｜甜蜜生活製作有限公司、華文創

《消失的情人節》｜華文創股份有限公司、影一製作所股份有限公司、美商華納兄弟（遠東）股份有限公司台灣分公司、國賓影城股份有限公司、威像電影有限公司

《無聲》｜財團法人公共電視文化事業基金會、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司

《當男人戀愛時》｜金盞花大影業股份有限公司、眾合千澄影視文化傳媒有限公司

《緝魂》｜嘉揚電影有限公司

最佳紀錄片

《削瘦的靈魂》｜目宿媒體股份有限公司

《度日》｜財團法人公共電視文化事業基金會

《捕鰻的人》｜財團法人公共電視文化事業基金會、日本放送協會、韓國廣播電視台、礦口影像有限公司

《惡人之煞》｜李永超、財團法人公共電視文化事業基金會

《綠色牢籠》｜木林電影有限公司、株式会社ムーリンプロダクション（木林製作）

最佳短片

《巴基之詩》｜陳瀚恩

《江仔》｜黃仕旻

《軟弱的梨》｜陳韶君

《貓與蒼蠅》｜百景映畫有限公司

《鋼琴課》｜徐湧智

最佳動畫片

《山川壯麗》｜旋轉犀牛原創設計工作室

《水中的女孩》｜黃詩柔

《夜車》｜謝文明

《奢侈凡夜》｜饒予安、國立臺北藝術大學動畫學系

《廢棄之城》｜影一製作所股份有限公司、遊戲橘子數位科技股份有限公司、臺中拍

最佳導演

黃信堯｜《同學麥娜絲》

陳玉勳｜《消失的情人節》

柯貞年｜《無聲》

殷振豪｜《當男人戀愛時》

許富翔｜《詭扯》

最佳編劇

黃信堯｜《同學麥娜絲》

徐譽庭｜《我沒有談的那場戀愛》

陳玉勳｜《消失的情人節》

徐湧智｜《鋼琴課》

楊智麟｜《聽見歌 再唱》

最佳男主角

吳慷仁｜《我沒有談的那場戀愛》

邱澤｜《當男人戀愛時》

張震｜《緝魂》

楊祐寧｜《複身犯》

馬志翔｜《聽見歌 再唱》

最佳女主角

謝欣穎｜《怪胎》

楊麗音｜《美樂蒂》

李霈瑜｜《消失的情人節》

陽靚｜《愛．殺》

許瑋甯｜《當男人戀愛時》

最佳男配角

納豆｜《同學麥娜絲》

劉冠廷｜《同學麥娜絲》

金玄彬｜《無聲》

劉冠廷｜《詭扯》

鄭志偉｜《親愛的殺手》

最佳女配角

陳雪甄│《馗降：粽邪2》

嚴藝文│《愛．殺》

鍾欣凌│《當男人戀愛時》

百白│《詭扯》

孫安可│《緝魂》

最佳新演員

艾怡良｜《我沒有談的那場戀愛》

黃稚玲｜《軟弱的梨》

陳姸霏｜《無聲》

劉子銓｜《無聲》

陳俋君｜《愛．殺》

最佳攝影

中島長雄｜《同學麥娜絲》

Jasper Wolf｜《詭祭》

許哲嘉｜《捕鰻的人》

周宜賢｜《消失的情人節》

于光維｜《複身犯》

最佳剪輯

林欣民｜《捕鰻的人》

賴秀雄｜《消失的情人節》

蘇珮儀、陳俊宏｜《無聲》

陳俊宏｜《當男人戀愛時》

李棟全｜《詭扯》

最佳配樂

吳欣穎｜《馗降：粽邪2》

盧律銘｜《無聲》

福多瑪｜《綠色牢籠》

盧律銘｜《腿》

福多瑪｜《鋼琴課》

最佳美術設計

趙思豪｜《同學麥娜絲》

Elsje de Bruijn｜《詭祭》

吳忠憲｜《怪胎》

郭景洲｜《廢棄之城》

黃美清、梁碩麟、廖惠麗｜《緝魂》

最佳造型設計

林育妘、蘇庭卉｜《當男人戀愛時》

董彥秀｜《怪胎》

王登鈺、陳穩升、黃家蔚、陳仕凱、陳瑞祥、劉昭淵、簡大智、莫燕玲｜《廢棄之城》

葉竹真｜《緝魂》

施筱柔、王嘉瑩｜《馗降：粽邪2》

最佳聲音設計

澎葉生｜《捕鰻的人

杜篤之、江宜真、卓宗成｜《馗降：粽邪2》

郭禮杞、李東煥｜《無聲》

湯湘竹、劉小草、曾雅寧｜《詭扯》

周震、康銪倫、李佳蓉｜《綠色牢籠》

最佳視覺效果

呂永峰｜《削瘦的靈魂》

郭憲聰｜《消失的情人節》

許媛、黃閔彬｜《馗降：粽邪2》

郭憲聰、劉惟熠、程偉豪｜《緝魂》

徐國洲、董明星｜《複身犯》

傑出技術

動作設計：周育生｜《馗降：粽邪2》

動畫製作：西基電腦動畫股份有限公司｜《廢棄之城》

2021台北電影節國際新導演競賽完整名單

《由宇子的天秤》（A Balance），春本雄二郎（HARUMOTO Yujiro）

《沉默代號Azor》（Azor），安德烈亞斯．馮塔納（Andreas FONTANA）

《煙硝中，我們狂歡》（Celts），米莉卡・托莫維奇（Milica TOMOVIĆ）

《徘徊年代》（Days Before the Millennium），張騰元 CHANG Teng-yuan

《性．愛饗宴》（Feast），提姆・萊昂德克（Tim LEYENDEKKER）

《歡迎來到鬼魅之都》（Ghosts），阿茲拉・丹妮茲・歐卡（Azra Deniz OKYAY）

《綠色牢籠》（Green Jail），黃胤毓（HUANG Yin-yu）

《西非夜譚》（Night of the Kings），菲利普・拉科特（Philippe LACÔTE）

《結婚，先不要》（Second Thoughts），卓拉・盧克斯（Zora RUX）

《女孩們的夏日浮光》（Short Vacation），權珉杓、徐韓率（KWON Min-pyo）, （SEO Han-sol）

《野馬分鬃》（Striding Into the Wind），魏書鈞（WEI Shujun）

《失落邊境》（Taste），黎豹（LÊ Bảo）

核稿編輯：楊士範