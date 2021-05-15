美國該走向戰略清晰，還是維持戰略模糊？前AIT處長楊甦棣：東西沒壞，幹嘛要修

文：徐薇婷（中央社駐華盛頓特派員）

美國該走向戰略清晰，還是維持戰略模糊？這是近來讓華府人士爭論不休的難題。究竟何者最能有效恫嚇中國，維護台灣安全，不讓台灣海峽掀起大風浪，兩方專家各執己見。

過去40多年來，美國對台海採取「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，不願鬆口表明若台海發生戰爭，美方是否會出兵干預。一來是讓中共摸不透美國可能作為，因此不敢輕易武力犯台；二來是避免讓台灣覺得有美國老大哥撐腰，貿然宣布獨立。

簡單來說，戰略模糊的目的，是嚇阻任何一方單方面改變台海現狀，同時讓美國保有彈性空間，在台海真的發生爭端時，能依據當時情況決定如何回應。

但隨著台灣從「麻煩製造者」變成「世界上一股良善力量」，嚇阻台灣宣布獨立不再是美方主要擔憂；加上近年美國對中共全面覺醒，中國也加大對台軍事恫嚇，華府認知到最可能破壞台海現狀的就是北京，如何嚇阻中共犯台是當務之急。

在這背景下，美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks），去（2020）年9月開出第一槍，撰文呼籲華府摒棄戰略模糊政策，改採「戰略清晰」（strategic clarity）立場。

他們認為，許多環境因素已改變，戰略模糊恐無法再協助維持台海和平。美國應清楚宣示，北京若武力犯台，將出兵捍衛台灣，藉此降低中國因為「失算」觸發台海戰爭的機率。此主張一出，在華府政壇掀起不少討論。

部分議員加入呼籲美方走向戰略清晰行列，也在國會施壓官員表態。參議院軍委會空陸小組共和黨首席議員柯頓（Tom Cotton）認為，台灣內部反中情緒升高，中國併吞台灣的機會之窗正在縮小，緊張情勢非常可能導致軍事衝突；若美方清楚宣示會協防台灣，北京會有所節制。

曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代，擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco），近日投書進一步呼籲，為有效嚇阻中共，美方不只應清楚宣示會捍衛台灣，也應表明若中國出兵攻擊，會立即給予台灣外交承認。

但戰略清晰究竟是益台還是害台？不少華府人士認為是後者。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4月底在國會聽證會上表示，若美國從戰略模糊走向戰略清晰，中國將視此為嚴重破壞穩定。美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）本月初出席線上活動時也直指，戰略清晰將產生一些非常不利後果。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日接受中央社訪問時也表示，戰略清晰恐激起中國對台灣發動攻擊，而非達到嚇阻效果。

葛來儀指出，若美國對台灣提出堅定防衛保證，北京可能將此視為對其合法性與中國國家主席習近平地位的威脅。尤其是在明（2022）年中共第20次全國代表大會前，屆時習近平預計展開第3任期。

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush），質疑清楚宣示美國會協防台灣的必要性。他向中央社記者說，若情資顯示敵國相信美方會介入，即使對外訊息模糊，嚇阻力也是強的，「我們並不需要在宣示性政策上有清晰度。」

前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）呼應表示，沒有任何跡象顯示，北京懷疑美國介入台海爭端的可能性。在這情況下，美方宣示出兵干預打算並不能解決任何問題，反而可能為美台帶來新挑戰。

前AIT台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）則以「東西沒壞，幹嘛要修」（If it ain’t broke, why fix it?）來回應呼籲美方摒棄戰略模糊的聲音。他說，若把事情說清楚會增加軍事衝突可能，對有關方面來說都是災難。

楊甦棣說，中國威嚇行為讓他感到厭煩，但他大多認為那只是中共高層平息內部批評的方式。他最終還是認為，若中國在未受挑釁下對台發動攻擊，美國將加入戰局；由於台灣挑釁機率相當低，他奉勸中國在將情勢升高到可能讓「冷戰熱化」前，好好思考。

美國若清楚宣示會協防台灣，北京不悅程度可想而知；但若維持40多年前的戰略模糊版本，也勢必無法回應當前局勢。前美國國防部印太事務助理部長、現任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute ）主席薛瑞福（Randall Schriver）提出折衷方案。

薛瑞福告訴《中央社》記者，他認為最有效的架構是「戰略清晰」搭配「戰術模糊」。在「戰略清晰」部分，美國應表明台灣持續生存及以當前或更好型態的存在，符合美國戰略利益；但在美方會如何回應特定情況上，則仍保有「戰術模糊」。

面對美中台如此複雜微妙的三角關係，非黑即白或許非最妥適作法，而是要找到最能因應當前情勢的「灰色調」。與其在說與不說之間糾結，或許更重要的是「說什麼」和「怎麼說」。

新聞來源：特派專欄 美戰略清晰益台還是害台？華府專家陷激辯（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航