思覺失調症子殺父，母親出庭泣訴：沒發病是好丈夫和好兒子，讓病人互相照顧「是我疏忽」
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有國民法官問，「兩個病人（父子）要互相照顧，這樣不是太難了嗎？」鍾母回答表示，「我們是正常的家庭，後來他們兩個都生病，我也很糾結......如果我對這個思覺失調症有多一點常識，不應該讓他們這樣在一起。這是我的疏忽」。
台北地院國民法庭從上週開始審理「啞鈴殺父案」，一對患有思覺失調症的父子，兒子持啞鈴打死父親。此案關鍵爭點在於鍾男的殺父動機，究竟是因為思覺失調症失控殺人，還是長久以來對同樣是患者的父親積怨，最後衝動下手。
同時是「被害人妻子」和「加害人母親」的鍾母，昨（11）日也站上證人席，描述一家人從原本的平凡幸福到因病而飽受折磨的過程，鍾母表示，他知道先生生病後會打罵兒子，從未想過兒子會因為發病殺先生，讓兩個生病的人長時間獨處、互相照顧，「是我的疏忽」。
鍾母和親友回憶生病歷程，證稱「他是好孩子」
鍾母表示，先生是來自屏東的客家人，2人因聯誼活動認識、結婚，以前丈夫在商專當老師，個性嚴謹、勤儉，沒有抽菸喝酒或賭博等不良嗜好。沒發病前，他們就是普通的一家人，先生會騎機車載他和當時年幼的鍾男出遊，也不曾打罵鍾男。
2000年，鍾男18歲時鐘父發病，開始疑神疑鬼，有時會在深夜大喊有小偷、打電話報警，經送醫後確診思覺失調症，唯一的兒子在隔年也跟著發病確診。
他回憶兒子當時在花蓮精鍾商專（現台灣觀光學校）就讀住校，有天他接到學校的電話，表示鍾男已住進花蓮慈濟醫院，他和先生搭火車趕到花蓮，才知鍾男因和同寢室友相處不睦，遭排擠霸凌，且出現睡不著等精神症狀。他替兒子辦理休學，帶回台北轉往新光醫院治療。
鍾母描述，治療後鍾男病情還不算太差，雖然沒再回去讀書，但在家附近的頂好、7-11等打工，以及在職能治療就業輔導後到印刷公司上班。不過最後都因和主管相處、職場磨合等問題，未繼續做下去。
鍾男在33歲後就待在家並未再外出工作，和已退休也每天在家的鍾父單獨相處。由於鍾父妄想家中物品會遭竊，幾乎足不出戶，鍾男負責買便當、倒垃圾等家務工作，鍾母自己每天都會出門上班，晚上才回家。
鍾母表示，他知道先生生病後，有時會罵兒子好吃懶做、打兒子的頭、打耳光，他勸先生不要這樣，但先生則認為「是你太寵孩子」。他回憶有次在家煮飯時，兒子忽然跑來告狀稱「爸爸摸我下體」，他衝出去罵先生，得到「我只是在跟他開玩笑」的回應，他則告誡先生「就算是開玩笑也太過分了，不可以這樣」。
雖然在那次後未曾再遇到此狀況，但他知道兒子對爸爸的管教不滿，但並未提過恨爸爸。
鍾母面對檢察官、辯護律師以及法官的問題時，多次強調兒子從小就是乖巧、正直且有禮貌的孩子，還會扶老人家過馬路，他下班回家兒子會幫他按摩、兩人關係互動良好。除了發病時言行異常外，有次鍾男要提款卡他不給，兩人路邊拉扯導致路人報警，除此之外沒什麼衝突。
案發後他非常痛苦、難過，不敢置信。但他認為，他的丈夫已經沒有了，他希望能保護剩下唯一的家人也就是兒子。
鍾母多年好友彭女出庭作證時則表示，他看著這一家人從「無病到有病」，父子都生病後改變很大。鍾父以前會和大家聚餐吃飯，生病後每次吃完就要回家，因被害妄想導致他擔心家中物品遭竊，也漸漸不再來往。
他接送鍾母回家時，曾從旁目睹鍾父狂打電話要求鍾母回家，並質疑鍾母有外遇，他對鍾父的印象是人很奇怪、無法溝通，他感覺夫妻間有很多無解的問題。
彭女表示，他得知鍾男也生病都待在家後，就對鍾男更關心，希望他不要與社會隔絕。幾次熱心幫鍾男介紹工作、安排面試、邀約參加各種活動、出門郊遊吃飯，還陪同鍾家母子一起參加佛教《廣論》班，每週一起上課。下課後他會接送鍾男回家，在車上和鍾男聊天。鍾男幾次急性發病離家出走時，他陪同鍾母徹夜在外尋找鍾男。案發後他也陪著鍾母去看守所、醫院探望鍾男。
彭女認為，鍾男人生最大的目標就是宗教信仰，篤信佛教，上課時常發表對佛法的獨特見解，受老師同學歡迎。出於佛教教義，鍾男尊重生命，會勸大家不要殺生、要吃素，會捲起褲管讓蚊子叮。鍾男曾告訴他，等到父母都過世不需他照顧後打算出家。
彭女認為，這樣的平常和善、忍讓的孩子會打死自己的父親，應該還是因爲思覺失調症發病導致。
她回憶幾次親眼目睹鍾男發病。離家出走被找到後，鍾男恍神混亂、嘴巴念念有詞、原地走來走去，也無法認得眼前熟識的阿姨。在此案發生後，她某次陪著鍾母到北投三軍總醫院探望鍾男時，鍾男當時狀況也不佳，還問鍾母「爸爸怎麼樣了？」，聽到「爸爸走了」後又問，「為什麼沒有急救？真的死了嗎？」彷彿完全不記得自己殺死爸爸。彭女說，鍾男是個孝順的孩子，因為這個病一家人受了很多苦，他很心疼鍾母和鍾男。
檢察官問：以後怎麼辦？
鍾母回憶，當他在醫院告訴「失憶」的鍾男「爸爸走了」的時候，鍾男一開始半信半疑，但後來轉而關心母親「那你一個人好不好？你要好好過，等我病好了回去」，鍾母哽咽表示，「我只有你一個兒子，我當然會等你回家跟我一起」。
鍾母坦言，雖然他自己有在工作，有收入，鍾男和退休的鍾父都有領有身心障礙補助1個月幾千元，但沒辦法負擔讓父子兩人都去住在全日照護機構。他原本也認為，父子間的相處雖然有摩擦、不愉快，但是情況不至於太糟，從未想過兒子會殺死先生。況且先生罹患有糖尿病確實需要人照顧，鍾男不去工作賺錢沒關係，若能在家幫忙照顧父親也很好。
於是就這樣將近10年的時間，父子兩人每天白天都在家看電視、偶爾到下樓走走路，過著幾乎與外界隔絕的日子，直到悲劇發生。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。