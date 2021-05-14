新增29例本土個案確診：16例與萬華茶館有關、7例關聯性不明

中央流行疫情指揮中心今（14）日召開記者會，公布今天新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例29例，其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關，1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。另外今日確診29例中有4例無症狀，3例重症。

群聚關聯性調查中，防疫暫不升級

蘆洲群聚案相關個案中，有部分個案曾至萬華區茶藝館活動；另外萬華區茶藝館，也有個案分別曾至宜蘭縣礁溪的「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清3起群聚事件之關聯性。

Photo credit:指揮中心

依據指揮中心標準，第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例。蘆洲、宜蘭確診個案與華航諾富特群聚為同一英國變異株，研判為同一群聚，因此暫不升級。

而今日新增的7例感染源不明個案中也有一對夫妻，陳時中表示，一般這樣會定義成家庭親密接觸者，加上很多民眾對於個人行程較隱晦，需要花一些時間才能問出端倪、釐清行蹤，因此目前暫時沒有要升級成3級警戒。

宜蘭羅東遊藝場相關群聚今天新增1例，累計9例。

台北市萬華茶藝館相關群聚今天新增16例，累計23例。

新北市蘆洲獅子會群聚今天新增5例，累計共25例。

陳時中也報告幾起群聚的採檢狀況：

新北蘆洲（案1203）的採檢情況為應採180人，已採151人，其中陰性84人，陽性23人，檢驗中44人，待採檢29人。

宜蘭遊藝場的接觸者，指標個案（案1202）相關的為，應採230人，已採166人，其中陰性135人，陽性7人（案1208、1209、1210、1211、1216、1231、1232），檢驗中24人，待採檢64人。

萬華區茶藝館及周邊相關個案應採的有223人，已採155人，其中陽性11人，陰性105人，檢驗中的有39人，待採檢的有68人

印度搭機返台採檢情形，已採檢104人，其中陰性91人，陽性12人（案1192、1193、1204、1205、1206、1215、1239至1244），檢驗中1人，待採檢0人。陽性個案數並沒有增加。

陳時中表示，萬華將設4採檢站，包括聯合醫院中興院區、西園醫院、和平醫院和剝皮寮。陳時中表示在萬華周邊的群聚很多都是工作人員染疫，在這段時間裡面有去過這個區域且有任何症狀的人都可以到採檢站做即時採檢。

而不管是「沒身份」或是「身分不明」的，陳時中強調，「我們不會用這機會抓人，以公共衛生、健康維護上比較重要，因此有這樣情況的人不用擔憂，早點來採檢，越早採檢越有利於疫情防堵，如果有被感染，及早發現對自己和家人也都是個保障。」

另外有媒體詢問，今天公佈一例南部的「案1289」是否為媒體報導的高雄小港案例，是否為蘆洲確診者（案1229）的30多歲女兒？兩個人既然沒同住，感染源會是什麼？陳時中則回應，案1289基本上是住在高雄，但之前有回到新北市跟家人相聚1天。爸爸是確診者，在可傳染期裡與女兒有1天多的接觸。第一波疫情調查沒查到，因為爸爸聲稱「小孩都在國外」，被開罰的可能性很高。而案1289得知爸爸確診後自己跑去醫院採檢，才發現確診。

另外針對許多媒體報導全台各地的疫情爆發情況，莊人祥今天也說明指揮中心公布確診個案的準則為，每天晚上6點以後蒐集到的確定個案，是隔天下午公布；所以比如從昨晚6點到現在，可能會陸續確診一些個案，各地方衛生局會去做疫情調查、隔離、送醫治療等，有些目前外傳的個案，按照程序就是明天才會公布。

陳時中也表示，現在個案非常多，有些個案都被媒體報導出來，但有些在指揮中心這裡還沒立案，揣測太多反而徒增紛擾，他認為確定一點才來說會比較好，「有些還沒確定，你問我我也是猜的，這樣臆測太多，不太好。」

另外針對媒體報導的「板橋某國中有學童確診停課」，今天確診的名單中也有2位十多歲的個案，指揮中心也證實，新北市確實有發生學生確診，因為混班上課所以有2個班級停課的情況，同班的同學都已做隔離。這2名確診者都已經送到醫院做隔離治療，所有的隔離者都不會參加會考，將於2週後再安排補考，補考也不會影響招生名額。至於有家長擔心該校參加晚自習的前100名學生安全，莊人祥則回應，確診學生沒參加晚自習。

指揮中心也宣布，新增5例境外移入個案，自印尼2例（案1258、案1259）、巴拉圭2例（案1260、案1261）與阿爾巴尼亞1例（案1262）入境。

截至目前國內累計22萬4617例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含21萬7290例排除)，其中1290例確診，分別為1073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1107例解除隔離、171人住院隔離中。

指揮中心鼓勵下載「台灣社交距離App」

指揮中心說明，「台灣社交距離App」可在保障個人隱私條件的前提下，在發現COVID-19確診者的第一時間，及時通知曾與確診者有過接觸的使用者，可有效輔助疫情調查效率及發掘可能風險個案，阻斷疾病傳播，利人利己。

指揮中心指出，APP無須註冊，也不會上傳任何個人資料；功能主要是利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到任何雲端服務。當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，App將主動通知過去14天曾接觸過的對象（例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者）並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。當用戶收到提醒後，請主動與防疫人員聯繫，減少疫情擴散機會，保護公眾健康。

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核稿編輯：楊士範