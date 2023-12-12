思覺失調症子殺父，母親出庭泣訴：沒發病是好丈夫和好兒子，讓病人互相照顧「是我疏忽」

台北地院國民法庭從上週開始審理「啞鈴殺父案」，一對患有思覺失調症的父子，兒子持啞鈴打死父親。此案關鍵爭點在於鍾男的殺父動機，究竟是因為思覺失調症失控殺人，還是長久以來對同樣是患者的父親積怨，最後衝動下手。

同時是「被害人妻子」和「加害人母親」的鍾母，昨（11）日也站上證人席，描述一家人從原本的平凡幸福到因病而飽受折磨的過程，鍾母表示，他知道先生生病後會打罵兒子，從未想過兒子會因為發病殺先生，讓兩個生病的人長時間獨處、互相照顧，「是我的疏忽」。

鍾母和親友回憶生病歷程，證稱「他是好孩子」

鍾母表示，先生是來自屏東的客家人，2人因聯誼活動認識、結婚，以前丈夫在商專當老師，個性嚴謹、勤儉，沒有抽菸喝酒或賭博等不良嗜好。沒發病前，他們就是普通的一家人，先生會騎機車載他和當時年幼的鍾男出遊，也不曾打罵鍾男。

2000年，鍾男18歲時鐘父發病，開始疑神疑鬼，有時會在深夜大喊有小偷、打電話報警，經送醫後確診思覺失調症，唯一的兒子在隔年也跟著發病確診。

他回憶兒子當時在花蓮精鍾商專（現台灣觀光學校）就讀住校，有天他接到學校的電話，表示鍾男已住進花蓮慈濟醫院，他和先生搭火車趕到花蓮，才知鍾男因和同寢室友相處不睦，遭排擠霸凌，且出現睡不著等精神症狀。他替兒子辦理休學，帶回台北轉往新光醫院治療。

鍾母描述，治療後鍾男病情還不算太差，雖然沒再回去讀書，但在家附近的頂好、7-11等打工，以及在職能治療就業輔導後到印刷公司上班。不過最後都因和主管相處、職場磨合等問題，未繼續做下去。

鍾男在33歲後就待在家並未再外出工作，和已退休也每天在家的鍾父單獨相處。由於鍾父妄想家中物品會遭竊，幾乎足不出戶，鍾男負責買便當、倒垃圾等家務工作，鍾母自己每天都會出門上班，晚上才回家。

鍾母表示，他知道先生生病後，有時會罵兒子好吃懶做、打兒子的頭、打耳光，他勸先生不要這樣，但先生則認為「是你太寵孩子」。他回憶有次在家煮飯時，兒子忽然跑來告狀稱「爸爸摸我下體」，他衝出去罵先生，得到「我只是在跟他開玩笑」的回應，他則告誡先生「就算是開玩笑也太過分了，不可以這樣」。

雖然在那次後未曾再遇到此狀況，但他知道兒子對爸爸的管教不滿，但並未提過恨爸爸。

鍾母面對檢察官、辯護律師以及法官的問題時，多次強調兒子從小就是乖巧、正直且有禮貌的孩子，還會扶老人家過馬路，他下班回家兒子會幫他按摩、兩人關係互動良好。除了發病時言行異常外，有次鍾男要提款卡他不給，兩人路邊拉扯導致路人報警，除此之外沒什麼衝突。

案發後他非常痛苦、難過，不敢置信。但他認為，他的丈夫已經沒有了，他希望能保護剩下唯一的家人也就是兒子。

鍾母多年好友彭女出庭作證時則表示，他看著這一家人從「無病到有病」，父子都生病後改變很大。鍾父以前會和大家聚餐吃飯，生病後每次吃完就要回家，因被害妄想導致他擔心家中物品遭竊，也漸漸不再來往。

他接送鍾母回家時，曾從旁目睹鍾父狂打電話要求鍾母回家，並質疑鍾母有外遇，他對鍾父的印象是人很奇怪、無法溝通，他感覺夫妻間有很多無解的問題。

彭女表示，他得知鍾男也生病都待在家後，就對鍾男更關心，希望他不要與社會隔絕。幾次熱心幫鍾男介紹工作、安排面試、邀約參加各種活動、出門郊遊吃飯，還陪同鍾家母子一起參加佛教《廣論》班，每週一起上課。下課後他會接送鍾男回家，在車上和鍾男聊天。鍾男幾次急性發病離家出走時，他陪同鍾母徹夜在外尋找鍾男。案發後他也陪著鍾母去看守所、醫院探望鍾男。

彭女認為，鍾男人生最大的目標就是宗教信仰，篤信佛教，上課時常發表對佛法的獨特見解，受老師同學歡迎。出於佛教教義，鍾男尊重生命，會勸大家不要殺生、要吃素，會捲起褲管讓蚊子叮。鍾男曾告訴他，等到父母都過世不需他照顧後打算出家。

彭女認為，這樣的平常和善、忍讓的孩子會打死自己的父親，應該還是因爲思覺失調症發病導致。

她回憶幾次親眼目睹鍾男發病。離家出走被找到後，鍾男恍神混亂、嘴巴念念有詞、原地走來走去，也無法認得眼前熟識的阿姨。在此案發生後，她某次陪著鍾母到北投三軍總醫院探望鍾男時，鍾男當時狀況也不佳，還問鍾母「爸爸怎麼樣了？」，聽到「爸爸走了」後又問，「為什麼沒有急救？真的死了嗎？」彷彿完全不記得自己殺死爸爸。彭女說，鍾男是個孝順的孩子，因為這個病一家人受了很多苦，他很心疼鍾母和鍾男。

檢察官問：以後怎麼辦？

鍾母回憶，當他在醫院告訴「失憶」的鍾男「爸爸走了」的時候，鍾男一開始半信半疑，但後來轉而關心母親「那你一個人好不好？你要好好過，等我病好了回去」，鍾母哽咽表示，「我只有你一個兒子，我當然會等你回家跟我一起」。

鍾母坦言，雖然他自己有在工作，有收入，鍾男和退休的鍾父都有領有身心障礙補助1個月幾千元，但沒辦法負擔讓父子兩人都去住在全日照護機構。他原本也認為，父子間的相處雖然有摩擦、不愉快，但是情況不至於太糟，從未想過兒子會殺死先生。況且先生罹患有糖尿病確實需要人照顧，鍾男不去工作賺錢沒關係，若能在家幫忙照顧父親也很好。

於是就這樣將近10年的時間，父子兩人每天白天都在家看電視、偶爾到下樓走走路，過著幾乎與外界隔絕的日子，直到悲劇發生。